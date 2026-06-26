Thấy gì từ chiến lược du lịch của Singapore qua một nhân vật đồ chơi?

CRYBABY xuất hiện giữa thủy cung Singapore không phải một ý tưởng ngẫu hứng. Đây là cách đảo quốc này liên tục làm mới điểm đến quen thuộc bằng trải nghiệm văn hóa giới trẻ.

Singapore Oceanarium kỳ vọng sự xuất hiện của CRYBABY có thể góp phần nâng cao nhận thức về sinh vật biển.

Có những điểm đến du khách chỉ ghé một lần để check-in. Nhưng cũng có những nơi liên tục thay đổi để tạo cảm giác mỗi lần quay lại đều có thứ mới để khám phá.

Mùa hè năm nay, Singapore chọn cách thứ hai.

Giữa không gian vốn quen thuộc với những bể cá khổng lồ và các câu chuyện về đại dương, thủy cung Singapore (Singapore Oceanarium) tại Resorts World Sentosa bất ngờ xuất hiện thêm một "cư dân" mới: CRYBABY - nhân vật đồ chơi nghệ thuật nổi tiếng với đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt luôn chực rơi.

Từ ngày 24/6 đến 30/8, chương trình "CRYBABY Cry Me an Ocean" biến thủy cung thành một hành trình khám phá kết hợp giữa nghệ thuật đại chúng, cảm xúc và trải nghiệm tham quan. Tổng cộng có 11 điểm sắp đặt xuất hiện tại Singapore Oceanarium và khu WEAVE thuộc Resorts World Sentosa. Trong đó, 9 điểm nằm bên trong thủy cung và 2 điểm ngoài trời.

Thay vì chỉ tạo hình đáng yêu để chụp ảnh, mỗi nhân vật đều mang một lớp ý nghĩa riêng, được phát triển từ tập tính thật của sinh vật biển. Có CRYBABY cá cần câu tự phát sáng trong bóng tối như lời nhắc về việc tự tìm ánh sáng cho mình. Có nhân vật mang đầy gai nhọn nhưng được mô tả như một cách tự bảo vệ bản thân. Có phiên bản ôm lấy chính mình giữa đại dương như một khoảng lặng tránh khỏi tiếng ồn và sự phán xét từ bên ngoài.

Các mô hình cao 1,2-2m được lắp đặt bên trong thủy cung.

Điều thú vị là đằng sau một hoạt động tưởng như dành cho cộng đồng sưu tầm đồ chơi nghệ thuật lại là chiến lược phát triển du lịch mà Singapore theo đuổi khá rõ trong vài năm gần đây: biến các thương hiệu văn hóa đại chúng thành động lực kéo khách quay lại.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông John Conceicao, Giám đốc điều hành phụ trách Hợp tác tiếp thị, hoạch định và phát triển năng lực của Tổng cục Du lịch Singapore (STB), cho biết Singapore liên tục thử nghiệm các mô hình hợp tác mới giữa thương hiệu quốc tế, điểm tham quan địa phương và cơ quan du lịch nhằm tạo ra những trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Theo ông, từ năm 2025, STB bắt đầu đẩy mạnh mô hình hợp tác ba bên, nơi các thương hiệu toàn cầu kết hợp với điểm tham quan và cùng xây dựng chiến dịch với ngành du lịch. Cách làm này cho phép những địa điểm quen thuộc được “đọc lại” bằng ngôn ngữ sáng tạo mới, từ đó tiếp cận những nhóm khách khác nhau mà không cần thay đổi hạ tầng hay xây dựng thêm điểm đến.

"Ngoài hoạt động CRYBABY Cry Me an Ocean, chúng tôi còn có chiến dịch Garden of Senses: A Tea Reverie của STB; POP MART hợp tác với Bảo tàng Quốc gia Singapore hay WIGGLE WIGGLE (BMSMILE) cùng Singapore Flyer", ông nói.

Du khách quốc tế khám phá Singapore năm 2025. Ảnh: Reuters.

Ông Conceicao cho rằng với vai trò là một điểm đến luôn thay đổi, Singapore sẽ tiếp tục tìm kiếm các mô hình hợp tác có khả năng tạo ra trải nghiệm mới cho cả khách nội địa lẫn khách quốc tế, đồng thời mang đến thêm lý do để họ quay trở lại.

Thực tế, công thức này đã xuất hiện ngày càng nhiều trong ngành du lịch Singapore. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng những công trình mới hay quy mô đầu tư, các điểm đến hiện hữu được làm mới bằng nội dung có tính thời điểm: một nhân vật đang được yêu thích, một bộ sưu tập giới hạn hay một câu chuyện đủ khác biệt để khiến du khách cảm thấy "mình cần đi ngay lúc này".

Đối với du khách Việt, dữ liệu đặt phòng từ nền tảng du lịch Traveloka cho thấy Việt Nam nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore trong quý I. Theo nền tảng này, kết quả phản ánh xu hướng du lịch nội vùng tiếp tục tăng trưởng mạnh, đồng thời khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường nguồn quan trọng của đảo quốc.

Theo Traveloka, đảo quốc thu hút khách Việt nhờ kết nối hàng không thuận tiện, chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày, môi trường đô thị hiện đại cùng cộng đồng người Việt ngày càng phát triển. Điểm đến này đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như nghỉ dưỡng, mua sắm, công tác và các chuyến du lịch ngắn ngày.

Dữ liệu từ nền tảng cho thấy công viên giải trí nổi tiếng Universal Studios Singapore và thủy cung Singapore Oceanarium tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Resorts World Sentosa (RWS) là hai điểm tham quan được tìm kiếm nhiều nhất tại Singapore.