Tháp Eiffel lại đóng cửa

Hàng chục nghìn người xuống đường tại Paris và hơn 200 thành phố ở Pháp phản đối cắt giảm chi tiêu và đòi tăng thuế giới giàu, buộc tháp Eiffel phải đóng cửa trong "ngày đình công".

Chân tháp Eiffel tại thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Reuters.

Hôm 2/10, tại thủ đô Paris, hàng nghìn công nhân, sinh viên và người hưu trí bắt đầu cuộc tuần hành từ Quảng trường Place d’Italie vào buổi chiều. Ban quản lý Tháp Eiffel thông báo địa danh nổi tiếng này phải đóng cửa do ảnh hưởng từ cuộc đình công, theo ABC News.

Đây là đợt đình công quy mô toàn quốc mới nhất do các liên đoàn lao động lớn của Pháp phát động, nối tiếp chuỗi biểu tình bùng phát từ tháng trước trong bối cảnh tranh cãi gay gắt quanh dự thảo ngân sách và khủng hoảng chính trị.

Các công đoàn kêu gọi Thủ tướng Sébastien Lecornu từ bỏ những biện pháp cắt giảm chi tiêu xã hội và đóng băng phúc lợi - chính sách vốn được người tiền nhiệm đề xuất - vì cho rằng chúng sẽ tiếp tục bào mòn sức mua của người lao động thu nhập thấp và tầng lớp trung lưu. Họ cũng yêu cầu chính phủ đánh thuế nặng hơn đối với tầng lớp giàu có.

Ông Lecornu, vị Thủ tướng vừa được bổ nhiệm hồi tháng trước, vẫn chưa công bố chi tiết kế hoạch ngân sách cũng như danh sách nội các mới, dự kiến sẽ ra mắt trong vài ngày tới. Quốc hội vốn chia rẽ sâu sắc dự kiến sẽ thảo luận dự luật ngân sách trước cuối năm nay.

Sophie Binet, lãnh đạo công đoàn CGT, phát biểu hôm 2/10: “Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chỉ trong vòng một tháng đã có tới ba ngày đình công và biểu tình mà vẫn chưa có chính phủ hay ngân sách mới. Điều đó phản ánh mức độ giận dữ xã hội đang dâng cao”.

Trả lời phỏng vấn kênh BFM TV về lý do tổ chức biểu tình lúc này, bà nói: “Chúng tôi hành động ngay bây giờ vì cảm thấy đây chính là thời điểm các quyết định đang được đưa ra, và chúng tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe”.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, đến giữa ngày, khoảng 85.000 người đã xuống đường biểu tình bên ngoài Paris.

Công ty đường sắt quốc gia SNCF cho biết các chuyến tàu cao tốc vẫn hoạt động bình thường trong ngày 2/10, trong khi một số tuyến khu vực bị gián đoạn cục bộ. Tại Paris, hệ thống metro vận hành gần như bình thường, nhưng nhiều chuyến tàu ngoại ô bị cắt giảm công suất.

Một số giáo viên và nhân viên y tế cũng tham gia đình công, song con số ban đầu cho thấy lượng người hưởng ứng lời kêu gọi của công đoàn ít hơn so với tháng trước.

Ngày 18/9 vừa qua, theo số liệu của cảnh sát và Bộ Nội vụ, hơn 500.000 người đã tham gia biểu tình tại các thị trấn và thành phố lớn nhỏ trên khắp nước Pháp, trong đó có Paris. Phía công đoàn đưa ra con số cao gấp đôi, khoảng 1 triệu người đình công và xuống đường.

Chỉ một tuần trước đó, chiến dịch “Chặn đứng mọi thứ” đã khiến nhiều tuyến phố lớn chìm trong khói mù, rào chắn bốc cháy và cảnh sát phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông trong các cuộc tuần hành chống chính phủ.