Căn hộ bốc mùi hôi thối, ngập rác sau khi khách thuê bỏ trốn ở TQ

Người môi giới tại Trung Quốc bàng hoàng phát hiện khách thuê biến mất sau 2 tháng nợ tiền nhà, bỏ lại căn hộ ngập rác cùng chú chó bị bỏ đói.

Chủ nhà choáng váng vì căn hộ đầy rác. Ảnh: Baidu.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng bên trong căn hộ một phòng ngủ ở thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Tráng Quảng Tây, lan truyền trên mạng xã hội sau khi người môi giới họ Tang đăng tải hôm 22/5, theo Guizhou TV.

Trong clip, căn hộ gần như không còn chỗ trống vì rác thải vứt khắp nơi. Một chú chó Alaska cũng bị bỏ lại trong phòng và thỉnh thoảng sủa lên.

"Mùi hôi khủng khiếp. Rác ở khắp nơi, tôi thậm chí không có chỗ để đứng", anh Tang nói khi bước vào căn hộ. Người này cho biết nữ khách thuê thường ăn mặc rất chỉn chu, nên anh không ngờ cô lại sống trong môi trường "giống như chuồng chó".

Hiện chưa rõ người phụ nữ đã thuê căn hộ này trong bao lâu. Anh Tang cho biết mình đã giữ khoản tiền cọc tương đương một tháng tiền thuê nhà, nhưng số tiền đó có thể vẫn không đủ để chi trả chi phí dọn dẹp.

Trong một video sau đó, anh cho biết đã đưa chú chó đi kiểm tra sức khỏe. Con vật không mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ bị sụt cân do nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ.

Theo anh Tang, chú chó có khả năng sẽ được một người dân địa phương nhận nuôi.

Vụ việc này khiến nhiều người nhớ đến một trường hợp tương tự xảy ra hồi tháng 3 tại thành phố Quế Lâm, cũng thuộc Quảng Tây.

Một chú chó Alaska bị bỏ rơi, bỏ đói nhiều ngày. Ảnh: Baidu.

Theo Sohu, một nữ khách thuê được cho là streamer đã bỏ đi sau khi nợ chủ nhà ba tháng tiền thuê. Khi vào kiểm tra căn hộ, chủ nhà phát hiện khắp nơi đều là những đống rác bốc mùi khó chịu.

Ông cho biết toàn bộ đồ nội thất và thiết bị trong nhà đều bị hư hỏng, đồng thời lo lắng không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để thuê người dọn dẹp.

Chủ nhà nói ông hy vọng có thể tìm được nữ khách thuê để giải quyết vụ việc. Nếu không tìm thấy, ông dự định sẽ khởi kiện.

Tại Trung Quốc, những vụ khách thuê bỏ đi, để lại căn hộ ngập rác, thường xuyên gây chú ý trên mạng xã hội. Năm ngoái, một nữ khách thuê tại Trùng Khánh cũng biến mất sau khi chậm trả tiền thuê nhà một tuần.

Ngoài hàng đống rác, chủ nhà còn phát hiện một con mèo đã chết trong căn hộ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước những vụ việc tương tự.

"Một số người sao có thể sống trong môi trường bẩn thỉu như vậy?", một người bình luận. Một người khác cho rằng những khách thuê kiểu này "vừa lười biếng vừa thiếu ý thức", đồng thời mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm hơn.