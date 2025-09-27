Hojlund từ chối trở lại MU

Tiền đạo Rasmus Hojlund khẳng định muốn ở lại Napoli lâu dài sau khi rời MU theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Hojlund muốn gắn bó với Napoli. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica, chân sút 22 tuổi chia sẻ đang cảm thấy thoải mái và hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte. “Tôi từng thi đấu ở Áo trước khi rời Đan Mạch từ khi còn nhỏ. Ở tuổi 22, tôi đã có nhiều trải nghiệm, nhưng giờ tôi đang ở Naples và tôi dự định ở lại đây”, Hojlund cho biết.

Khi được hỏi về sự quan tâm từ AC Milan trong mùa hè vừa qua, Hojlund tiếp tục nhấn mạnh: “Những gì tôi biết là tôi đang hạnh phúc khi ở Napoli”.

Napoli có nghĩa vụ mua đứt Hojlund vào mùa hè tới với mức phí 44 triệu euro nếu các điều khoản giữa họ và MU được kích hoạt. Tại sân Old Trafford, HLV Ruben Amorim cũng đã có phương án thay thế Hojlund khi chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko từ Leipzig với mức phí 76 triệu euro.

Sau khi gia nhập đội bóng của HLV Conte, Hojlund góp phần giúp Napoli toàn thắng 4 trận mở màn Serie A. Báo chí Italy cũng khen ngợi sự tự tin và khả năng thích nghi nhanh của tuyển thủ Đan Mạch tại đội bóng mới.

Ở mùa 2022/23, Hojlund từng khoác áo Atalanta và ghi 10 bàn sau 34 lần ra sân.

Ngày 29/9, Hojlund và các đồng đội sẽ chạm trán AC Milan tại sân San Siro ở vòng 5 Serie A.

