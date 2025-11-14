Thầy bói gốc Việt ở Sydney bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Anya Phan, tự nhận là thầy bói và chuyên gia phong thủy, cùng con gái bị bắt ở Sydney vì nghi ngờ điều hành đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn, nhắm vào cộng đồng người Việt.

Theo Guardian ngày 12/11, cảnh sát New South Wales (NSW) đã bắt giữ Anya Phan (53 tuổi) và con gái Thi Ta (25 tuổi) tại Sydney với cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo và rửa tiền trị giá gần 70 triệu USD .

Hai mẹ con bà Phan bị cáo buộc đã lợi dụng những khách hàng dễ bị tổn thương trong cộng đồng người Việt, thuyết phục họ vay tiền dựa trên dự đoán rằng một “tỷ phú” sẽ xuất hiện trong tương lai của họ, sau đó chiếm đoạt một phần giá trị khoản vay.

“Người phụ nữ 53 tuổi này tự nhận là thầy bói và chuyên gia phong thủy, đã thuyết phục những nạn nhân trở thành 'người vận chuyển tiền' trong đường dây tội phạm, và mỗi lần thuyết phục họ vay tiền, bà ta thu lợi ít nhất 150.000 USD ”, Det Supt Gordon Arbinja, Đội trưởng nhóm điều tra tội phạm tài chính NSW, nói.

Cảnh sát sở tại cũng cho biết nhiều nạn nhân đã tham gia vay tiền một cách “liều lĩnh” và “thờ ơ”, trong khi một số người đã bị bắt giữ vì liên quan.

Con gái bà Phan là Thi Ta cũng bị cảnh sát NSW bắt giữ vào ngày 12/11 theo giờ địa phương. Ảnh: Cảnh sát NSW.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử, túi xách hàng hiệu, một thỏi vàng 40 gram trị giá 10.000 USD và 6.600 USD tiền chip sòng bạc.

Ủy ban Tội phạm NSW cũng phong tỏa thêm khoảng 15 triệu USD tài sản liên quan đến vụ án. Ông Arbinja cũng nói rằng bà Phan đã rửa hơn 520.000 USD chỉ trong hai tháng tại một sòng bạc ở Sydney và là khách hành cao cấp trong cộng đồng.

Các cáo buộc đối với bà Phan gồm 39 tội danh, bao gồm chỉ đạo hoạt động nhóm tội phạm, 19 tội gian lận tài chính và 13 tội liên quan đến tiền do hành vi phạm tội mà có. Bà bị từ chối bảo lãnh và sẽ ra tòa tại Downing Centre. Con gái bà, Thi Ta, bị cáo buộc hai tội gian lận tài chính và liên quan đến việc xử lý tiền do tội phạm mà có trên 5.000 USD , được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra tòa vào tháng 1/2026.

Vụ án được phát hiện sau cuộc điều tra vào tháng 1/2024 về một đường dây tài trợ ôtô gian lận, trong đó thông tin cá nhân bị đánh cắp để vay tiền mua “xe ma” không tồn tại. Cuộc điều tra sau đó mở rộng sang gian lận các khoản vay cá nhân, doanh nghiệp và mua nhà đối với nhiều tổ chức tài chính.