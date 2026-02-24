Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.

Thủ môn Y Eli Nie được tung vào sân đá ở vị trí tiền đạo.

Phút 90 trên sân Thanh Hóa, khi tỷ số là 1-3 nghiêng về CAHN, HLV Mai Xuân Hợp sử dụng quyền thay người cuối cùng và tung thủ môn Y Eli Nie vào sân. Anh được đẩy lên đá tiền đạo trong những phút bù giờ cuối cùng.

Quyết định ấy phản ánh rõ tình cảnh lẫn tinh thần của đội bóng xứ Thanh. Tiếp đón CAHN, Thanh Hóa chỉ có vỏn vẹn 5 cầu thủ dự bị. Lực lượng mỏng, nhiều vị trí bào mòn thể lực, nhưng họ vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm và thậm chí có bàn mở tỷ số từ sớm.

Dẫu vậy, đẳng cấp và chiều sâu đội hình giúp CAHN ngược dòng thành công. Alan lập cú đúp ở các phút 56 và 80, xen giữa là pha lập công của Văn Hậu ở phút 66.

Việc đưa Y Eli Nie lên đá tiền đạo ở phút 90 không đơn thuần là giải pháp chiến thuật. Đó là câu chuyện về tinh thần chiến đấu đến cùng. Trong thế không còn gì để mất, Thanh Hóa sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng làm điều khác biệt để tìm kiếm hy vọng dù là mong manh nhất.

Trước đó, ở hai vòng đấu gần nhất, Thanh Hóa cũng cho thấy bản lĩnh đáng ghi nhận. Họ đánh bại CA TP.HCM 2-1 và cầm hòa đương kim vô địch Nam Định 2-2. Trong bối cảnh đang xếp thứ 12 với 12 điểm, mỗi điểm số với Thanh Hóa đều là kết quả của nỗ lực gấp nhiều lần.

CAHN với 32 điểm sau 12 trận đang vững vàng ở ngôi đầu bảng. Nhưng giữa cuộc đua khốc liệt của V.League, Thanh Hóa lại ghi dấu bằng một cách khác, đó là tinh thần quật cường.

