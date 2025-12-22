Samsung, Apple đều không làm được điều này

Smartphone siêu mỏng được xem là xu hướng thất bại trong năm 2025, doanh số iPhone Air và Galaxy S25 Edge không đạt kỳ vọng.

iPhone Air. Ảnh: Bloomberg.

Những chiếc Galaxy S25 Edge được trưng bày tại cửa hàng bán lẻ của Samsung ở Myeong-dong, Seoul (Hàn Quốc). Dù xuất hiện nổi bật, nhân viên cửa hàng thừa nhận lần cuối mọi người hào hứng với thiết bị đã từ vài tháng trước.

"Khi sản phẩm ra mắt vào tháng 5, mọi người rất tò mò về nó. Giờ đây, hầu hết khách hàng chỉ hỏi về dòng Fold, trong khi thời lượng pin là lo ngại đầu tiên khi đề cập đến Edge", một nhân viên cửa hàng Samsung chia sẻ với Korea Herald.

Tại cửa hàng Apple bên kia đường, tình hình cũng không khả quan. iPhone Air, điện thoại mỏng nhất của Apple từ trước đến nay, chỉ thu hút những cái nhìn thoáng qua, ít ai nán lại để tìm hiểu thêm.

"Những người thực sự sở hữu iPhone Air thường hài lòng với thiết kế và thời lượng pin. Tuy vậy, không ít người do dự khi phải đánh đổi nhiều mặt", một nhân viên tại cửa hàng chia sẻ.

Chịu chung số phận

Trong khi tính năng của iPhone Air bị cắt giảm đáng kể, Galaxy S25 Edge giữ lại nhiều chi tiết hơn. Dù vậy, kết quả của 2 thiết bị không khác biệt. Dữ liệu cho thấy doanh số bộ đôi flagship siêu mỏng đều không như mong đợi.

Theo Hana Securities, Galaxy S25 Edge chỉ bán được 1,31 triệu chiếc trong 3 tháng đầu tiên, kém xa Galaxy S25+ cùng kỳ (5,05 triệu chiếc).

Tương tự, Consumer Intelligence Research Partners ước tính iPhone Air chỉ chiếm 3% doanh số iPhone tại Mỹ trong tháng 9. Đến tháng 11, The Information đưa tin Apple gần như ngừng hoàn toàn dây chuyền sản xuất iPhone Air do dư thừa hàng tồn kho, nhà cung cấp cắt giảm nguồn cung.

Galaxy S25 Edge được trưng bày trong cửa hàng Samsung tại Myeong-dong, Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Korea Herald.

Thất bại của Samsung được đánh giá khó hiểu hơn. Galaxy S25 Edge vẫn giữ nhiều tính năng tiêu chuẩn như loa stereo, 2 camera sau và dung lượng pin lớn hơn iPhone Air. Tuy nhiên, doanh số sản phẩm thậm chí không bằng 1/4 so với phiên bản S25+.

Giới phân tích và người dùng cho rằng thất bại của smartphone siêu mỏng không đến từ thiết kế, mà là những tính năng không đáng để người dùng đánh đổi.

"Người dùng quan tâm đến điện thoại mỏng nhẹ nhưng không quá lớn. Trong thị trường bão hòa với chu kỳ nâng cấp dài, kiểu dáng mới chỉ thành công nếu mang đến lợi thế vượt trội. Kể cả smartphone gập cũng chưa thể tạo ra đột phá. Do đó, việc giảm một chút độ mỏng và khối lượng là chưa đủ", Park Sang-hyun, nhà phân tích tại Korea Investment & Securities, cho biết.

Không xứng với giá tiền

Khi ra mắt Galaxy S25 Edge vào tháng 5, Lim Sung-taek, trưởng bộ phận bán hàng nội địa của công ty, cho biết hãng kỳ vọng doanh số thiết bị sẽ rất cao, dựa trên nghiên cứu nội bộ rằng người dùng từ tuổi teen đến 30 "ưa chuộng điện thoại mỏng hơn".

Dù vậy, sự ưa thích ấy không đủ để họ mua sản phẩm, chủ yếu do smartphone siêu mỏng phải đánh đổi nhiều tính năng.

Điều đó đặc biệt đúng với iPhone Air. Với giá 1.000 USD , thiết bị mỏng hơn bất cứ mẫu iPhone trước đây, nhưng phần cứng chỉ có một camera sau và một loa ngoài, những tính năng đã không còn xuất hiện trên cả smartphone giá rẻ.

Ngược lại, iPhone 17 tiêu chuẩn có giá 800 USD , sở hữu loa stereo và 2 camera sau. Trong khi đó, phiên bản Pro đắt hơn iPhone Air chỉ 100 USD nhưng có 3 camera sau và chip mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm cao cấp hơn.

Độ mỏng của Galaxy S25 Edge. Ảnh: The Verge.

Đối với nhiều người, những tính năng iPhone Air mang lại không xứng đáng giá tiền.

"Thiết kế sản phẩm rất đẹp, cầm nắm thoải mái. Tuy nhiên, hầu hết người dùng cảm nhận rằng mức giá không xứng đáng tính năng.

Tôi nghĩ sẽ hợp lý nếu sản phẩm nhẹ hoặc rẻ hơn một chút", Yoo Seung-jun, lập trình viên 27 tuổi chia sẻ sau khi nâng cấp lên iPhone Air từ iPhone 14 Pro.

Apple vẫn hưởng lợi

Trái ngược với iPhone Air, những đánh đổi trên Galaxy S25 Edge ít nổi bật hơn, song vẫn khiến người dùng lo ngại. Tương tự đối thủ Apple, giá bán của S25 Edge nằm giữa dòng cơ bản và cao cấp, khó lựa chọn.

Park Ji-sun, y tá 33 tuổi sống tại tỉnh Gyeonggi, chọn mua S25 Edge do chứng đau cổ tay khiến cô khó dùng điện thoại nặng.

"Tôi thấy nhiều bạn bè thử chuyển sang điện thoại mỏng, rồi quay về thiết kế thông thường. Họ cần sự đảm bảo về thời lượng pin hoặc camera linh hoạt", bà Park chia sẻ.

Những người dùng khác vẫn bày tỏ thất vọng khi giá trị nhận lại không đáng. Choi Hyun-sik, người dùng trẻ sở hữu cả 2 thiết bị, thừa nhận S25 Edge tốt hơn iPhone Air, nhưng chưa đủ thuyết phục mọi người.

"Tôi hiểu lý do nhiều người do dự khi mua S25 Edge. Họ không thấy đủ lợi ích khi chọn smartphone siêu mỏng thay vì điện thoại thông thường", Choi nhấn mạnh.

iPhone Air được trưng bày trong Apple Store tại Myeong-dong, Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Korea Herald.

Kích thước màn hình cũng không giúp ích. Oh Min-wook, người dùng 29 tuổi tại Ansan, cho rằng màn hình 6,7 inch của S25 Edge "không nhỏ gọn và dễ cầm như bản tiêu chuẩn, cũng không mang đến trải nghiệm sống động như S25 Ultra". Cô có kế hoạch chuyển sang iPhone 17 Pro Max.

Nhà phân tích Park Sang-hyun cho rằng Apple và Samsung đều đánh giá sai mức độ sẵn sàng tiếp nhận của người dùng khi mua smartphone siêu mỏng.

"Người dùng sẵn sàng hy sinh một số yếu tố để có được thiết bị mỏng hơn. iPhone Air phải đánh đổi quá nhiều. S25 Edge ít hơn, nhưng sự cải thiện về mặt công thái học không đủ lớn để thay đổi hành vi", ông Park chia sẻ.

Patrick McGee, tác giả cuốn sách Apple tại Trung Quốc (Apple in China), cho rằng Apple vẫn hưởng lợi kể cả khi iPhone Air không bán chạy.

"Nhiều người quyết định thêm tiền mua dòng Pro bởi iPhone Air giúp họ nhận thấy những lợi ích. Đó vẫn là chiến thắng cho Apple", McGee nhấn mạnh.