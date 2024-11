Thành viên T-ara tức tốc về Hàn Quốc để lo tang lễ cho mẹ

Nữ ca sĩ Eun Jung (T-ara) vội vã từ Việt Nam về Hàn Quốc, sau khi nghe tin mẹ qua đời.

Ngày 27/11, tờ Nate đưa tin mẹ của nữ ca sĩ Eun Jung (T-ara) đã qua đời. Mask Studio, công ty quản lý của Eun Jung thông báo: "Chúng tôi cầu nguyện cho người khuất được yên nghỉ và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Eun Jung. Mong mọi người gửi lời động viên và giữ không gian để cô ấy cùng gia đình vượt qua nỗi đau này".

Theo công ty quản lý, tang lễ của bà sẽ được cử hành vào ngày 29/11, tại Trung tâm Y tế Asan, Seoul.

Ngay sau khi hay tin mẹ qua đời, Eun Jung tức tốc trở về quê nhà lo hậu sự cho mẹ. Những ngày gần đây, nữ ca sĩ đang có mặt tại Việt Nam để ghi hình cho một dự án hợp tác với nhãn hàng livestream.

Eun Jung gấp rút về nước khi hay tin mẹ qua đời. Ảnh: @eunjung.hahm.

Eun Jung sinh năm 1988, là một nữ ca sĩ, diễn viên kiêm MC người Hàn Quốc. Cô bước chân vào làng giải trí từ khi mới 7 tuổi, thông qua cuộc thi Little Miss Korea (1995). Cùng năm, Eun Jung tham gia phim truyền hình A New Generation of Adults của đài KBS. Sau đó, cô nhận được lời mời góp mặt trong một số dự án phim ảnh tại Hàn Quốc. Gần nhất, Eun Jung đóng vai chính trong series We Are Lost.

Năm 2009, cô lấn sân âm nhạc, debut trong nhóm nhạc thần tượng T-ara và đảm nhiệm vai trò giọng ca chính. Tới năm 2015, Eun Jung ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo với nghệ danh mới là Elsie.

Hồi tháng 10 năm nay, Eun Jung mới tham gia cuộc gặp gỡ người hâm mộ tại Macau nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt của nhóm T-ara.