Ăn chay giúp tôi tìm được sức khỏe đích thực

Tuổi thơ gắn với những bữa ăn nhiều thịt, Emma Phạm bắt đầu ăn chay sau khi gặp vấn đề sức khỏe. Hành trình này giúp cô thay đổi cả thể chất lẫn cách sống.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề giết mổ lợn, đó là công việc mưu sinh của bố mẹ tôi. Bạn cũng biết, điều đó có nghĩa là tôi được ăn rất nhiều thịt lợn. Nhà làm ra nên ăn cũng thường xuyên hơn các bạn khác.

Đến ngày hôm nay, tôi cũng không nghĩ mình đang viết sách về dinh dưỡng, chia sẻ với các bạn hãy giảm ăn thịt lại và thay thế bằng bữa ăn xanh.

Hồi nhỏ, tôi từng mắc bệnh vàng da, bệnh này liên quan tới gan. Tôi hay bị táo bón đến mức bị trĩ, đến khi 20 tuổi, tôi phát hiện mình bị bệnh tan máu bẩm sinh thể Beta, có nghĩa là thừa sắt nhưng thiếu máu, tôi được kê đơn uống một lượng lớn Folic Acid. Khoảng hai năm sau đó, tôi dừng sử dụng vì một lần đọc thấy thông tin cho rằng uống nhiều Folic Acid quá cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Kể từ đợt giảm cân nhờ phương pháp ăn Eat Clean, tôi đã học thêm về dinh dưỡng chữa lành tự nhiên. Một trải nghiệm tuyệt vời khi tôi tham gia hành trình ăn xanh thải độc và ăn chay bằng chế độ ăn thuần thực vật, uống nước ép trị liệu, tôi như một người mới.

Nếu như ngày trước, tôi có dùng rất nhiều loại vitamin bổ sung như Vitamin C, B, kẽm, vitamin tổng hợp, uống Folic thì bây giờ, tôi không cần phải dùng bất kỳ loại vitamin nào nữa. Tôi có nhiều năng lượng, tự tin, yêu đời, sống lạc quan, giàu lòng yêu thương hơn so với trước kia.

Nếu như ngày trước, tôi không thể chạy bộ được 1-2 km thì sau quãng thời gian ăn chay 7 tháng của mình, tôi đã chạy 24 km một lần. Cả tuần có thể chạy tới 100km mà người tôi vẫn rất khỏe.

Tôi ngủ dậy, người tràn đầy năng lượng. Mặc dù ngủ ít hơn nhưng giấc ngủ của tôi chất lượng hơn. Tôi không còn nằm mơ, gặp ác mộng, tiểu đêm, hay trằn trọc khó ngủ. Tôi đặt mình là ngủ một mạch tới sáng, khi thức giấc, người nhẹ nhàng và tràn đầy niềm vui. Tôi sống tích cực, sống yêu thiên nhiên hơn.

Nếu như trước kia, tôi hay sống trong sự điều khiển từ bên ngoài thì trong quãng thời gian ăn chay, tôi lại học cách sống cho chính mình. Tôi không lấy vóc dáng, hình thức bên ngoài, sự khoe khoang là mục tiêu.

Tôi nhận thấy hạnh phúc đích thực chính là tình yêu thương của bản thân dành cho người khác, là thứ bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất mà không ai có thể điều khiển.

Ăn chay phù hợp mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Ảnh minh họa: pexels.

Mùa hè năm 2022, trong một chuyến về thăm gia đình, tôi thấy nhiều chị em, và thậm chí là cả mẹ tôi, phải chăm chút từng li từng tí cho vẻ đẹp làn da của mình. Làm sao để da được hồng hào, bôi các loại mỹ phẩm nào để không bị nám, tàn nhang? Cứ ra ngoài đường thì phải dùng khẩu trang bịt kín, hoặc sợ ra ngoài nắng…

Trong khi ấy, tôi đầu trần, mặt không trang điểm sống thoải mái hơn. Mọi người vẫn hỏi tôi: “Sao dạo này đen thế, sao đợt này gầy thế?”… Họ đâu biết rằng trong người tôi rất khỏe. Tôi vẫn chạy 7 km mỗi sáng, ăn uống tốt, vui vẻ, hạnh phúc. Họ chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá, tôi nhận ra trong quá khứ, mình cũng từng sống như thế.

Ăn chay một thời gian đã giúp tôi thức tỉnh mục đích sống, tôi hiểu thế nào là hạnh phúc đích thực và tôi đang trên con đường chinh phục, khám phá hạnh phúc đó.

Bây giờ, tôi sống khiêm tốn hơn, nói năng cũng nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương hơn, tôi không chê hay ghét ai, cũng không đố kị ai vì tôi hiểu mọi thứ đều là vô thường. Ăn chay giúp tôi học theo giáo lý của Đức Phật nhanh hơn. Tôi thấy điều này thật kỳ diệu, ai cũng có thể trải nghiệm được nếu quyết tâm thay đổi.

Đấy là hành trình đến với ăn chay của tôi, trong thời gian thăm gia đình ở Việt Nam, tôi đã ăn thịt trở lại vì khi ấy bố mẹ, người nhà, phản đối và ở quê cũng không ai ăn chay. Sau khi trở về Đức, tôi bắt đầu hành trình ăn chay của mình.

Thời gian này, tôi vẫn chưa ăn chay 100% nhưng sẽ cố gắng để quay lại sớm nhất, gia đình tôi ăn chay gần như 90-95%, cả tháng có khi chỉ ăn thịt cá 1-2 lần.

Tôi không ép cả gia đình phải ăn chay hoàn toàn, tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên vì như thế sẽ áp dụng được lâu dài và tốt hơn. Tôi hiểu rằng, khi ép người khác thì sẽ sinh ra áp lực và gánh nặng, cũng như căng thẳng trong cuộc sống.

Chồng tôi ngày trước rất lười ăn rau củ, tôi có khuyên cũng không được, nói nhiều thì hai vợ chồng lại giận nhau. Thế rồi, tôi để anh tự quyết định bằng những lần đi kiểm tra sức khỏe, chỉ khi thấy có chỉ số bất thường thì anh mới tự mình thay đổi. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời, bây giờ anh ăn chay nhiều hơn, còn nhờ tôi làm salad cho ăn.

Với con trai, con ăn ở trường nên tôi chỉ khuyên con hãy ăn rau củ nhiều để giúp con đi vệ sinh tốt hơn, người con không bị bệnh, con không phải gặp bác sĩ để tiêm. Thằng bé cũng rất vâng lời, ăn nhiều rau củ quả hơn mặc dù con chưa ăn chay hoàn toàn. Trong gia đình, chúng tôi luôn cố gắng ăn xanh nhiều nhất có thể, trừ khi đi du lịch hay ra ngoài hàng ăn vì dịp đặc biệt nào đó.