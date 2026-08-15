Ba điểm yếu của 'One Piece'

Bộ truyện tranh và phim hoạt hình "One Piece" trở thành hiện tượng ăn khách toàn cầu. Tuy vậy, tác phẩm vẫn có những điểm chưa hoàn thiện.

Ảnh: Toei Animation.

Bộ truyện tranh One Piece của tác giả Eiichiro Oda bắt đầu được đăng tải trên tạp chí Weekly Shonen Jump năm 1997. Hiện tại, bộ truyện đang đi đến phần kết.

Bộ anime bắt đầu phát sóng năm 1999, cũng đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Qua nhiều thập kỷ, One Piece trở thành bộ truyện tranh bán chạy nhất mọi thời đại. Khi nói đến cốt truyện phức tạp, nhiều lớp bí ẩn, khó có bộ truyện nào so sánh được với tác phẩm về băng Mũ Rơm.

Tuy nhiên, trang Comicbook đánh giá "bất chấp những yếu tố tuyệt vời đó, One Piece vẫn còn xa mới hoàn hảo".

Có một số thiếu sót mà người hâm mộ thường phàn nàn, bao gồm cả chu kỳ lặp đi lặp lại khi Luffy đến một hòn đảo và giải phóng nó khỏi ách thống trị. Mặc dù hành trình của cậu ấy vô cùng kỳ diệu, nhưng những nhược điểm này thường khó có thể bỏ qua.

Nhịp độ vẫn chậm chạp sau gần ba thập kỷ

Bộ anime gốc của hãng sản xuất phim hoạt hình Toei Animation đã được phát sóng từ năm 1999 và đến nay đã phát hành hơn 1.100 tập. Số lượng tập phim khổng lồ luôn khiến người xem mới cảm thấy choáng ngợp.

One Piece tuân theo truyền thống quen thuộc của các anime dài hơi: Phát hành tập hàng tuần trong khi truyện tranh vẫn được xuất bản. Đó là lý do nhịp độ của anime chậm lại đáng kể, và anime trở nên dài hơn so với dự kiến ​​vì phải theo kịp lịch phát sóng hàng tuần.

Có lẽ đây là lời phàn nàn lớn nhất của người hâm mộ về bộ truyện, ngay cả sau ngần ấy năm. Dù chất lượng hoạt hình đã được cải thiện đáng kể qua nhiều năm, nhịp độ phim vẫn không thay đổi, vẫn có những cảnh phim dài dòng, đoạn thừa thãi.

Nhân vật phản diện kém ấn tượng

Mỗi khi người hâm mộ bàn luận về những nhân vật phản diện Shonen kinh điển, One Piece hiếm khi được nhắc đến.

Ảnh: Toei Animation.

Không có nhân vật phản diện nào trong series này có thể tạo ra tác động tương tự Madara Uchiha của Naruto và Sosuke Aizen của Bleach. Các nhân vật phản diện trong anime kinh điển thường có một mục đích lớn lao, thu hút sự chú ý của người xem.

Thông thường, ngay cả khi nhân vật phản diện sai trái, người hâm mộ vẫn có thể đồng cảm với hành động của họ và hiểu được chiều sâu tính cách của họ.

Tuy nhiên, khi nói đến One Piece, không có nhiều nhân vật phản diện ấn tượng theo cách đó; ngoại trừ Donquixote Doflamingo, người thường được cho là nhân vật phản diện, có đạo đức méo mó, nhận thức về thế giới và mục tiêu bí ẩn của hắn.

Trong khi đó, những nhân vật phản diện như Akainu và Kizaru, thường được miêu tả là những kẻ mạnh nhất, lại thường thiếu động lực cá nhân, khiến họ trở nên khá nhạt nhẽo.

Không chỉ riêng họ, hầu hết người làm việc dưới trướng Imu đều thiếu động lực hoặc cá tính, đó là lý do họ trở nên quá tẻ nhạt.

Các thành viên băng Mũ Rơm thường bị bỏ quên

Quan điểm này có thể hơi gây tranh cãi, nhưng series này đã rất khéo léo loại bỏ băng hải tặc Mũ Rơm khỏi vị trí trung tâm. Không phải là họ xuất hiện ít hơn, vì dù thế nào đi nữa, cả nhóm luôn sát cánh bên nhau.

Tuy nhiên, rõ ràng ngoài Zoro và Sanji , những người khác hầu như không có cơ hội phát triển.

Ảnh: Toei Animation.

Robin từng có một trong những arc (chương nội dung cụ thể trong mạch truyện) mang tính biểu tượng nhất trong truyện, nhưng rồi lại bị gạt sang một bên trong suốt những năm qua. Cô ấy đã có một vài khoảnh khắc đáng nhớ, bao gồm cả trận chiến với Black Maria, nhưng rất hiếm khi điều đó xảy ra.

Điều tương tự cũng xảy ra với Nami, ước mơ của cô ấy thường không được nhắc đến, mặc dù đó là toàn bộ nền tảng xây dựng nhân vật của cô. Người hâm mộ kỳ vọng Usopp sẽ có sự phát triển về tính cách, nhưng cậu ấy vẫn hầu như không nhận được đủ sự chú ý.

Ở thời điểm này trong câu chuyện, băng Mũ Rơm xứng đáng được chú ý nhiều hơn bao giờ hết, nhưng họ lại bị gạt sang một bên vì dàn nhân vật được giới thiệu ít trong mỗi arc.