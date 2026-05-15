Thành công theo cách không ai ngờ

"Góp gió thành bão" từ từ hoàn thành các mục tiêu nhỏ giúp chúng ta bước tới thành công một cách vững chãi.

Muốn thành công, chúng ta cần kiên trì theo đuổi mục tiêu. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Cộng sự hoàn hảo.

Đúng như câu “góp gió thành bão”, việc thực hiện ước mơ chính là xâu chuỗi những việc nhỏ nhặt không đáng kể lại với nhau. Mỗi ngày đọc vài trang sách, một năm bạn sẽ đọc xong vài cuốn sách. Tác phẩm Fortress Besieged (Tạm dịch: Vi thành) của tác giả Tiền Chung Thư, chính là mỗi ngày viết năm trăm chữ mà thành.

Dùng cách phân loại ABC để phân chia công việc ra làm bốn loại: Quan trọng và gấp rút, quan trọng không gấp rút, gấp rút không quan trọng, không quan trọng cũng không gấp rút. Cần thực hiện việc quan trọng và gấp rút trước tiên.

Từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa là thời điểm tinh thần của chúng ta ở vào trạng thái tốt nhất, mạch suy nghĩ rõ ràng nhất, hiệu suất cao nhất trong ngày. Đây là thời gian “vàng” để làm việc trong một ngày.

Phân loại chính xác việc bản thân phải làm mới giúp chúng ta không hoang mang. Nếu phân loại sai, vậy thì chúng ta sẽ sa vào trạng thái hỗn loạn, làm những công việc như phản hồi thư điện tử vào thời điểm hiệu suất làm việc thấp. Phải chăm chỉ làm việc mỗi ngày, dù đạt được thành tích tương đối tốt cũng đừng dừng bước chân.

Tích ít thành nhiều, phân chia thời gian hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ. Đừng trì hoãn, đừng viện cớ cho bản thân, nhấc chân một bước đi nghìn dặm, thành công sẽ ở ngay trước mắt.

Biến việc khó khăn trở thành hứng thú, phân chia việc hóc búa, không dễ hoàn thành thành các giai đoạn và lần lượt thực hiện từng giai đoạn.

Hãy công bố kế hoạch và mục tiêu của bạn. Đôi khi, bạn cần đặt mình dưới ánh đèn sáng rực, để người nhà, bạn bè, đồng nghiệp giám sát và đốc thúc, bạn mới có thể giữ được sự tỉnh táo, đồng thời nỗ lực kiên trì hoàn thành mục tiêu. Đôi khi, có thể bạn đã kiên trì nhưng vẫn thất bại, bạn phải tiếp nhận sự vô thường, sau khi vấp ngã tiếp tục đứng dậy.

Thất bại mấy lần không hề gì, không bỏ cuộc thì không được xem là thua. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người thành công và người bình thường chính là người thành công không bao giờ bỏ cuộc.

Trong phần Thiên Ung dã thuộc sách Luận Ngữ do Khổng Tử và đồ đệ biên soạn có đoạn, Ai Công hỏi: “Học trò ngài có ai hiếu học?” Khổng Tử nói: “Có Nhan Hồi là người hiếu học, không trút giận lên đầu người khác, không phạm lỗi hai lần. Chẳng may, mệnh ngắn ngủi, đã mất! Nay thì không có ai, chưa nghe thấy người nào hiếu học.”

Nhan Hồi hiếu học, không trút giận lên đầu người khác, không phạm lỗi hai lần, là thánh nhân. Có thể chúng ta không làm được như ông, nhưng khi thất bại, nếu có thể phân tích nguyên nhân một cách khách quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, chúng ta sẽ tiến bộ, sẽ không vấp ngã nhiều lần ở cùng một chỗ. Sau mỗi lần thất bại, nhất định phải mang theo thay đổi để bắt đầu lại từ đầu.