Thanh niên bị lũ cuốn thiệt mạng khi chạy xe qua cầu ở Quảng Ngãi

  • Thứ năm, 30/10/2025 15:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi đang chạy xe máy qua cầu Cống Kiến, nam thanh niên bị nước lũ cuốn thiệt mạng.

Khu vực tìm thấy thi thể Hiếu.

Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Lê Bá Hiếu (SN 2000, trú thôn Phước Lộc Tây, xã Sơn Tịnh) - nạn nhân bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/10, khi trên đường đi làm về, đến khu vực cầu Cống Kiến (thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh), Hiếu gặp đoạn nước lũ tràn mạnh qua cầu và bị cuốn mất tích.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức điều động một xe chuyên dụng, một xuồng máy cùng phương tiện cứu hộ và 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an, dân quân xã, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến 10h ngày 30/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Hiếu tại bãi ruộng đang ngập sâu thuộc thôn Lâm Lộc Nam.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Cũng trong đêm 29/10, tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã giải cứu thành công người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Cụ thể, khoảng 21h, người dân thôn Gò Gạo phát hiện người đàn ông đang bám vào bụi tre giữa dòng nước xiết ở khu vực cầu Xã Trạch. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã, dân quân cùng Ban cán sự thôn đã khẩn trương triển khai phương án cứu hộ.

Sau 45 phút, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn trong tiếng vỗ tay của người dân.

Qua xác minh, người bị nạn là anh Đ.V.T. (trú thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ). Trước đó, anh T. lái xe máy chở theo một người bạn đi qua cầu Xã Trạch trong lúc nước suối đang dâng cao, tràn qua mặt cầu. Khi đến giữa cầu, dòng nước mạnh cuốn ngã cả hai người xuống suối.

Người bạn ngồi sau kịp bơi được vào bờ và tri hô người dân đến ứng cứu. Còn anh T. bị mắc kẹt giữa dòng nước, bám vào bụi tre suốt trước khi được giải cứu.

