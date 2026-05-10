Tinh anh công sở 4.0

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Cách để nuôi dưỡng thói quen tốt

  Chủ nhật, 10/5/2026 07:10 (GMT+7)
Nuôi dưỡng thói quen tốt cần sự kiên trì. Hãy xác định mục tiêu rõ ràng, chia kế hoạch ra từng bước nhỏ, để dễ dàng thực hiện. Khi gặp khó khăn bạn nên bình tĩnh tháo gỡ.

Muốn nuôi dưỡng thói quen tốt, cần sự kiên trì. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Đến nơi có gió.

Trên thực tế, để nuôi dưỡng thói quen. Đầu tiên, hãy xác định và viết ra mục tiêu của bạn. Sau đó, liệt kê những việc cần làm để hoàn thành mục tiêu này, cố gắng liệt kê càng chi tiết càng tốt.

Khi mục tiêu phức tạp được cụ thể hóa thành những việc nhỏ dễ thực hiện, bạn có thể biết rõ bước tiếp theo mình phải làm gì, từ đó có thể nhanh chóng hành động, tìm thấy phương thức, phương pháp cổ vũ, khích lệ bản thân.

Trong công việc, sẽ luôn gặp phải một số nhiệm vụ phức tạp, có độ khó vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bản thân, lúc này bạn cần thư giãn, ví dụ, đeo tai nghe và tận hưởng một bản nhạc, sau khi đầu óc đã thư thái, bạn có thể sẽ nghĩ ra phương án để giải quyết nhiệm vụ kia.

Thứ hai, lúc bắt đầu nếu thấy áp lực hãy đọc một câu danh ngôn của danh nhân, đọc một câu chuyện khích lệ ý chí, năng suy xét vấn đề theo hướng tích cực, xua đuổi cảm xúc tiêu cực. Thực ra, đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ của bạn sẽ có khác biệt lớn: Dùng tâm thái tích cực nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ phát hiện ra rằng, áp lực thực ra không lớn như bạn tưởng, sự tình cũng không phức tạp như bạn nghĩ.

Ví dụ, sau khi đổi góc nhìn, vốn cho rằng "làm việc này sẽ khiến tôi đau khổ, mệt mỏi" sẽ chuyển hóa thành "hoàn thành việc này sẽ cho tôi cảm giác thành tựu". Vốn cho rằng "vẫn con thời gian, không đi đâu mà vội mà vàng" sẽ chuyển hóa thành “vẫn nên bắt tay vào làm sớm thì hơn, mình rất chờ mong kết quả này”.

Vốn cho rằng "Việc này ít nhất phải… giám đốc mới hài lòng" chuyển hóa thành "công ty tín nhiệm mình mới giao cho mình công việc này, hay nói cách khác, đây là kết quả bản thân mình nỗ lực mới có được".

Khi trong lòng đã có suy nghĩ tích cực, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống. Tưởng tượng ra cảm giác hạnh phúc, cảm giác thành tựu sau khi hoàn thành mục tiêu, bạn sẽ càng có động lực hơn. Lo âu và mệt mỏi cũng sẽ bởi vậy mà giảm đi nhiều, khiến bạn bắt đầu công việc bằng thái độ tích cực nhất.

Thứ ba, hãy kịp thời phản hồi với kết quả của bản thân. Sau khi hoàn thành mục tiêu nhỏ, có thưởng cho bản thân một món quà nho nhỏ để khích lệ chính mình; nếu không hoàn thành, hãy nghiêm khắc thực hiện một vài hình phạt, ví dụ hôm nay không dạo phố nữa, không lướt web nữa.

Thông qua việc không ngừng phản hồi với kết quả của bản thân, bạn sẽ tiếp tục bước về phía trước, còn người trước đó luôn sợ hãi mình không thể thực hiện được mục tiêu là bạn cũng sẽ dốc sức hoàn thành từng mục tiêu nhỏ.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

