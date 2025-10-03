One Piece bất ngờ tạm ngưng, fan lo lắng cho sức khỏe của Eiichiro Oda

Chương 1162 của One Piece, vốn dự kiến phát hành ngày 5/10, đã bất ngờ bị hoãn sau thông báo chính thức từ nhà xuất bản Shueisha và tạp chí Weekly Shonen Jump.

One Piece bất ngờ tạm ngưng, khiến fan lo lắng cho sức khỏe của Eiichiro Oda. Ảnh: Game Rant.

Nguyên nhân được xác nhận là do tình trạng sức khỏe của tác giả Eiichiro Oda. Thông tin này khiến cộng đồng người hâm mộ lo ngại cho sức khỏe của “cha đẻ” bộ manga nổi tiếng.

Ban đầu, chương mới dự kiến ra mắt trong tuần này nhưng đã được dời sang ngày 12/10. Weekly Shonen Jump cho biết Oda hiện không đủ sức khỏe để làm việc và ra mắt chương đúng lịch. Nhà xuất bản đã gửi lời xin lỗi đến độc giả vì sự trì hoãn này, đặc biệt khi cốt truyện đang bước vào hồi cao trào.

Nhà xuất bản cho biết thêm rằng sức khỏe của tác giả yếu tới nỗi buộc phải nghỉ ngơi ngoài kế hoạch.

Báo chí quốc tế đã nhắc lại lịch làm việc khắc nghiệt và những vấn đề thể chất mà tác giả Eiichiro Oda từng đối mặt trong gần 3 thập kỷ sáng tác. Oda thường xuyên chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày, phần lớn thời gian làm việc trong studio để kịp tiến độ. Trong một phỏng vấn, chính Oda thừa nhận lịch sinh hoạt của mình là làm việc tới 2h sáng và chỉ ngủ từ 2h đến 5h sáng.

Hệ quả của lối sống thiếu nghỉ ngơi này là nhiều vấn đề sức khỏe. Oda từng chia sẻ rằng huyết áp của mình cao hơn mức bình thường và phải gửi chỉ số cho bác sĩ theo dõi hàng ngày. Oda phải đối mặt với bệnh tiểu đường, huyết áp cao và bệnh gout. Năm 2013, tác giả từng nhập viện vì bị áp-xe vùng họng.

Sức khỏe của Oda đã bị ảnh hưởng rõ rệt bởi lịch làm việc dày đặc. Chính vì vậy, khi One Piece buộc phải tạm ngừng, cộng đồng hâm mộ lại càng lo lắng cho tác giả, đồng thời kêu gọi nhà xuất bản cho phép Oda có thêm thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe ổn định.

Sự kiện này một lần nữa đặt ra câu hỏi về áp lực khắc nghiệt trong ngành xuất bản manga Nhật Bản, nơi tác giả thường phải duy trì tiến độ sáng tác hằng tuần.

Trên mạng xã hội, nhiều fan quốc tế đã bày tỏ sự lo lắng và gửi lời động viên đến Oda, kêu gọi ông nên ưu tiên sức khỏe. Một số ý kiến thậm chí đề xuất Shueisha thay đổi lịch xuất bản sang 2 tuần một chương, hoặc phát hành theo dạng hàng tháng với dung lượng dài hơn, để tác giả có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Dù chưa có thêm thông tin chi tiết từ Shueisha, cộng đồng hâm mộ tin rằng việc tạm ngưng lần này là cần thiết để Oda có thể tiếp tục hoàn thành câu chuyện theo cách trọn vẹn nhất. Trong khi chờ đợi chương 1162, điều quan trọng với cộng đồng fan toàn cầu lúc này là tác giả sớm hồi phục và tiếp tục hành trình đưa One Piece đến hồi kết.