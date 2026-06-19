Thanh niên đá chết chú chó rồi bỏ vào thùng rác ở chung cư gây phẫn nộ

Sau khi phát hiện thú cưng mất tích, chủ nhân trích xuất camera và phát hiện chú chó đã bị một thanh niên đá tử vong, sau đó bỏ vào thùng rác chung cư.

Vụ việc khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, clip ghi lại sự việc xảy ra tại một chung cư trên địa bàn Hải Phòng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 10h30 ngày 17/6, một chú chó đang nằm hoặc loanh quanh trước cửa nhà để chờ chủ trở về. Ít phút sau, một nam thanh niên đi ngang qua khu vực này.

Video cho thấy người này có hành động tác động vào chú chó. Sau đó, con vật nằm bất động. Nam thanh niên tiếp tục đi lại quanh khu vực một lúc trước khi mang chú chó bỏ vào thùng rác của tòa nhà.

Hình ảnh trên khiến nhiều người theo dõi không khỏi phẫn nộ và để lại hàng nghìn bình luận chỉ trích.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh T.L., bạn của chủ nhân chú chó và cũng là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, cho biết bản thân rất bức xúc khi xem lại toàn bộ sự việc.

Theo anh, trước thời điểm xảy ra sự việc, chú chó được dắt xuống khu vực chung cư để đi dạo và đi vệ sinh. Sau đó, con vật tự chạy về phía căn hộ trước như thói quen thường ngày, trong khi chủ nuôi lên sau ít phút.

Khi trở về, gia đình không thấy chú chó đâu nên đã tìm kiếm tại nhiều khu vực trong tòa nhà nhưng không có kết quả. Gia đình sau đó xin trích xuất camera an ninh của tòa nhà và phát hiện diễn biến vụ việc.

"Khi xem lại camera, chúng tôi thực sự sốc. Con chó chỉ đứng trước cửa đợi chủ về như mọi ngày", anh T.L. nói.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi và truy tìm danh tính người xuất hiện trong video. Một số người cho rằng nam thanh niên này sinh sống tại cùng tòa nhà.

Tuy nhiên, theo anh T.L., kể từ khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, người này vẫn chưa có bất kỳ động thái công khai nào liên quan đến vụ việc.

Được biết, chú chó sau đó được tìm thấy trong thùng rác của chung cư và đã được chủ nhân đưa đi chôn cất.

Về phía nam thanh niên bị cộng đồng mạng nhắc đến đã khoá tài khoản cá nhân. Nhiều người đã để lại bình luận chỉ trích, đánh giá 1 sao và yêu cầu công ty nơi nam thanh niên làm việc đuổi việc người này.