Những điều cấm kỵ nếu muốn xây dựng cuộc trò chuyện chất lượng

Một cuộc trò chuyện chất lượng không cần kéo dài quá lâu. Điều cần thiết là bạn phải tập trung vào những gì đối phương nói và nắm bắt được chủ đề của câu chuyện.

Muốn xây dựng cuộc trò chuyện chất lượng, hãy tập trung lắng nghe đối phương. Ảnh minh họa: C.F.

Để tạo sự khác biệt, tôi nghĩ sẽ là một ý kiến hay khi những người nào mà tôi chưa ăn trưa với họ, thì tôi sẽ ngồi cùng bàn với họ trong bữa tiệc tối. Điều này hóa ra lại là một ý tồi vì âm nhạc ồn ào và hỗn tạp, bữa tiệc tối lại còn không có bàn ghế. Bữa tối bao gồm mấy món khai vị nguội mà mọi người phải đứng ăn.

Có một khu vực dành riêng cho những người mà tôi dự định ăn tối với họ, nhưng giữa âm nhạc ồn ào và những người nhảy nhót xung quanh, tôi đã hoàn toàn quên mất mục tiêu của mình là tìm hiểu sâu hơn về những người cùng ăn tối với mình. Mặc dù không cố ý, nhưng tôi đã nói chuyện một cách hời hợt, không hề kết nối được họ theo kiểu đối thoại mà tôi đã làm với những người khác.

Sáng hôm sau, khi tôi sắp bắt đầu buổi hội thảo, một nhân viên của tôi kể lại, chính những người mà tôi đã nói chuyện rất vui vẻ vào đêm hôm trước đã phàn nàn rằng tôi không tôn trọng cam kết giữ cuộc đối thoại ở phạm vi nhóm nhỏ.

Tất nhiên họ đã đúng, nhưng tôi đã bị sốc bởi thực tế là không ai nói gì về điều này tại bất kỳ thời điểm nào vào buổi tối hôm trước. Tôi chỉ biết được cảm xúc của họ vì một trong những người tham gia đã than phiền với nhân viên của mình, rồi nhân viên của tôi đã nói lại với tôi.

Xấu hổ hơn nữa, tôi đã thảo luận với cả nhóm về tầm quan trọng của việc duy trì cam kết ngày hôm trước. Ngay lập tức, trong tôi trỗi dậy một sự thôi thúc phải đối đầu với họ bằng cách đứng trước cả nhóm và nói đại loại như: "Vì sao đêm qua các vị không hỏi tôi? Nếu các vị chỉ đơn giản nhắc nhở tôi về cam kết của mình, thì tôi đã tìm được cách để tôn trọng nó.

Và vì sao các vị phàn nàn với người khác thay vì nói trực tiếp với tôi? Tôi có thể không bao giờ nhận ra là mình đã phá vỡ lời hứa với các vị, và các vị sẽ không bao giờ nhận ra tôi quan tâm đến các vị nhiều thế nào và đặt nặng việc giữ lời của mình đến nhường nào. Tôi nợ các vị một lời xin lỗi, tất nhiên là thế. Nhưng các vị đã có thể khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho tôi!".

May mắn thay, buổi luyện tập thiền định đã giải cứu tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và kiềm chế bản thân. Tôi nhận ra nếu tôi thể hiện bất kỳ nhận xét mang tính phòng thủ nào đối với cả nhóm thì toàn bộ cuộc hội thảo sẽ đi tong. Vì vậy, sau khi trấn tĩnh lại, tôi bước vào phòng, bước lên sân khấu và nói như sau: "Tôi biết rằng mình đã không thực hiện được cam kết với cả nhóm vào tối hôm qua. Tôi xin thú nhận trong nỗi hổ thẹn rằng mình đã hoàn toàn quên bẵng.

Tôi xin lỗi vì sự cố này và muốn hỏi những người mà tôi đã phụ lòng liệu rằng họ có thể gặp tôi vào cuối buổi hội thảo hôm nay không. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các vị cho tôi một cơ hội để tạ lỗi với các vị".

Sau buổi hội thảo hôm ấy, tôi đã có một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng với những vị khách của bữa tiệc tối hôm trước. Tại một thời điểm trong cuộc trò chuyện, tôi hỏi: "Tôi không dám bào chữa gì cả và để có ích cho việc học hỏi của tôi lẫn của các vị, tôi muốn hỏi tại sao các vị không nhắc tôi đêm qua rằng chúng ta nên ăn tối cùng nhau?". Họ đều cười: "Chúng tôi nghĩ anh không còn hứng thú trò chuyện với chúng tôi sau một ngày dài", một người nói.

Tôi rất vui khi họ khiếu nại với nhân viên của tôi và tình hình đã được giải quyết. Nhưng tôi rùng mình khi nghĩ đến việc mình đã làm mọi người thất vọng biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa từng nghe về chúng và do đó không thể sửa lỗi cho đúng.