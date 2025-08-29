Robot, khí tài và các thành tựu công nghệ Việt tại Triển lãm 2/9

|
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc sáng 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 80 năm xây dựng và phát triển các lĩnh vực như công nghiệp - công nghệ, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế...
|
Khách tham quan triển lãm có thể tương tác với robot hình người do VinMotion, thuộc Vingroup phát triển. Robot có khả năng đi bộ, vẫy tay và giao tiếp bằng cử chỉ. Đây là sản phẩm đánh dấu bước tiến lớn của Vingroup trong lĩnh vực công nghệ cao, mở ra kỳ vọng đưa Việt Nam góp mặt trong cuộc đua robot toàn cầu.
|
VinMotion cho biết trong giai đoạn đầu, robot được triển khai tại các nhà máy sản xuất của VinFast, hỗ trợ vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng và các thao tác lặp đi lặp lại trên dây chuyền lắp ráp.
|
VinMotion được thành lập từ đầu năm 2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, Vingroup nắm giữ 51%. Trong trung và dài hạn, công ty đặt mục tiêu phát triển các dòng robot thông minh hơn, có khả năng giao tiếp, xử lý hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên.
|
Một robot hình người khác của Vingroup tại triển lãm, phát triển bởi VinRobotics. Robot trang bị 31 động cơ, khối lượng 75 kg và cao 1,78 m, sử dụng các khớp xoay để mô phỏng động tác, cử chỉ con người. Pin của robot được tích hợp trên lưng, có thể thay mà không cần tắt nguồn hay khởi động lại.
|
VinRobotics được thành lập tháng 11/2024 với vốn điều lệ tương tự VinMotion, tập trung nghiên cứu và sản xuất robot công nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm của VinRobotics không chỉ phục vụ nội bộ hệ sinh thái, mà còn hướng ra các ngành công nghiệp trọng điểm.
|
Viettel mang đến triển lãm loạt thiết bị công nghệ dân sự và quân sự, bao gồm các hệ thống radar (ảnh). Sản phẩm từ Viettel được giới thiệu trong các khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội.
|
Một số thiết bị thông tin liên lạc được trưng bày tại triển lãm. Các sản phẩm khẳng định năng lực của Viettel trong nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.
|
Cận cảnh thiết bị trinh sát ảnh nhiệt và hệ thống mạng 5G do Viettel phát triển. Một số thiết bị được tập đoàn trưng bày tại triển lãm còn có UAV chiến đấu cấp chiến thuật, hệ thống trang bị lính, quần áo ngụy trang cho bộ đội bắn tỉa...
|
Một góc không gian trưng bày khí tài quân sự của Viettel, gồm đầu tự dẫn tên lửa băng tần và động cơ đẩy tuốc bin phản lực. Một số vũ khí, khí tài quân sự do chính Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất cũng lần đầu xuất hiện tại triển lãm.
|
Tại khu triển lãm ngoài trời, Viettel trưng bày nhiều công nghệ quân sự do tập đoàn tự phát triển, chẳng hạn như xe nạp tên lửa VTRV-01 hay xe chỉ huy chiến đấu VCPV-01, thuộc Tổ hợp tên lửa Trường Sơn.
|
Bệ phóng 5P73-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến. Hệ thống có chức năng cố định tên lửa trên cần bệ, hướng tên lửa đến phía mục tiêu, cấp nguồn, cấp tín hiệu chuẩn bị tên lửa trên bệ phóng, chấp hành tự động lệnh phóng tên lửa theo tín hiệu điều khiển từ xe UNK-VT.
|
Robot tuần tra thông minh xuất hiện tại khu vực triển lãm của Bộ Công an. Một số thiết bị hiện đại được Bộ Công an trưng bày còn có UAV trực trăng, thiết bị bay không người lái cất/hạ cánh đứng (VTOL)... phục vụ các hoạt động trinh sát, cứu hộ - cứu nạn.
|
Triển lãm quy tụ khoảng 200 doanh nghiệp với các sản phẩm làm nên dấu ấn thị trường. Tập đoàn FPT mang đến các giải pháp AI thông minh, nền tảng học cùng AI... Trong khi đó, Petrovietnam giới thiệu giàn khoan tự nâng do chính đội ngũ kỹ sư trong nước thiết kế. Trong mảng ôtô, các công ty VinFast, TC Group, Thaco... cùng góp mặt, phản ánh bước tiến nhanh của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.
Những nhà khoa học tiên phong
"Những nhà khoa học tiên phong" là một cuốn sách thú vị về lịch sử của những phát minh nổi tiếng. Để có được những đóng góp vĩ đại cho nhân loại, các nhà khoa học nổi tiếng đã làm việc với lòng say mê và tinh thần học hỏi không ngừng.