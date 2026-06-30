Độc giả TP.HCM lưu giữ những số báo in cuối cùng

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Sáng 30/6, không khí tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (phường Đức Nhuận) rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Tòa soạn tổ chức chương trình mời bạn đọc đến mua số nhật báo in cuối cùng và thưởng thức cà phê sáng. Từ 7h, dòng người đã tấp nập đổ về đây để tìm kiếm những tờ báo còn thơm mùi mực in, đánh dấu sự kết thúc của một hành trình 51 năm báo in.
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Gửi lời chia tay bạn đọc ở tờ báo in cuối cùng, Ban biên tập Tuổi Trẻ bày tỏ: "Khép lại hành trình nhật báo nhưng Tuổi Trẻ vẫn tiếp tục phụng sự bạn đọc trên không gian mạng, Tuổi Trẻ sẽ làm hết sức mình trên hành trình mới, phát triển hệ sinh thái báo Tuổi Trẻ điện tử và sản phẩm báo chí - truyền thông số xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo bạn đọc".
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Nhiều độc giả tranh thủ chụp ảnh cùng những trang báo in mang tính lịch sử ngay tại khuôn viên tòa soạn. TS Nguyễn Thị Hậu - Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử TP.HCM - cũng có mặt từ sớm để lưu lại khoảnh khắc này. Với bà, báo in không chỉ là tin tức mà còn là một lối sống, một cách lưu giữ ký ức đô thị đầy trân quý của người dân thành phố.
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Bạn đọc đủ mọi lứa tuổi, từ những người tóc bạc trắng gắn bó nửa thế kỷ đến các bạn trẻ, đều nâng niu số báo in cuối cùng trên tay.
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Anh Hồ Nguyên Bảo (phường Thạnh Mỹ Tây) tìm những tờ báo giấy số cuối của các tờ báo, tạp chí chuyên đề của TP.HCM. "Trước đây mình rất thường xuyên đọc báo giấy, giờ thì ít vì báo mạng điện tử nhanh hơn và tiện hơn. Hôm nay biết một số tờ báo phát hành số báo cuối cùng nên mình muốn ra mua để lưu trữ làm kỷ niệm. Cảm giác khi mua báo hôm nay rất giống với những ngày trẻ của mình, dậy sớm vì muộn sạp báo sẽ bán hết rất nhanh, cặm cụi tìm tờ báo yêu thích", Nguyên Bảo chia sẻ.
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Tại sạp báo ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch, không khí cũng nhộn nhịp không kém. Sạp báo giấy tại đây đã tồn tại gần nửa thế kỷ, chứng kiến bao thăng trầm của ngành báo TP.HCM. Trong ngày đặc biệt này, sạp báo nhỏ vốn bình lặng bỗng trở thành điểm đến được săn đón bởi những người muốn tìm giữ chút hoài niệm.
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Theo lộ trình sắp xếp và tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố, từ ngày 1/7, có 8 cơ quan báo chí chính thức kết thúc hoạt động theo mô hình cũ bao gồm: báo Người Lao Động, báo Phụ Nữ TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM cùng các tạp chí Giáo dục TP.HCM, Du lịch TP.HCM, Doanh nhân Sài Gòn, Kinh tế Sài Gòn và Khoa học Phổ thông.
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Đối với thế hệ trẻ như Ngọc Châu, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM, sự chuyển dịch hoàn toàn lên không gian số là điều tất yếu và dễ thích nghi. Châu hiếm khi mua báo giấy nhưng vẫn duy trì thói quen đọc nhiều tờ báo mỗi ngày trên điện thoại. Cô kỳ vọng rằng khi chuyển hẳn lên môi trường trực tuyến, các tòa soạn vẫn giữ được sự tử tế và chiều sâu của những bài báo đáng tin.
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Bên trong nhà in báo Tuổi Trẻ rạng sáng ngày ra số nhật báo cuối cùng, không khí hối hả bao trùm mọi khâu từ xử lý bản in morasse đến vận hành máy móc. Các kỹ thuật viên làm việc xuyên đêm để đảm bảo nhật báo đến tay độc giả đúng hẹn, tỉ mỉ kiểm tra từng trang nội dung còn thơm mùi mực mới.
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Từ 1h30 sáng, đội ngũ phát hành đã bắt đầu hành trình xuyên đêm để mang những số báo in cuối cùng đến tận tay bạn đọc.
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Ông Đức Giáo (phường Xuân Hòa, TP.HCM) là một trong những "mối ruột" hơn chục năm qua của báo in TP.HCM. Với ông, thói quen mua báo từ sáng sớm để cập nhật tin tức trước khi bắt đầu ca làm việc lúc 7h30 đã trở thành một phần đời sống "ăn vào máu". Song, ông cho rằng ai cũng phải học cách thích nghi với sự chuyển dịch tất yếu của thời đại công nghệ số. Do đó, phát triển báo điện tử, báo đa phương tiện là điều không thể tránh khỏi.
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Từ ngày 1/7, báo chí Thành phố sẽ vận hành theo mô hình mới với sự thành lập của Cơ quan Báo và Phát thanh,Truyền hình TP.HCM. Một số tờ báo in khép lại một hành trình rực rỡ để mở ra kỷ nguyên của báo chí đa phương tiện. Nhiều độc giả đồng thuận rằng những sạp báo có thể sẽ thưa dần nhưng giá trị của báo chí tử tế và sự dấn thân vẫn sẽ tiếp nối trên không gian số.
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