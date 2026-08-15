Khi cà phê được dùng như thứ nước tăng lực

Cà phê giúp cơ thể tỉnh táo và hưng phấn hơn. Khi chưa có các loại nước tăng lực, cà phê được dùng để thay thế chúng. Những người lao động nặng thấy khỏe hơn khi uống cà phê.

Cà phê làm cho cơ thể tỉnh táo và thấy khỏe khoắn hơn. Ảnh minh họa: S.C.

Người Gallae - một dân tộc du mục ở châu Phi - khi tiến hành các cuộc đột kích, buộc phải băng qua những sa mạc rộng lớn. Vì mong muốn tấn công các thị trấn và làng mạc của đối thủ mà không bị phát hiện, họ không mang theo thực phẩm nào ngoài hạt cà phê đã rang và nghiền mịn, trộn với mỡ cho đến khi có thể vo thành những viên có kích thước bằng viên bi-a, rồi cất trong túi da cho đến khi cần dùng.

Một viên như vậy có thể giúp họ duy trì sức lực suốt cả một ngày khi chiến đấu, thậm chí còn hiệu quả hơn cả một ổ bánh mì hay bữa thịt. Họ khẳng định mình yêu thích món này hơn là dùng ngũ cốc hay thịt vì cà phê vừa nâng cao tinh thần vừa nuôi sống họ.

Khi được ăn theo cách này, cà phê chắc chắn cung cấp nhiều dưỡng chất, vì theo Payen, nó chứa hàm lượng chất dinh dưỡng gấp hơn hai lần súp và gấp ba lần trà.

Tuy nhiên, ở dạng lỏng, các thành phần chứa nitơ - hay chất tạo cơ bắp - phần lớn không tan được nên vẫn nằm lại trong bã. Lý do này khiến cà phê rang nhạt sẽ giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng, sức mạnh và hương thơm.

Thợ mỏ than Bỉ sống và làm việc hiệu quả với khẩu phần thực phẩm rắn ít hơn so với thợ mỏ Pháp, nhưng lại làm việc nhiều hơn và điểm khác biệt duy nhất trong khẩu phần ăn của họ là người Bỉ được cấp cà phê thay vì rượu vang - điều được cho là lý do khiến họ có sức chịu đựng vượt trội hơn.

Trong khi đó, Jomand cho biết rằng 4 lít dịch chiết được pha từ 170 g các loại cà phê khác nhau đã giúp ông sống năm ngày liên tiếp mà không làm giảm hoạt động thường nhật, đồng thời có thể vận động cơ bắp nhiều và kéo dài hơn thường lệ, mà không gặp tổn hại thể chất nào ngoại trừ một chút mệt mỏi và sụt cân nhẹ.

Giá trị của cà phê pha nóng dưới điều kiện giá lạnh khắc nghiệt vùng Bắc Cực đã được chứng minh qua kinh nghiệm của tất cả nhà thám hiểm địa cực. Người ta cũng thấy nó không kém phần hữu ích ở các vùng nhiệt đới, nơi cà phê có tác dụng kích thích có lợi cho hoạt động của làn da.

Thuyền trưởng Parry kể rằng trong chuyến thám hiểm Bắc Cực, ông đã thử nghiệm bằng cách cho đội gác bên mạn phải dùng chế độ ăn với cà phê, còn đội mạn trái dùng rượu Rhum. Kết quả là đội dùng cà phê thể hiện sức khỏe và sự năng động vượt trội hoàn toàn so với đội còn lại.

Nhiều binh lính của chúng ta trong cuộc chiến vừa qua cũng tuyên bố rằng họ có thể hành quân lâu hơn, chịu đựng gian khổ và thời tiết khắc nghiệt tốt hơn dưới tác động của một cốc cà phê nóng - dù là cà phê không phải là loại tốt hay ngon - so với một lượng rượu tương đương.