Độc giả TP.HCM lưu giữ những số báo in cuối cùng

Anh Hồ Nguyên Bảo (phường Thạnh Mỹ Tây) tìm những tờ báo giấy số cuối của các tờ báo, tạp chí chuyên đề của TP.HCM. "Trước đây mình rất thường xuyên đọc báo giấy, giờ thì ít vì báo mạng điện tử nhanh hơn và tiện hơn. Hôm nay biết một số tờ báo phát hành số báo cuối cùng nên mình muốn ra mua để lưu trữ làm kỷ niệm. Cảm giác khi mua báo hôm nay rất giống với những ngày trẻ của mình, dậy sớm vì muộn sạp báo sẽ bán hết rất nhanh, cặm cụi tìm tờ báo yêu thích", Nguyên Bảo chia sẻ.