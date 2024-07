Thấy gì từ ồn ào 'Thanh Hằng không muốn Hoàng Thùy'

Thanh Hằng, Hoàng Thùy và chiếc ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 đang là chủ đề gây tranh cãi nhất showbiz Việt hiện nay.

Tối 16/7, Hoàng Thùy đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là gửi từ Dược sĩ Tiến đến một người (chưa rõ danh tính). Trong tin nhắn, NSX Miss Universe Vietnam 2024 cho rằng Hoàng Thùy không phù hợp vị trí giám khảo chính. Thay vào đó, cô có thể phụ trách hướng dẫn thí sinh catwalk hoặc chấm điểm vòng thi phụ. Tin nhắn ghi: "Các vị trí khác không ảnh hưởng gì. Chỉ không nên cho làm giám khảo chính ngồi cùng T.H".

Ở một tin nhắn khác, Á hậu công khai phần nội dung nhắc đến Thanh Hằng là: "Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn - PV).

Lập tức, làn sóng tranh cãi bùng nổ dữ dội.

Thanh Hằng, Hoàng Thùy đều bị phản ứng

Trên mạng xã hội đang chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ Hoàng Thùy liên tục đăng bài viết chỉ trích Thanh Hằng chèn ép đàn em. Họ đổ tới fanpage các thương hiệu mà Thanh Hằng làm đại sứ, để lại bình luận tẩy chay.

Một bình luận viết dưới bài tố của Hoàng Thùy: "Đều là chị em phụ nữ vậy mà chèn ép nhau vậy, thất vọng quá. Đúng là không đoán được cuốn sách qua trang bìa".

Tuy nhiên, số khác nhận định chưa thể chỉ căn cứ vào đoạn tin nhắn cắt ghép, không rõ đầu đuôi để quy chụp Thanh Hằng dùng quyền lực tước cơ hội của một ai. Chưa kể, trong tin nhắn đó, Thanh Hằng lại là người thứ 3 bị nhắc tên chứ không trực tiếp nói về đàn em.

Cho tới lúc này, Thanh Hằng chưa lên tiếng chính thức hoặc đề cập trực tiếp đến nghi vấn chèn ép. Chiều 17/7, trên trang cá nhân, cô đăng tải ảnh bó hoa do chủ tịch Miss Universe Vietnam tặng kèm thông điệp: "Mr. V really wants you" (Tạm dịch: Mr. V thực sự cần bạn).

Hoàng Thùy tung tin nhắn nhắc tên Thanh Hằng giữa drama. Ảnh: Fb Hoang Thuy/Fb Thanh Hang.

Ở bên kia chiến tuyến, Hoàng Thùy cũng đang bị phản ứng từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả tò mò ai là người đã làm rò rỉ tin nhắn nội bộ cho Hoàng Thùy. Họ không đồng tình với việc "leak" tin nhắn riêng tư trên mạng xã hội, đăng bài bóc phốt liên tiếp của á hậu.

Ngoài ra, Hoàng Thùy còn bị đào lại một phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ. Cô từng mượn câu nói của siêu mẫu Naomi Campbell để chê Lona Kiều Loan khi cả hai cùng đảm nhận vai trò huấn luyện viên Miss International Queen Vietnam 2020: "You will be not at my level" (tạm dịch: Em không cùng đẳng cấp với chị - PV).

Khi ấy, Hoàng Thùy bị chê kém duyên vì dùng giọng điệu bức xúc để nói Lona "không bao giờ ngang hàng với cô và huấn luyện viên Minh Tú". Đáp lại, Lona phản ứng bằng thái độ nhẹ nhàng.

Câu nói viral năm nào của Hoàng Thùy giờ đây được nhắc lại kèm những bình luận như "Chắc Hoàng Thùy quên mất một điều, level thì luôn có level cao hơn", "Chính Hoàng Thùy cũng từng nhận xét rất gay gắt về đồng nghiệp, về hai chữ đẳng cấp....".

Chuyện mâu thuẫn, kèn cựa nhau trên "ghế nóng"

Trong showbiz Việt, chuyện mâu thuẫn trên ghế nóng, "có người này không có người kia" vốn không còn xa lạ ở các chương trình truyền hình thực tế về người mẫu, hoa hậu. Năm 2017, Minh Hằng khóc, livestream tố bị Hồ Ngọc Hà gây áp lực lên ban tổ chức The Face Vietnam để cô không được làm huấn luyện viên.

"Tôi đã buồn và khóc nhiều khi nghe người của ban tổ chức kể lại chị Hà nói: 'Ai cũng được, trừ Minh Hằng' khi bàn về việc chọn huấn luyện viên. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định rút lui", Minh Hằng tâm sự.

Mặc dù bị chỉ trích dữ dội, Hà Hồ khi đó chọn cách im lặng. Đại diện ca sĩ nói ngắn gọn: "Chúng tôi không muốn vướng lùm xùm, nhất là khi câu chuyện đang bị đẩy đi quá xa".

Tại The Face Vietnam 2018, Minh Hằng bị Thanh Hằng trách vì bỏ về trong lúc ghi hình, khiến cả ê-kíp phải đợi. Cả hai dần rạn nứt và không nhìn mặt nhau. Trong khi đó, Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến có những cuộc đấu khẩu căng thẳng. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam còn mỉa mai cách huấn luyện, ẩn ý đàn chị đạo nhái. Cuối cùng, cô bị Thanh Hằng hủy kết bạn trên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn sau khi Mạc Trung Kiên đăng quang, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng đều đồng tình kết quả được dàn xếp để học trò "chị đại" đăng quang. Từ đó về sau, chân dài 1,12 m gần như không tương tác với hai đàn em.

The Face Vietnam 2018 từng kết thúc trong tranh cãi.

Do có mâu thuẫn từ trước, những tương tác của Lan Khuê và Minh Tú tại The Face Vietnam 2017 thiếu tự nhiên. Đỉnh điểm, khi Lan Khuê loại thí sinh Khánh Linh, Minh Tú đã "nổi trận lôi đình", yêu cầu đồng nghiệp đừng mang chuyện cá nhân vào chương trình. Cô còn chỉ trích Lan Khuê bằng những lời lẽ nặng nề như "bôi cái môi thâm", "tháo quần độn mông"...

Không ít lần Minh Tú thể hiện thái độ bức xúc khi Lan Khuê hướng dẫn thí sinh. Ngoài ra, cảnh tượng cả hai xô đẩy nhau trong một lần khác cũng khiến chương trình trở nên kịch tính.

Những drama bùng nổ là yếu tố giúp các show truyền hình thực tế thu hút sự quan tâm, song cũng phần nào phơi bày góc khuất tồn tại ở showbiz về chuyện kèn cựa, mâu thuẫn, cạnh tranh vị trí giữa các ngôi sao. "Ghế nóng" cũng là nơi để họ thể hiện bản thân, thể hiện độ phủ sóng, khẳng định vị thế và tất nhiên chẳng ai muốn thua hay nhường ai.

Quay trở lại với vụ việc của Hoàng Thùy và Miss Universe Vietnam 2024, sự tình hiện chưa ngã ngũ. Nhưng trước mắt, hình ảnh Hoàng Thùy, Thanh Hằng, thậm chí Dược sĩ Tiến, Hương Giang đều bị ảnh hưởng. Cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 bỗng được nhắc tới với loạt thị phi, điều tiếng, thay vì những yếu tố tích cực.

Đến lúc này, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy chưa khẳng định series "Chị chị em em" dừng lại hay vẫn tiếp tục. Điều đó khiến dân mạng đoán già đoán non, không biết diễn biến drama rồi sẽ về đâu.