Những gương mặt tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Pháp

Sau khi Thủ tướng Bayrou thất bại, Tổng thống Macron đối mặt thách thức chọn gương mặt mới cho ghế Thủ tướng, giữa nhiều ứng viên từ cánh tả, trung dung tới cánh hữu.

Mới đây, nước Pháp lại rung chuyển bởi cơn địa chấn chính trị sau khi Thủ tướng François Bayrou và chính phủ thiểu số của ông thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội ngày 8/9.

François Bayrou, nhân vật kỳ cựu trong chính trường Pháp, mới chỉ tại vị chưa đầy một năm. Ông đã đặt cược tương lai chính trị vào một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chưa từng có tiền lệ, hy vọng các nghị sĩ sẽ ủng hộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu sâu rộng nhằm kiềm chế nợ công đang ở mức kỷ lục.

Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược: 364 phiếu chống so với 194 phiếu ủng hộ. Chính phủ của ông lập tức sụp đổ, kéo theo niềm tin mong manh vào sự ổn định của nhiệm kỳ Macron.

Bảng điểm tại Quốc hội cho thấy kết quả của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do tranh chấp ngân sách buộc Thủ tướng Francois Bayrou phải từ chức. Ảnh: Reuters.

Sự kiện này buộc Tổng thống Emmanuel Macron phải đối diện lựa chọn khắc nghiệt: hoặc tìm kiếm một vị thủ tướng thứ năm chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, hoặc mạo hiểm kêu gọi tổng tuyển cử sớm.

Dẫu vậy, việc chọn người kế nhiệm Bayrou giờ là bài toán phức tạp. Macron cần một thủ tướng vừa có khả năng thuyết phục quốc hội, vừa có thể trấn an dư luận và thị trường tài chính, trong khi vẫn giữ được sự cân bằng mong manh giữa các phe phái.

Những gương mặt của khối cánh tả

Trước diễn biến mới nhất trên chính trường Pháp, giới quan sát cho rằng khối cánh tả sẽ đưa ra 3 gương mặt tiềm năng, theo Euro News.

Đầu tiên là ông Olivier Faure, lãnh đạo đảng Xã hội. Ông Faure từng tuyên bố đảng của ông “sẵn sàng cầm quyền” và thậm chí còn nhận được sự khích lệ công khai từ cựu Tổng thống François Hollande.

Tuy nhiên, chính sách đánh thuế giới siêu giàu - “át chủ bài” của ông - có thể khiến ông Macron e ngại. Hơn nữa, nhiều nghị sĩ cánh hữu lẫn cánh tả cấp tiến trong đảng France Unbowed đều phản đối việc Faure trở thành thủ tướng.

Ông Olivier Faure, Bí thư thứ nhất của Đảng Xã hội. Ảnh: Reuters.

Bernard Cazeneuve, cựu thủ tướng Xã hội, được coi là gương mặt dung hòa với cánh tả ôn hòa. Tuy vậy, tên tuổi ông chỉ nổi lên nếu đảng Xã hội đồng ý không lật đổ, bởi ông đã rời đảng từ năm 2022.

Trong khi đó, Pierre Moscovici, Chủ tịch Tòa Kiểm toán, nổi tiếng với lập trường thận trọng về ngân sách. Hồ sơ của ông có thể trấn an thị trường và thu hút sự ủng hộ của phe Xã hội ôn hòa.

Đại diện từ chính nội bộ Macron

Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu là lựa chọn “tiếp nối” rõ ràng nhất. Ông là cộng sự trung thành với Tổng thống Macron từ năm 2017, từng suýt được chọn làm thủ tướng cuối năm ngoái trước khi Bayrou bất ngờ chen chân.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu là gương mặt tiềm năng trong chính quyền Macron cho vị trí Thủ tướng Pháp. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Lao động Catherine Vautrin đại diện cho xu hướng trung hữu với chính sách xã hội mềm dẻo, có thể lôi kéo một phần cánh hữu. Tuy nhiên, bà bị cánh tả quay lưng do quan điểm phản đối hôn nhân đồng giới.

Bộ trưởng Kinh tế Éric Lombard tỏ thiện chí thỏa hiệp với cánh tả trong ngân sách năm 2026. Ông am hiểu tài chính công, không có tham vọng tranh cử tổng thống, và có quan hệ cá nhân với Olivier Faure - yếu tố có thể giúp thu hút một phần ủng hộ từ cánh tả.

Một gương mặt nổi bật khác trong nội bộ chính quyền Macron là Gérald Darmanin, Bộ trưởng Tư pháp. Nếu ông Darmanin được bổ nhiệm, việc này sẽ phát đi tín hiệu siết chặt an ninh - trật tự.

Song, điều này chắc chắn chọc giận cánh tả, trong khi tham vọng tranh cử tổng thống 2027 của ông có thể khiến vị trí thủ tướng trở nên nhạy cảm.

Các ứng viên thuộc khối cánh hữu

Trong khối này, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau thể hiện rõ lập trường bảo thủ cứng rắn. Điều này có thể khiến một số nghị sĩ cực hữu chấp nhận, nhưng chắc chắn làm cánh tả phản đối mạnh và gây bất an trong phe trung dung.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Xavier Bertrand có hậu thuẫn vững chắc từ cánh hữu, song quan hệ căng thẳng với phe cực hữu có thể làm phức tạp bài toán giành đa số.

Khủng hoảng lần này cho thấy rõ thực tế: Macron không còn “đũa thần” để hàn gắn những rạn nứt trong hệ thống chính trị Pháp. Trong trường hợp Macron không tìm được gương mặt nào đủ sức tạo đồng thuận, lựa chọn còn lại là kêu gọi tổng tuyển cử sớm.

Đây được đánh giá sẽ là canh bạc chính trị đầy rủi ro, bởi theo nhiều khảo sát, phe cực hữu do Marine Le Pen dẫn đầu đang hưởng lợi lớn từ sự bất mãn của cử tri.

Nếu kịch bản này xảy ra, Macron có nguy cơ mất quyền kiểm soát quốc hội, khiến nửa sau nhiệm kỳ của ông chìm trong bế tắc chính trị.