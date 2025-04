Thay đổi lịch sử ở Ngoại hạng Anh mùa này

Lần đầu tiên trong lịch sử ngoại hạng Anh, SAOT được áp dụng. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong công tác trọng tài tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, sau nhiều tranh cãi liên quan đến VAR thời gian qua.

SAOT vốn được các CLB tại Ngoại hạng Anh phê duyệt từ mùa hè năm ngoái, với kế hoạch ban đầu là triển khai từ đầu mùa. Tuy nhiên, do gặp một số vấn đề kỹ thuật và lo ngại về độ chính xác, ngày ra mắt liên tục bị hoãn lại.

Trước đó, SAOT được đưa vào thử nghiệm ở vòng 5 FA Cup. Sau khi nhận được phản hồi tích cực, ban tổ chức Ngoại hạng Anh quyết định triển khai công nghệ này từ vòng đấu thứ 32 của mùa giải 2024/25.

Công nghệ được phát triển bởi Genius Sports - công ty công nghệ thể thao có trụ sở tại Mỹ, sử dụng hệ thống 28 camera đặc biệt trên mỗi sân đấu. Các camera theo dõi hơn 10.000 điểm dữ liệu chuyển động trên mỗi cầu thủ, giúp tái hiện chính xác vị trí và tình huống việt vị theo thời gian thực.

Giám đốc Kỹ thuật Premier League, ông Tony Scholes tin tưởng SAOT sẽ giúp rút ngắn thời gian ra quyết định việt vị, giảm ít nhất 30 giây so với quy trình hiện tại. Bên cạnh đó, FIFA cũng hỗ trợ giải đấu để phát triển tính năng tự động báo việt vị mà không cần trợ lý trọng tài phất cờ.

"SAOT sẽ tự động hóa những yếu tố then chốt trong việc xác định việt vị để hỗ trợ VAR, đồng thời mang đến trải nghiệm hình ảnh trực quan hơn cho người hâm mộ tại sân vận động và qua truyền hình. Công nghệ này duy trì tính công bằng trong quy trình ra quyết định, đồng thời cải thiện tốc độ, hiệu quả và tính nhất quán", thông báo của Premier League có đoạn.

