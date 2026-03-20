Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thanh niên tử vong bất thường tại nhà riêng ở phường An Hội Đông

  • Thứ sáu, 20/3/2026 10:43 (GMT+7)
Tối 19/3, Công an phường An Hội Đông (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong bất thường tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân trong hẻm 511 đường Thống Nhất, phường An Hội Đông nghe tiếng tri hô phát ra từ một căn nhà trong hẻm.

Đông người dân hiếu kỳ đến hiện trường.

Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi trong tình trạng đã tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết, khi trở về thì phát hiện sự việc và hô hoán nhờ hàng xóm hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một mảnh giấy với nội dung liên quan đến vấn đề nợ nần.

Nhận tin báo, Công an phường An Hội Đông đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc theo quy định.

https://tienphong.vn/tphcm-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-post1828809.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý