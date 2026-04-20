'Thánh rắc muối' Salt Bae lụi tàn

"Thánh rắc muối" đối mặt nhiều tranh cãi sau khi nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: jmtlphotography/Instagram.

Từ hành động rắc muối gây bão Internet năm 2017, Nusret Gökçe (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) nhanh chóng bước lên đỉnh cao danh tiếng. Nhưng sau gần một thập kỷ, "thánh rắc muối" Salt Bae đang đối mặt với thực tế kém rực rỡ hơn: chuỗi nhà hàng thu hẹp, hình ảnh đi xuống và những tranh cãi chưa dứt.

Theo Mashed, chuỗi nhà hàng Nusr-Et của Salt Bae từng phủ sóng nhiều thành phố lớn trên thế giới nay đã thu hẹp đáng kể, từ hơn 30 địa điểm xuống còn khoảng 17 đang hoạt động. Nhiều chi nhánh tại Mỹ đã đóng cửa, chỉ còn lại một số cơ sở chủ lực tại New York và Miami.

Song song với sự thu hẹp về quy mô là những rắc rối pháp lý và tài chính. Cuối năm 2025, "thánh rắc muối" thua kiện khi nỗ lực độc quyền từ "muối" (salt) tại Anh và phải chi trả chi phí pháp lý.

Trước đó, nhà hàng của Salt Bae tại London (Anh) ghi nhận khoản lỗ lên tới 5,5 triệu bảng (khoảng 195 tỷ đồng ) trong năm 2024, trong bối cảnh bị chỉ trích vì mức giá quá cao so với chất lượng. Một số dự án mở rộng như chuỗi burger hướng đến phân khúc phổ thông, cũng không đạt kỳ vọng, phải đóng cửa chỉ sau vài năm hoạt động.

Khoảnh khắc Salt Bae nâng cúp cùng đội tuyển Argentina năm 2022 gây tranh cãi. Ảnh: nusr_et/Instagram.

Hình ảnh của Salt Bae bắt đầu lao dốc từ những tranh cãi liên tiếp, trong đó đáng chú ý là vụ việc xảy ra tại trận chung kết FIFA World Cup 2022. Khi đó, "thánh rắc muối" bất ngờ xuất hiện trên sân, chen vào khu vực ăn mừng của các cầu thủ Argentina, cầm cúp vàng và liên tục xin chụp ảnh. Hành động này vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ toàn cầu và buộc FIFA phải mở cuộc xem xét.

Chuỗi nhà hàng của Salt Bae cũng liên tục bị giới phê bình ẩm thực đánh giá thấp. Nhiều ý kiến cho rằng các món ăn tại Nusr-Et không tương xứng với mức giá đắt đỏ. Những phần steak phủ vàng có giá gần 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) bị xem là biểu tượng của sự phô trương hơn là chất lượng. Bên cạnh đó, nam đầu bếp 42 tuổi còn vướng vào nhiều vụ kiện từ nhân viên liên quan đến việc chia tiền tip, điều kiện làm việc. Một số vụ phải dàn xếp bằng tiền.

Trước khi đối mặt với giai đoạn lao dốc, Salt Bae từng là một hiện tượng toàn cầu. Năm 2017, đoạn video rắc muối điệu nghệ đã đưa anh trở thành meme nổi tiếng chỉ sau một đêm. Hình ảnh người đàn ông đeo kính đen, cắt thịt điệu nghệ rồi rắc muối từ khuỷu tay nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Tận dụng sức nóng này, Salt Bae mở rộng chuỗi Nusr-Et ra nhiều thị trường, từ Mỹ, châu Âu đến Trung Đông. Đến năm 2023, hệ thống đã có 28 nhà hàng với gần 2.000 nhân viên, doanh thu tăng mạnh, đặc biệt tại Mỹ. Nhà hàng của Salt Bae trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều ngôi sao như Leonardo DiCaprio, David Beckham hay Rihanna, nơi thực khách không chỉ ăn uống mà còn mong được chính "thánh rắc muối" phục vụ.

Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Salt Bae có xuất phát điểm rất khiêm tốn. Sinh ra trong một gia đình lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh phải nghỉ học từ năm 12 tuổi để đi làm. Bắt đầu từ công việc phụ trong lò mổ, anh dần trở thành thợ thịt lành nghề, rồi vay tiền sang Argentina và Mỹ học hỏi kinh nghiệm. Năm 2010, anh mở nhà hàng đầu tiên tại Istanbul, bước khởi đầu cho hành trình xây dựng thương hiệu Nusr-Et.