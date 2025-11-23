Thể Công Viettel biến CAHN thành cựu vương Cúp Quốc gia

Tối 23/11, CAHN thua Thể Công Viettel ở loạt sút luân lưu và chính thức bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2025/26.

Đương kim vô địch Cúp Quốc gia CAHN bước vào trận đấu với Thể Công Viettel trong thế cửa trên, nhưng rốt cuộc trải qua 90 phút đầy hỗn loạn, nghẹt thở và khép lại bằng cú ngã đau trên chấm luân lưu.

Phút 32, sau khi bị VAR từ chối bàn thắng, CAHN vẫn kịp mở tỷ số. Leo Artur thoát xuống đáy biên từ pha phối hợp với Pendant Quang Vinh rồi tạt vào trong. Tuấn Tài phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội để Lê Văn Đô chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Văn Việt. Bàn thắng giúp CAHN giải tỏa phần nào sức ép, nhưng sự ổn định mà họ muốn lại không xuất hiện.

Phút bù giờ hiệp một, khu vực cấm địa CAHN rơi vào hỗn loạn sau quả phạt góc. Bóng đập vào người Pendant Quang Vinh và trở thành pha đá phản lưới, đưa trận đấu trở về cân bằng ở thời điểm mà đội đương kim vô địch tưởng như có thể nắm lợi thế khi khép lại hiệp một.

Sang hiệp hai, trận đấu trở nên căng thẳng hơn. Stefan Mauk thoát xuống không việt vị và căng ngang loại bỏ thủ môn Văn Việt, nhưng Adou Minh lại sút vọt xà trước khung thành trống. Trận đấu sau đó bị kéo vào thế giằng co, hai đội chơi kín kẽ và hạn chế sai lầm.

Phút 77, CAHN bùng nổ trở lại. China tạt bóng sệt từ cánh phải, Mauk băng vào dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng lợi thế ấy không kéo dài được trọn vẹn. 10 phút cuối, CAHN mất Đình Trọng vì thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Văn Khang, và thế trận lập tức nghiêng về đội bóng áo lính.

Phút 88, bước ngoặt lớn nhất xuất hiện. Trong tình huống đá phạt góc, Văn Khang ngã trong vùng cấm. Ban đầu anh nhận thẻ vàng vì bị cho là ăn vạ, khiến cầu thủ Viettel phản ứng dữ dội. VAR vào cuộc, trọng tài Lê Vũ Linh hủy thẻ vàng, xác định Hugo Gomes phạm lỗi, truất quyền chỉ đạo HLV Popov vì phản ứng và cho Viettel hưởng phạt đền. Lucao dễ dàng gỡ hòa 2-2, kéo trận đấu vào loạt luân lưu.

Trên chấm 11 m, CAHN lại sụp đổ. Văn Việt trở thành người hùng khi cản phá hai cú sút của Pendant Quang Vinh và Stefan Mauk. Thể Công Viettel thắng 4-3, chính thức biến CAHN thành cựu vương.

Ở hai trận còn lại, CA TP.HCM dễ dàng thắng 3-0 trước TP.HCM nhờ các bàn của Tiến Linh, Lee William và Endrick Dos Santos. Trong khi đó Ninh Bình ngược dòng đánh bại Hải Phòng 2-1 để vào tứ kết.

Kết thúc loạt trận 23/11, Cúp Quốc gia xác định 7/8 đội góp mặt ở vòng tứ kết. Suất cuối cùng sẽ được quyết định ở cuộc đối đầu giữa PVF-CAND và HAGL ngày 28/1.