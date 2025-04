Fernandes chạm mốc ra sân của Shaw dù tới sau 6 năm

Thành tích trên của tiền vệ người Bồ Đào Nha khiến nhiều người bất ngờ bởi Shaw gia nhập "Quỷ đỏ" từ tận năm 2014, tức sớm hơn Fernandes tới 6 năm. Lý do là bởi sự nghiệp của Shaw tại Old Trafford bị gián đoạn liên tục bởi chấn thương.

Mùa giải hiện tại cũng không ngoại lệ khi hậu vệ 29 tuổi bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa vì các vấn đề thể lực. Anh chỉ kịp ra sân vỏn vẹn hai trận Ngoại hạng và một trận Europa League trước khi lại phải nghỉ thi đấu. Dù vậy, Shaw quay lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ tái xuất trước khi mùa giải khép lại.

Trong khi đó, Fernandes gia nhập MU từ Sporting Lisbon vào đầu năm 2020 và gần như trở thành "máy cày" của đội bóng. Anh đá chính 184/187 trận tại Premier League tính đến thời điểm này, một con số cho thấy tầm quan trọng và sự bền bỉ đáng nể của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Dù xuất hiện nhiều tin đồn về việc Fernandes có thể chuyển sang khoác áo Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè, HLV Ruben Amorim thẳng thắn bác bỏ: "Cậu ấy sẽ không đi đâu hết, tôi nói rõ điều đó với Bruno rồi".

Fernandes là điểm sáng của MU trong mùa giải tệ hại. Tuy nhiên, anh cũng không thể một mình kéo tập thể rệu rã tiến lên phía trước. Rạng sáng 2/4, CLB chủ sân Old Trafford tiếp tục gây thất vọng khi thua Nottingham Forest 0-1.

Thất bại khiến MU đứng yên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi mùa giải chỉ còn lại 8 vòng đấu.

