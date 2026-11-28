6 doanh nghiệp thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đã ký các hợp đồng đầu tư và cam kết thu xếp vốn trị giá hơn 10 tỷ USD cho nhiều dự án tại Việt Nam.

Sáng 28/11, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (VIFC-DN) tổ chức lễ trao chứng nhận thành viên và công bố những sản phẩm tài chính đầu tiên.

Ông Đặng Đình Đức, Phó chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN, cho biết đến nay, trung tâm đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên và đăng ký doanh nghiệp cho 11 doanh nghiệp mới với tổng vốn điều lệ khoảng 880 tỷ đồng , tương đương 34 triệu USD .

Đáng chú ý, 6 doanh nghiệp thành viên đã ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp, hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho hàng loạt dự án trọng điểm tại Việt Nam với tổng giá trị hơn 10 tỷ USD .

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực, từ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hạ tầng giao thông, cảng biển đến điện mặt trời, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và nước sạch.

Các thành viên đã phê duyệt chuyển tiền đợt đầu khoảng 10 triệu USD , dự kiến thực hiện trong những ngày tới, trong đó có 1 triệu USD từ nước ngoài.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn (thứ 4 từ trái sang) và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ 5 từ trái sang) trao giấy chứng nhận cho đại diện các tổ chức, doanh nghiệp. Ảnh: Báo Đà Nẵng.

Cam kết tài trợ chuỗi cung ứng 800 triệu USD

Theo Báo Đà Nẵng, trong số 11 thành viên mới được cấp giấy chứng nhận, ngoài các doanh nghiệp trong nước còn có sự hiện diện của những nhà đầu tư đến từ Hà Lan, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).

Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính xanh, quản lý vốn, giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính (fintech) và dịch vụ đầu tư.

Cũng trong sáng 28/11, VIFC-DN chính thức ra mắt Trung tâm Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF Hub) nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông qua nền tảng công nghệ, dữ liệu từ các giao dịch thương mại điện tử, chứng từ xuất khẩu, logistics và thanh toán sẽ được sử dụng để phục vụ quá trình thẩm định tín dụng của các ngân hàng và định chế tài chính.

Qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn dựa trên các giao dịch kinh doanh thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản bảo đảm.

Trong năm 2027, 3 đơn vị thành viên VIFC-DN dự kiến triển khai các cam kết tài trợ chuỗi cung ứng trị giá khoảng 800 triệu USD , tương đương 10% quy mô dự kiến của thị trường Việt Nam.

Sẽ có sàn giao dịch bạc, cà phê, cao su

Một lĩnh vực khác đang được triển khai tại Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng là giao dịch hàng hóa với mục tiêu cung cấp thêm công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá cho doanh nghiệp.

Trong giai đoạn đầu, sở giao dịch dự kiến tập trung vào các mặt hàng như cà phê, cao su, hồ tiêu, bạc, kim loại quý (ngoại trừ vàng) và tác phẩm nghệ thuật.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Toàn Cầu, nhà đầu tư của Công ty TNHH Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (DNEX), cho biết ngay sau khi được cấp phép hoạt động, DNEX sẽ nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng .

Đến hết năm 2028, doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 2 tỷ USD cho hoạt động giao dịch hàng hóa.

Về định hướng phát triển VIFC-DN, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu việc mở rộng mạng lưới thành viên phải gắn với chất lượng và hiệu quả hoạt động, thay vì chạy theo số lượng.

Lãnh đạo thành phố đề nghị cơ quan điều hành làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư, xác định cụ thể nguồn vốn, tiến độ và trách nhiệm triển khai các dự án, qua đó sớm chuyển các cam kết đầu tư thành giao dịch thực tế.

Trước đó, tại bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40), công bố tháng 9/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt, đứng thứ 71/117 trung tâm tài chính được xếp hạng. Trong khi đó, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM đứng thứ 67.