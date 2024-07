Thái VG trở lại Rap Việt

Buổi casting Rap Việt tại TP.HCM diễn ra vào sáng 15/7. Bộ tứ giám khảo gồm Thái VG, Suboi, Karik và Justatee.

Sáng 15/7, buổi casting đầu tiên của Rap Việt mùa 4 chính thức diễn ra ở TP.HCM với sự tham gia của hàng trăm thí sinh. Theo thông tin từ ban tổ chức, bộ tứ giám khảo gồm Thái VG, Suboi, Karik và Justatee. Đây là lần đầu tiên Thái VG ngồi ghế nóng để tuyển sinh người chơi cho Rap Việt.

Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 5.000 thí sinh đăng ký tham gia casting Rap Việt. Tại TP.HCM, các giám khảo sẽ lựa chọn thí sinh trong hai ngày 15 và 16/7. Sau đó, lịch casting tại Hà Nội diễn ra vào ngày 18 và 19/7.

Thái VG ngồi ghế giám khảo casting Rap Việt mùa 4 cùng Karik.

Nhà sản xuất hiện chưa công bố dàn huấn luyện viên, đội ngũ sản xuất âm nhạc, giám khảo chương trình trong mùa 4.

Ở mùa 3 lên sóng năm 2023, B Ray, BigDaddy, Andree Right Hand và Thái VG đảm đương vai trò huấn luyện viên. Trong khi đó, giám khảo là JustaTee, Karik và Suboi. Quán quân của chương trình là Double2T, trong khi 24K.Right giữ vị trí á quân. Trải qua ba mùa, Rap Việt vẫn là chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Rap Việt dự kiến sẽ phát sóng trong thời gian tới. Như vậy, một loạt chương trình truyền hình thực tế sẽ trực tiếp đối đầu. Hiện tại, Anh trai vượt ngàn chông gai; Anh trai 'say hi'; Đảo thiên đường... đang cùng đổ bộ vào tối thứ 7 hàng tuần.

Trong đó, Anh trai 'say hi' cùng nhà sản xuất với Rap Việt (Vie Channel thuộc Đất Việt VAC). Chương trình quy tụ 30 anh trai là các ca sĩ, rapper trẻ như HIEUTHUHAI, Anh Tú, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều…. Thành tích về lượt xem của Anh trai 'say hi' luôn áp đảo. Sau tập 5, những anh trai bị loại gồm Nicky, Đỗ Phí Quí, Công Dương, Tage, Phạm Anh Duy và Phạm Đình Thái Ngân.