Thanh thiếu niên tụ tập náo loạn đường phố Đà Nẵng trong đêm

Những ngày qua, trên tuyến đường 2-9 (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô ầm ĩ, gây mất trật tự công cộng.

Theo phản ánh của người dân, từ khoảng 22h đêm đến 4h sáng, xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe nẹt pô khiến cả đường phố náo loạn. Tiếng ồn từ những chiếc xe máy độ pô, tháo pô, rú ga inh ỏi kéo dài đến rạng sáng, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực.

Tình trạng tụ tập vào mỗi đêm tại đường 2-9. Trong ảnh phóng viên ghi nhận lúc 2h30 sáng 20/9.

Anh M.Đ., một người dân cho biết: “Tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này vào ban đêm. Mỗi lần tan ca về, thấy những nhóm này tụ tập phóng xe ầm ĩ là tôi phải nép sát vào lề để tránh va chạm. Nhiều lúc rất sợ vì họ chạy tốc độ cao, lạng lách ngay giữa đường và cầm theo cả hung khí”.

Nhiều đối tượng chạy xe không có biển số, mang theo hung khí.

Theo ghi nhận của phóng viên, tối 20/9 tại khu vực người dân phản ánh, nhiều người tụ tập, điều khiển xe máy nẹt pô, phóng nhanh gây náo loạn cả tuyến đường. Trong lúc ghi nhận, ngay trước mắt phóng viên đã xảy ra một vụ tai nạn do nhóm người chạy xe với tốc độ cao, thiếu kiểm soát va chạm với nhau.

Nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao va chạm với nhau.

Trong tối 21/9, tình trạng trên vẫn tiếp diễn dù đã có lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, nhắc nhở. Các nhóm này chỉ tạm thời giải tán khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhưng sau đó lại tiếp tục tụ tập, nẹt pô, phóng xe gây mất trật tự.

Trên đường 2-9 đoạn từ cầu Tuyên Sơn đến cầu Rồng, những đối tượng này chạy xe thành từng tốp, chở 2-3 người, phóng nhanh tốc độ cao, lạng lách đánh võng, thậm chí rượt đuổi nhau như “đua xe”. Nhiều trường hợp còn mang theo hung khí, vung vẩy thị uy, gây hoang mang cho người đi đường.

Cảnh nhóm người gây náo loạn đường phố trong đêm.

Đáng lo ngại, một số đối tượng còn phát trực tiếp trên TikTok, biến hành vi vi phạm thành trò giải trí, thu hút từ hàng trăm đến hàng nghìn lượt xem, bình luận cổ vũ. Chính sự tung hô này càng khiến nhiều thanh thiếu niên hứng thú, xem đó như “cách thể hiện bản thân”, tạo hiệu ứng lây lan nhằm tìm kiếm sự chú ý và nổi tiếng nhanh chóng.

Những hình ảnh phát trực tiếp trên TikTok thu hút hàng nghìn lượt xem.

Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, phóng xe tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và du khách khi lưu thông.

Đại diện Công an phường Hòa Cường cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trong các khung giờ cao điểm, kéo dài đến 6 giờ sáng trên những tuyến đường trọng điểm. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, lập biên bản xử phạt nhằm răn đe, ngăn chặn tình trạng này tái diễn.