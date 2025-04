Phản ứng của Elanga khi sút tung lưới MU

Sau trận, Elanga chia sẻ trên TNT Sports: "Tôi chỉ cố lao vào khoảng trống nhanh nhất có thể. Khi bạn đặt chân vào sát vùng cấm, đó là lúc có thể gây sát thương. Tôi nhìn thấy khoảng không và tự tin mình đủ khả năng để tận dụng. Cũng không tệ đâu nhé".

"Tôi luyện rất nhiều cho cú dứt điểm đó. Chạy nhanh là một chuyện, nhưng quan trọng là bạn phải giữ được cái đầu lạnh".

Gia nhập Forest từ MU hè 2023 với mức phí khoảng 15 triệu bảng, Elanga cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Anh nói thêm: "Tôi đến đây để được thi đấu, vì tôi chưa phải sản phẩm hoàn thiện. MU dạy tôi rất nhiều và tôi luôn biết ơn. Nhưng bây giờ, tôi tận hưởng bóng đá của mình và muốn tiếp tục bứt phá".

Nga phút thứ 5 trên sân City Ground, cựu cầu thủ MU bứt tốc thần sầu với khoảng cách 85 mét chỉ trong 9 giây, trước khi lạnh lùng đánh bại Andre Onana, ghi bàn duy nhất trong trận.

Kết quả giúp Nottingham Forest củng cố vị trí trong top 4. Họ đứng thứ 3, hơn Chelsea tới 8 điểm dù đá nhiều hơn một trận. Viễn cảnh chơi bóng ở châu Âu mùa tới đang dần trở thành hiện thực với đoàn quân của HLV Nuno.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.