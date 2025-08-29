Robot, khí tài và các thành tựu công nghệ Việt tại Triển lãm 2/9

Triển lãm quy tụ khoảng 200 doanh nghiệp với các sản phẩm làm nên dấu ấn thị trường. Tập đoàn FPT mang đến các giải pháp AI thông minh, nền tảng học cùng AI... Trong khi đó, Petrovietnam giới thiệu giàn khoan tự nâng do chính đội ngũ kỹ sư trong nước thiết kế. Trong mảng ôtô, các công ty VinFast, TC Group, Thaco... cùng góp mặt, phản ánh bước tiến nhanh của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.