'Thầy gym' 10 năm dạy miễn phí ở công viên TP.HCM

Không bảng hiệu, không học phí, không cần đăng ký, anh Châu Việt Sơn đều đặn có mặt tại công viên Làng hoa Gò Vấp mỗi sáng, hướng dẫn tập gym miễn phí cho bất cứ ai cần.

Anh Châu Việt Sơn (giữa) thay đổi nhờ tập gym và truyền niềm đam mê cho mọi người qua "lớp học" 0 đồng ở Làng hoa Gò Vấp.

Công viên Làng hoa Gò Vấp (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) vào sáng sớm vang tiếng đếm nhịp, tạ chạm nhau lách cách, những cánh tay bám chặt vào thanh xà. Giữa khung cảnh đó, anh Châu Việt Sơn đi qua đi lại, cẩn thận chỉnh tư thế cho người này, nhắc nhịp thở cho người kia như 10 năm nay anh vẫn làm.

"Lột xác" nhờ gym

Trước khi sở hữu vóc dáng vạm vỡ của một huấn luyện viên chuyên nghiệp như hiện tại, anh Châu Việt Sơn (37 tuổi, sống tại TP.HCM) từng có thể trạng sa sút vì guồng quay công việc.

Anh từng làm quản lý nhà hàng, cuộc sống xoay quanh những ca trực kéo dài 8-10 tiếng/ngày. Lối sống thiếu vận động cộng với áp lực công việc khiến anh cao 1,74 m nhưng chỉ nặng 52-53 kg.

"Thực ra, xung quanh tôi khi đó không ai trêu chọc gì nhiều. Nhưng lâu lâu tự mình soi gương thấy ốm quá, nhìn gầy và thiếu sức sống nên quyết định tập luyện", anh Sơn chia sẻ với Tri thức - Znews.

Thay vì tìm đến các phòng tập gym, anh Sơn lựa chọn thể dục đường phố (calisthenics) làm bước đầu tiên cho hành trình thay đổi thể chất. Sau khoảng 2 tháng tự tập cùng em trai, anh quyết định ra công viên Làng hoa Gò Vấp để tập luyện.

Từ chàng trai 52 kg gầy gò, anh Sơn có vóc dáng vạm vỡ nhờ theo đuổi bền bỉ calisthenics.

Theo lời anh Sơn, năm 2016, bộ môn thể dục đường phố còn xa lạ tại Việt Nam, hầu như không có bất kỳ tài liệu tiếng Việt nào ngoài vài bài viết chia sẻ rải rác trên các diễn đàn Internet. Anh Sơn vừa tập, vừa tự mò mẫm các động tác cơ bản từ hít đất đến kéo xà.

Khi đó, thấy ai ở công viên tò mò nhìn vào, anh gọi lại rủ tập chung.

"Tôi không dám nhận dạy ai, đơn giản là thấy người nào muốn thì kêu vô tập cùng thôi", anh Sơn chia sẻ.

Dần dần, từ 2 anh em thành 5 người, 5 người thành 10. Không cần thông báo, không cần đăng ký, không cần ai đứng ra tổ chức, nhóm tự lớn lên, rồi có fanpage trên Facebook, hình thành cộng đồng theo đúng nghĩa.

Mỗi giai đoạn, anh Sơn tự hoàn thiện mình hơn như đi học các khóa huấn luyện viên cá nhân (PT), học thêm về kỹ năng dẫn dắt người tập rồi áp dụng vào việc hướng dẫn mọi người ngày một hiệu quả hơn.

Khi cơ thể bắt đầu thay đổi, vạm vỡ lên sau những tháng đầu kiên trì, anh Sơn thừa nhận cũng có cái cảm giác thích khoe, thích chụp hình lại thành quả.

Nhưng điều đọng lại sâu hơn không phải vóc dáng mà là nhận ra rằng mình đang làm được điều gì đó có ý nghĩa với người xung quanh. Và cảm giác đó mới là thứ giữ anh gắn bó với công viên Làng hoa Gò Vấp suốt một thập kỷ.

Cộng đồng bền bỉ suốt 10 năm

Không có máy móc hiện đại như phòng gym, nhưng dụng cụ tập luyện tại "đại bản doanh" của nhóm anh Sơn không hề đơn sơ. Qua nhiều năm, các thành viên tự góp tiền sắm tạ đơn, xà ngang, đòn tạ có thể gắn thêm bánh nặng… đủ để tập bài bản.

Không có người đứng đầu, không thứ bậc, không danh sách học viên, ai đến đây cũng được đón tiếp niềm nở. Cộng đồng vận hành theo một nguyên tắc không thành văn: người cũ hướng dẫn người mới; người mới tập lâu thành người cũ, lại dìu dắt người mới tiếp theo.

Chính vì vậy, những năm còn đi làm quản lý nhà hàng, dù anh Sơn có vắng mặt 3 hay 6 tháng, công viên vẫn không vắng.

"Vốn dĩ không có tôi thì mọi người vẫn tập bình thường", anh nói.

10 năm trôi qua, cộng đồng tập luyện của anh Sơn ngày càng phát triển.

Lịch trình một ngày của anh Sơn khá đều đặn: 6h30 thức dậy, 7h30 bắt đầu tập tại công viên đến 9h, sau đó về phòng tập riêng mở lớp từ 11h đến 13h, và từ 16h đến 21h. Chủ nhật nghỉ.

Hai năm gần đây, anh mở thêm phòng gym riêng, nhưng chưa một ngày bỏ tập ở công viên.

Động lực thúc đẩy anh Sơn kiên trì "giữ lửa" cho góc công viên suốt một thập kỷ qua rất thực tế. Anh thừa nhận mình duy trì công việc này vì 3 lý do: bản thân được rèn luyện sức khỏe, niềm vui khi chứng kiến sự tiến bộ của người tập, cộng đồng này gián tiếp xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như mang lại nguồn thu nhập ổn định cho anh.

"Tôi không giàu, nhưng kiếm đủ để lo sinh hoạt mỗi ngày, lại vẫn phụ giúp được cho ba mẹ. Với tôi thế là đã quá ổn", anh bộc bạch.

Những người tìm đến cộng đồng của anh Sơn vì lý do khác nhau. Chị Tịnh Lài (41 tuổi) là người hướng nội, ngại chỗ đông, từ chối lời mời của anh Sơn rất nhiều lần trước khi chịu ra thử một buổi.

Anh Sơn đã mở phòng gym riêng 2 năm nay nhưng chưa một ngày bỏ tập ở công viên.

Điều chị tìm thấy ở công viên không chỉ là bài tập kháng lực mà trước đây chị chưa từng thử, mà còn là ánh nắng sớm, không khí buổi sáng sớm, những thứ theo chị là phòng gym không thể có.

"Muốn sức khỏe tốt thì phải gắn kết với thiên nhiên nhiều hơn, trong phòng gym không có thứ đó”, chị Lài chia sẻ.

Còn ông Thanh Quang (51 tuổi) tìm đến nhóm sau 2 lần bị thoát vị đĩa đệm. Buổi đầu tiên kéo xà, ông phải chồng 3 sợi dây trợ lực mới nổi được người lên.

Sau khi được anh Sơn hướng dẫn, ông kéo xà 5 cái liên tiếp, không cần một sợi dây nào. Cũng từ đó, ông ăn ngủ tốt hơn, người nhìn trẻ ra.

Nhắc đến anh Sơn, ông Quang nói trìu mến như người nhà: "Sơn nói nhiều nhưng theo kiểu nhiệt tình, quan sát rất tốt, chỉ bảo tận tình với người chịu khó tập".

Sự cải thiện sức khỏe thể chất của những người như ông Quang là minh chứng cho thấy: cơ thể con người không có phép màu, chỉ có "quả ngọt" từ kỷ luật tập luyện.

Đó cũng là lý do khi nhìn lại hành trình dài, anh Sơn đúc kết: "Trước sau gì mình cũng chỉ có 2 lựa chọn: tập khi bác sĩ bắt buộc trên giường bệnh, hoặc tập khi mình còn chủ động được".