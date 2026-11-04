Thay đổi lịch V.League sau khi hoãn Asian Cup 2027

Sau khi AFC điều chỉnh thời gian tổ chức Asian Cup 2027, VPF dự kiến sắp xếp lại lịch thi đấu V.League, giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2026/27 kết thúc sớm hơn khoảng hai tuần.

Lịch thi đấu của V.League 2026/27 dự kiến được VPF điều chỉnh sau khi Asian Cup 2027 thay đổi thời gian tổ chức. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 4/11, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi văn bản thông báo phương án điều chỉnh kế hoạch thi đấu sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thay đổi lịch tổ chức Asian Cup 2027.

Theo đó, thời gian kết thúc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2026/27 dự kiến được điều chỉnh sớm khoảng hai tuần so với kế hoạch hiện hành. Phương án áp dụng với cả 3 giải V.League, Hạng Nhất và Cúp Quốc gia.

Cụ thể, lịch thi đấu được sắp xếp lại từ giai đoạn lượt về, bắt đầu với vòng 14 V.League, các vòng đấu lượt về của giải Hạng Nhất và vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Thay vì có quãng nghỉ kéo dài từ cuối tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 như kế hoạch ban đầu, các giải dự kiến diễn ra liên tục từ sau FIFA Days tháng 11/2026 đến trước Tết Nguyên đán 2027.

Bên cạnh đó, VPF đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) điều chỉnh thời gian đăng ký giai đoạn hai của mùa giải 2026/27 sớm hơn kế hoạch hiện hành để phù hợp với lịch thi đấu mới. Lịch thi đấu điều chỉnh chính thức sẽ được thông báo sau khi nhận được sự chấp thuận của VFF.

Trước đó, ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cập nhật lịch tổ chức Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Giải đấu được dời từ thời gian 7/1-5/2/2027 sang 23/12/2027-21/1/2028. Thay đổi này khiến VPF phải tính toán lại kế hoạch tổ chức các giải quốc nội mùa 2026/27 để bảo đảm sự phù hợp và chủ động xây dựng lịch thi đấu cho mùa giải tiếp theo.