Thấy gì khi ca khúc Việt 'Ai đưa em về' gây bão toàn cầu?

Một đoạn nhạc dài chưa đến 20 giây có thể làm điều mà trước đây cả một chiến dịch quảng bá tốn kém chưa chắc làm được. Đó là đưa một bài hát Việt ra khỏi biên giới, xuất hiện trong video của nghệ sĩ Hàn Quốc, tràn vào các clip đời sống ở châu Âu, châu Á trên mạng xã hội rồi quay ngược trở lại Việt Nam như một dẫn chứng trên truyền thông về việc nhạc Việt phần nào đã “viral thế giới”.

Đó là điều đã xảy ra với See Tình, Hai Phút Hơn, và gần đây là Ai đưa em về, những ca khúc không bùng nổ bằng con đường quen thuộc của thu âm, album, MV hay chiến lược phát hành dài hạn, mà bằng remix, hook ngắn và thuật toán của nền tảng video.

Nhìn theo góc độ truyền thông, điều này có thể được xem là tin vui. Nhạc Việt đã bắt đầu hiện diện trong dòng chảy văn hóa số toàn cầu bằng một con đường nhanh hơn, rẻ hơn và linh hoạt hơn nhiều so với thời đĩa vật lý, truyền hình âm nhạc hay thậm chí “mặt trận MV”.

IFPI cho biết âm nhạc hiện diện trong 54% thời gian người dùng dành cho các ứng dụng video ngắn, một con số đủ để giải thích vì sao một đoạn điệp khúc đúng nhịp, dễ nhớ và dễ dùng lại có thể quan trọng không kém cả bài hát. TikTok và Luminate cũng kết luận trong báo cáo công bố đầu năm 2025 rằng nền tảng này đang tác động trực tiếp đến khám phá âm nhạc, lượng nghe lại, vị trí bảng xếp hạng và doanh thu của ngành, đồng thời nhấn mạnh việc TikTok đang cố biến sự chú ý ngắn hạn thành hành vi nghe đầy đủ trên các ứng dụng nhạc qua tính năng “Add to Music App.”

Nhưng chính ở điểm này, cũng cần phải phân tích hai mặt. Một bài hát ra thế giới bằng một đoạn nhạc viral không đồng nghĩa với việc một nghệ sĩ Việt đã có chỗ đứng quốc tế. Điều mà mạng xã hội làm rất giỏi là tạo ra khoảnh khắc viral, tuy nhiên, để tạo nên một nghệ sĩ Việt viral thì lại là điều khá khó.

Ai đưa em về vượt biên giới nhờ được nhiều người sáng tạo nội dung sử dụng, chia sẻ.

Nhạc Việt đang viral thế giới qua “thuật toán”

Những ca khúc Việt đang nổi lên trên mạng quốc tế không đi bằng con đường cũ, không thường bắt đầu từ bản gốc, không khởi phát từ một album hay một kế hoạch xây dựng nghệ sĩ theo lối truyền thống. Phần lớn các ca khúc đã viral trên mạng xã hội quốc tế đi lên bằng bản remix, bằng một đoạn hook có thể tách riêng, nhịp điệu đủ rõ để làm vũ đạo, và bằng khả năng thích ứng với môi trường video dọc.

Trường hợp Ai đưa em về lặp lại gần như nguyên vẹn công thức của See Tình là bản gốc không tạo ra một cơn sốt quốc tế ngay khi phát hành, nhưng phiên bản remix lại mở ra vòng đời mới trên mạng xã hội, kéo theo sự tò mò quay ngược trở lại với ca khúc ban đầu.

Không khó để thấy đây là một thế mạnh thực sự của nhạc Việt. Giai điệu Việt Nam gần đây, nhất là trong pop và dance-pop, thường sáng, rõ, dễ nhớ. Nhiều đoạn hook có độ nảy tốt, rất hợp với hành vi tiêu thụ âm nhạc của video ngắn, nơi người dùng không cần nghe trọn bài để bị cuốn vào một âm thanh.

Trong một thị trường mà theo IFPI, doanh thu thu âm toàn cầu đã tăng lên 31,7 tỷ USD trong năm 2025 và streaming tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng, việc một nền âm nhạc nhỏ như Việt Nam có thể thích nghi nhanh với cách khám phá nhạc mới của khán giả là một lợi thế không thể xem nhẹ.

Nhưng lợi thế này cũng mang sẵn giới hạn. Một bài hát viral có thể giúp khán giả quốc tế nhớ đoạn drop, điệu nhảy, hay bản phối, nhưng chưa chắc khiến họ nhớ tên nghệ sĩ, nhớ album, hay theo dõi sự nghiệp lâu dài. Đó là điểm khác biệt giữa một âm thanh nổi tiếng và một nghệ sĩ có thị trường. Báo cáo của TikTok và Luminate, dù nhấn mạnh tác động tích cực của nền tảng này với khám phá âm nhạc, cũng đặt trọng tâm vào câu hỏi làm thế nào để biến sự phát hiện thành lượng nghe, lượng mua và mức độ gắn bó sâu hơn. Chính việc TikTok phải xây dựng cầu nối sang Spotify, Apple Music và Amazon Music đã nói lên một sự thật khá rõ là viral tự nó không đủ.

Ở đây, nhạc Việt đang đứng trước một bước ngoặt thú vị nhưng cũng khá mong manh. Nhạc Việt đã chứng minh được rằng mình có thể gây chú ý ngoài biên giới, nhưng để tạo cộng đồng người nghe thực sự yêu thích nhạc Việt, nghệ sĩ Việt để không biến mất cùng trend (xu hướng) thì nhạc Việt chưa làm được.

"Hai phút hơn" cũng từng gây chú ý trên mạng xã hội quốc tế.

Từ những con số của Hàn Quốc

Câu chuyện này có thể được so sánh với Hàn Quốc. K-pop không đi ra thế giới chỉ vì có nhiều bài hát bắt tai hay nhiều màn trình diễn được dàn dựng tốt. K-pop đi ra thế giới vì phía sau bài hát là những chiến lược rất thông minh về công nghiệp âm nhạc.

Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết doanh thu của ngành nội dung nước này tăng từ 128 nghìn tỷ won năm 2020 lên 151 nghìn tỷ won năm 2022, còn xuất khẩu tăng từ 11,9 tỷ USD lên 13,2 tỷ USD trong cùng giai đoạn. Đó không còn là câu chuyện của một vài bài hit, đó là sự vận hành gồm công ty quản lý, truyền hình, điện ảnh, thời trang, mỹ phẩm và cả các trung tâm văn hóa ở nước ngoài trong việc quảng bá âm nhạc Hàn Quốc.

Kết quả là gì?

Trong khảo sát hình ảnh quốc gia Hàn Quốc công bố đầu năm 2026, 82,3% được hỏi ở 26 quốc gia nói họ có cái nhìn thiện cảm với Hàn Quốc, mức cao nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu. Điều đáng nói ở đây không chỉ là con số đẹp. Điều đáng nói là âm nhạc Hàn Quốc không đi một mình. Nhạc Hàn được nâng đỡ bởi phim ảnh, ẩm thực, truyền hình và cảm tình chung dành cho văn hóa Hàn. Một ca khúc K-pop nổi lên không chỉ kéo theo lượt stream mà còn kéo theo nhiều thứ thuộc ngành giải trí khác.

Nhìn rộng hơn, câu hỏi đôi khi không phải là có nên vui khi nhạc Việt viral hay không. Tất nhiên là nên. Một thị trường từng rất khó xuất khẩu nay đã có thể chen vào bản đồ chú ý của thế giới số, và đó là một thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng hơn là thị trường nhạc Việt sẽ làm gì sau những ca khúc thành công bằng thuật toán. Ra thế giới bằng mạng xã hội là một khởi đầu tốt. Nhưng để ở lại, nhạc Việt có lẽ sẽ cần nhiều hơn một đoạn hook đúng trend.