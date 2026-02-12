Thấy gì khi Gen Z quay lưng với nội dung 'quá hoàn hảo' trên TikTok

Theo báo cáo mới nhất của TikTok, thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng dựa vào đánh giá chân thật, livestream và cách kể chuyện đời thường của các nhà sáng tạo khi đưa ra quyết định.

Đại diện TikTok cùng với các nhà sáng tạo nội dung và các đối tác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại sự kiện ra mắt báo cáo The Art and Science of Authenticity.

Jayni (@Jaynitravel) - nhà sáng tạo nội dung trên TikTok - từng làm quản lý sự kiện tại TP.HCM. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, cô nghỉ việc, bắt đầu "phượt" độc hành trên xe máy qua những vùng núi xa xôi của Việt Nam, chia sẻ cuộc sống và truyền thống của người dân bản địa.

Từ một dự án đam mê, Jayni nhanh chóng phát triển công việc này thành hệ sinh thái chuyên nghiệp. Với 5 kênh TikTok, cô tập trung kết nối khán giả với những địa điểm "ẩn giấu" và trải nghiệm văn hóa chân thực, sống động.

Bước ngoặt sự nghiệp đưa đến cho Jayni cơ hội hợp tác với hơn 100 thương hiệu trong nước và quốc tế. Trong hành trình này, cô luôn giữ nguyên tắc: kết hợp giữa tính chân thực và chiến lược để tạo ra nội dung mang lại kết quả thực sự.

"Với tôi, nội dung chân thực là kể lại đúng những gì mình đã sống và cảm nhận, không tô vẽ hay làm quá", cô bày tỏ, nói thêm rằng điều đó giúp khán giả cảm thấy họ đang đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung, thay vì chỉ xem một video được lên kịch bản và dàn dựng kỹ lưỡng.

Thành công của Jayni dễ dàng đo lường được bằng con số. Nền tảng kể chuyện văn hóa của cô giúp doanh thu tăng 87 lần và phần thưởng doanh số tăng 94 lần trong giai đoạn 2024-2025.

Jayni không phải nhà sáng tạo duy nhất trên TikTok thành công từ sự chân thực và kể chuyện chiến lược.

Không thích nội dung "quá hoàn hảo"

Theo báo cáo The Art and Science of Authenticity (tạm dịch "Nghệ thuật và Khoa học của Tính chân thực") được TikTok công bố đầu tháng 2, trong bối cảnh người tiêu dùng trở nên ít quan tâm đến những nội dung được dàn dựng kỹ lưỡng, hình thức kể chuyện chân thực của nhà sáng tạo nội dung đang mang đến những tác động thương mại tích cực tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Nghiên cứu cho thấy 3/4 người tiêu dùng tại APAC chọn bỏ qua những nội dung quá hoàn hảo hoặc thiếu tính chân thật. Kéo theo đó, kỳ vọng về các thương hiệu cũng thay đổi: 76% người tiêu dùng mong muốn các thương hiệu xuất hiện với những nội dung chân thực hơn.

Bà Trâm Nguyễn, Giám đốc Marketing mảng kinh doanh, TikTok Việt Nam, nhận định tại Việt Nam, tính chân thực đóng vai trò rất quan trọng.

"95% người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ có khả năng mua hàng cao hơn sau khi xem nội dung chân thực; 76% sẵn sàng tìm kiếm, nhấp chuột hoặc thêm vào giỏ hàng sau khi tương tác với nội dung do nhà sáng tạo dẫn dắt", bà chỉ ra.

Khán giả Việt Nam cũng thể hiện sự ưa chuộng rõ rệt với các nội dung giàu cảm xúc, gắn với đời sống thực. Họ có khả năng bị ảnh hưởng bởi nội dung livestream cao hơn 1,3 lần so với mức trung bình APAC, đồng thời quan tâm nhiều hơn tới hành trình thương hiệu và các câu chuyện hậu trường.

Khán giả Việt Nam có khả năng bị ảnh hưởng bởi nội dung livestream cao hơn 1,3 lần so với mức trung bình khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Vũ.

Điều này phản ánh một dịch chuyển lớn trong khu vực: trên toàn APAC, các nhà sáng tạo nội dung được dự báo tạo ra giá trị đóng góp thương mại lên tới 1.200 tỷ USD vào năm 2030, tăng trưởng 1,4 lần trong 5 năm tới. Tại Việt Nam, con số này được dự đoán đạt 95 tỷ USD vào năm 2030, tăng 1,46 lần so với năm 2025, theo báo cáo.

"Sự chân thực đã chuyển từ 'một lựa chọn sáng tạo' thành 'một chiến lược hiệu quả'", bà Trâm Nguyễn, nói.

Theo Giám đốc Marketing mảng kinh doanh, TikTok Việt Nam, trong kỷ nguyên "hậu hoàn hảo" ngày nay, sức ảnh hưởng không chỉ thuộc về các nhà sáng tạo nội dung hàng đầu, mà còn thuộc về bất kỳ ai mang lại cảm giác chân thực.

"Trên TikTok, những nội dung toát lên vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, với các góc cạnh nguyên bản, cảm xúc thực và những khoảnh khắc không qua chỉnh sửa tạo được sự kết nối tốt hơn", bà khẳng định.

Chân thực với khán giả không phải áp lực

Báo cáo của TikTok chỉ ra rằng Gen Z và Millennials tại Việt Nam ngày càng dựa vào trải nghiệm thực tế của các nhà sáng tạo khi đưa ra quyết định. Họ tin tưởng những đánh giá chân thật, livestream và cách kể chuyện của nhà sáng tạo hơn là các quảng cáo được trau chuốt quá mức.

Theo nhà sáng tạo Jayni, khán giả trẻ ngày nay là thế hệ nhạy bén với thông tin hơn bất kỳ ai, dễ dàng nhận biết và loại trừ việc xem các video thuần quảng cáo.

Việc người sáng tạo nội dung tự trải nghiệm và đăng tải chính trải nghiệm của mình sẽ mang lại tính chân thật, gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Đó cũng là lúc vai trò của các KOL/KOC được đề cao trong thời đại hiện nay.

"Chúng tôi tiên phong thay người xem sử dụng trước và chia sẻ trải nghiệm đó, giúp họ có thêm góc nhìn để tham khảo trước khi lựa chọn một sản phẩm nào đó", cô bày tỏ.

Khi Jayni hợp tác với các thương hiệu, nhà tài trợ đóng góp vào video của cô như một người bạn đồng hành, giúp cô hoàn thiện chuyến đi hơn là phải trả một video quảng cáo khô khan. "Làm một video có yếu tố quảng cáo, tôi luôn cố gắng cân bằng được tính chân thật về nội dung với các brief của nhãn hàng", nhà sáng tạo trẻ cho hay.

Jayni cho rằng những video càng nhiều yếu tố cá nhân - hướng tới các trải nghiệm riêng biệt - độc bản của bản thân sẽ được viral hơn. Bởi lẽ đó là những thứ mà khán giả thực sự muốn xem, khó bị sao chép, thay thế bởi ai khác, kể cả AI (trí tuệ nhân tạo).

Hành trình của Jayni với TikTok chứng minh rằng đam mê, sự chân thực và kể chuyện chiến lược có thể xây dựng cả sự nghiệp lẫn tác động xã hội tích cực.

Với góc nhìn của nhà sáng tạo Jayni, việc trung thực và minh bạch với khán giả không phải là áp lực. "Đó là một yêu cầu bắt buộc khi làm sáng tạo nội dung, trong mỗi phân cảnh, mỗi lời nói của mình", cô khẳng định

Từ khâu lên ý tưởng đến quay dựng video, Jayni đều đưa yêu cầu này lên đầu như một quy chuẩn cho bản thân. Điều đó giúp cô cẩn trọng hơn trong mọi phát ngôn, suy nghĩ và tìm hiểu thông tin kỹ càng hơn trước lúc đăng tải bất kỳ video nào.

Những nhà sáng tạo như Jayni nằm trong hệ sinh thái rộng lớn và đa dạng của TikTok - nơi các nhà sáng tạo trên khắp khu vực APAC tận dụng để biến những trải nghiệm đời sống của họ thành tác động thương mại có giá trị, được dự báo tăng trưởng 1.200 tỷ USD vào năm 2030.

Số lượng nhà sáng tạo có thể tạo ra thu nhập trên TikTok cũng tăng 1.267% so với cùng kỳ năm trước tính đến quý/năm 2025, đưa nền tảng trở thành một trong những cộng đồng nhà sáng tạo phát triển nhanh nhất trên toàn cầu.

Cộng đồng những nhà sáng tạo nội dung này là cánh cửa quan trọng giúp các thương hiệu vượt ra khỏi khuôn khổ quảng cáo truyền thống, hợp tác với những tiếng nói đã chiếm được niềm tin của cộng đồng và mang lại khả năng tăng trưởng có thể đo lường.

Những thương hiệu chiến thắng sẽ là những thương hiệu biết kết nối nhà sáng tạo, nội dung và thương mại trong một hệ thống đồng bộ, nơi tính chân thực không chỉ được đo lường và mở rộng, mà còn trở thành động lực tăng trưởng thực sự.