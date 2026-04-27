Thanh niên 17 tuổi 'bốc đầu' xe máy đăng lên mạng xã hội

Nhiều lần đi xe mô tô 2 bánh bằng 1 bánh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, L.V.L.V. (SN 2009, trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) vừa bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình khai thác thông tin trên không gian mạng và phản ánh của quần chúng nhân dân, ngày 26/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La tiến hành xác minh nội dung trong video clip trên mạng xã hội với hình ảnh L.V.L.V. (SN 2009), trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La chở theo thanh niên khác.

Hành vi bốc đầu xe của L.V.L.V (ảnh cắt từ clip)

Lực lượng công an xác định L.V.L.V vi phạm nhiều lỗi, như: Điều khiển xe mô tô hai bánh bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển xe mô tô; không gắn biển số theo quy định; không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định.

Với các hành vi nêu trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập L.V.L.V. cùng những người tham gia, cổ vũ cho hành vi vi phạm trên, đồng thời tiến hành lập biên bản, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Với phụ huynh của L.V.L.V, lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản đối với hành vi: Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT triệu tập L.V.L.V. (khoanh tròn đỏ) cùng những người tham gia, cổ vũ cho hành vi vi phạm của V.

Theo cơ quan chức năng, hành vi “bốc đầu”, điều khiển xe mô tô bằng một bánh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

Việc quay clip, đăng tải lên mạng xã hội để “câu like”, “câu view” càng làm gia tăng nguy cơ lan truyền những hành vi lệch chuẩn trong giới trẻ. Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Mỗi thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.