Thay đổi lớn của Amorim

Ruben Amorim có những chia sẻ thẳng thắn trước thềm chuyến làm khách tới Brentford tại vòng 6 Premier League lúc 18h30 tối nay (27/9).

Amorim không còn sợ hãi.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng từng bước vào các trận đấu của "Quỷ đỏ" với tâm trạng đầy lo âu, thậm chí là sợ hãi, vì luôn tin rằng đội bóng sẽ thất bại ngay cả trước khi trái bóng lăn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cảm xúc đó thay đổi hoàn toàn.

“Không, cảm xúc của tôi giờ hoàn toàn khác. Tôi luôn có cảm giác chúng tôi có thể thắng trận tiếp theo và chiếm ưu thế. Tôi cảm thấy phấn khích hơn là sợ hãi", Amorim chia sẻ.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng sự khác biệt trong cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt khi so sánh màn khởi đầu trước Chelsea với trận derby gặp Man City, cho thấy MU đang dần trở thành một tập thể có thể kiểm soát thế trận và ghi bàn ngay cả trước những đối thủ mạnh nhất.

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford tuần trước đã mang lại hy vọng cho "Quỷ đỏ", khi đội bóng có cơ hội giành chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên sau hơn một năm.

Dẫu vậy, Amorim vẫn chưa thể giúp MU duy trì chuỗi thắng dài tại giải đấu trong suốt 10 tháng dẫn dắt. Lần gần nhất họ làm được điều đó là hồi tháng 1, với 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường trước Rangers, Steaua Bucharest và Fulham, trước khi thất bại 0-2 trước Crystal Palace.

Chiến lược gia 39 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận rằng Premier League luôn chứa đựng nhiều biến số, và yếu tố quyết định nằm ở cách nhập cuộc: “Cảm giác trong những phút đầu tiên thực sự quan trọng. Ngay từ buổi tập đầu tiên, chúng tôi đã nói về điều đó. Chúng tôi cần hiểu được trách nhiệm của mình và nắm bắt cơ hội để chiến thắng”.