Thành lập Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Trần Xuân Toàn làm Tổng biên tập

Báo điện tử Tuổi Trẻ là một trong ba cơ quan báo chí tự chủ cấp 1 thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Ông Trần Xuân Toàn làm Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Chiều 1/7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ban biên tập và lãnh đạo 3 cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía TP.HCM có Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cùng dự.

Ông Trần Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, kiêm Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ. Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đặng Quốc Toàn công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về bổ nhiệm ban biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Theo đề án của Thành ủy trước đó, Báo điện tử Tuổi Trẻ được tổ chức trên cơ sở tổ chức lại Báo Tuổi Trẻ TP.HCM và là một trong ba cơ quan báo chí tự chủ cấp 1 trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Trong mô hình mới, tờ báo thực hiện chức năng, nhiệm vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí; tập trung xây dựng, phát triển các sản phẩm báo chí điện tử, báo chí đa phương tiện và các loại hình truyền thông số.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Ban biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ. Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ.

Trong đó, ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, nguyên Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Cùng đó, bổ nhiệm các Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ gồm: ông Lê Xuân Trung (Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ), ông Nguyễn Hoàng Nguyên (Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ), ông Đinh Minh Trung (Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ), bà Tạ Thị Nam Hồng (Phó tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM), ông Đinh Đức Thọ (Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), ông Nguyễn Thái Bình (Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), ông Lê Cao Cường (Phó tổng biên tập báo Người Lao Động) và bà Nguyễn Thị Thu Hà (Tổng biên tập Tạp chí Du Lịch TP.HCM).

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - trao quyết định cho ông Trần Xuân Toàn - Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ. Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ.

Việc thành lập Báo điện tử Tuổi Trẻ và kiện toàn bộ máy lãnh đạo đánh dấu bước phát triển mới của một thương hiệu báo chí đã đồng hành cùng nhiều thế hệ bạn đọc trong hơn nửa thế kỷ qua.

Được thành lập ngày 2/9/1975, báo Tuổi Trẻ TP.HCM từ một tờ báo trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ của một tờ báo địa phương để khẳng định uy tín, vị thế trong đời sống báo chí cả nước.

Với lượng độc giả đông đảo cùng uy tín được bồi đắp qua nhiều thập niên, Tuổi Trẻ trở thành một trong những nguồn thông tin chính thống có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

Trong suốt 51 năm hình thành và phát triển, tờ báo luôn nằm trong nhóm cơ quan báo chí tiên phong về đổi mới nội dung, ứng dụng công nghệ và phát triển báo chí điện tử tại Việt Nam.

Nhiều tác phẩm báo chí của Tuổi Trẻ đã tạo tác động xã hội sâu rộng, góp phần thúc đẩy chính sách, bảo vệ sự thật, phản ánh tâm tư của người dân và đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực.

Chính điều đó giúp Tuổi Trẻ duy trì vị trí đặc biệt trong lòng bạn đọc ở trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trước khi chuyển sang mô hình Báo điện tử Tuổi Trẻ, hệ sinh thái Tuổi Trẻ đã phát triển mạnh mẽ với báo in, các ấn phẩm phụ, báo điện tử và nhiều nền tảng số.

Đây cũng là một trong những cơ quan báo chí sớm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, xây dựng đội ngũ làm báo chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và luôn nhận được sự tin tưởng của công chúng.

Ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - tặng hoa cho ông Trần Xuân Toàn - Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ. Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ.

Ngay từ năm 2003, khi báo in vẫn đang ở giai đoạn phát triển mạnh, lãnh đạo Tuổi Trẻ đã sớm nhận diện xu hướng chuyển dịch sang báo chí điện tử.

Ngày 1/12/2003, Tuổi Trẻ Online chính thức ra đời, mở đầu hành trình phát triển báo chí số của tờ báo.

Từ nền tảng đó, Tuổi Trẻ từng bước xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, mở rộng hiện diện trên môi trường số nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2024, báo Tuổi Trẻ đã đưa vào hoạt động tòa soạn chuyển đổi số theo mô hình hiện đại, đa năng và sáng tạo. Không gian làm việc mới được thiết kế theo hướng gia tăng kết nối, liên thông và tương tác giữa các bộ phận, tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thích ứng với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.

Việc thành lập Báo điện tử Tuổi Trẻ trong mô hình tổ chức mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian phát triển cho thương hiệu báo chí giàu truyền thống này, tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số báo chí, phát triển các sản phẩm truyền thông hiện đại, đa nền tảng và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc trong giai đoạn mới.