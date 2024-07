Thanh Hằng phản ứng sau bài tố của Hoàng Thùy

Thanh Hằng khoe bó hoa được chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 tặng. Đây là động thái mới nhất từ người mẫu sau bài 'tố' của Hoàng Thùy.

Chiều 17/7, thông qua Facebook cá nhân, Thanh Hằng đăng tải bức ảnh selfie cùng bó hoa (được tặng từ ông Valentin Trần, chủ tịch Miss Universe Vietnam) kèm dòng chữ "Mr. V really wants you" (Tạm dịch: Mr. V thực sự cần bạn).

"Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá", người mẫu chia sẻ thêm. Đây là động thái đầu tiên của Thanh Hằng sau ồn ào liên quan đến Hoàng Thùy gần một ngày qua.

Thanh Hằng khoe ảnh bó hoa được chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 tặng. Ảnh: @phamthanhhang.

Bức ảnh của giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 sau đó được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nhóm, diễn đàn sắc đẹp. Một bộ phận fan sắc đẹp cho rằng đây là động thái đáp trả của Thanh Hằng sau bài "bóc phốt" của Hoàng Thùy.

Tối 16/7, Hoàng Thùy có bài đăng đề cập đến "nhân vật bí ẩn" đã tác động vào ê-kíp MUVN năm nay khiến cô không thể góp mặt trong vai trò giám khảo. Trong một đoạn tin nhắn (giấu tên người gửi), công khai nội dung nhắc đến Thanh Hằng: "Thanh Hang doesn't want" (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn).

Bài viết lập tức gây chú ý cùng rất nhiều bình luận trái chiều.

Trước đó, trong các bài "bóc phốt" nhà sản xuất, tổ chức MUVN, Hoàng Thùy cũng liên tục ẩn ý nhắc tới cụm từ "mỹ nhân" hay "nữ hoàng đạo lý".

Giữa ồn ào, ông Valentin Trần, chủ tịch Miss Universe Vietnam, lên tiếng yêu cầu Hoàng Thùy dừng lại. Ông một lần nữa xin lỗi nhưng cũng bày tỏ sự bức xúc khi Hoàng Thùy công khai những tin nhắn riêng tư và đây là điều tối kị trong kinh doanh.

“Cho tôi nhắc lại rằng tổ chức Miss Universe Vietnam đã ghi nhận tài năng của bạn. Tuy nhiên, việc tiết lộ nội dung các cuộc đàm phán là không phù hợp. Tôi hiểu sự thất vọng của bạn, nhưng trong ngành công nghiệp của chúng ta, việc đàm phán đôi khi thành công và đôi khi không, với nhiều lý do khác nhau. Tôi tin chúng ta không cần tìm hiểu những chi tiết đó một lần nữa”, ông Valentin Trần nhấn mạnh.

Sau đó, Hoàng Thùy đáp lại ông Valentin Trần ở dưới phần bình luận. Cô cho biết: "Trong sự việc này, tôi chọn bỏ qua lợi ích của mình và không im lặng cho những sự chèn ép để bảo vệ quyền con người. Được hay mất, tôi cũng hy vọng những ai đang bị chèn ép ở bất kỳ môi trường, hoàn cảnh nào họ cũng có can đảm nói lên những gì họ trải qua”.