Tinh anh công sở 4.0

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Bước đầu tiên để bước tới thành công

Muốn thành công, sự kiên trì là thứ nhất định bạn không được buông bỏ. Lần đầu tiên, chưa chắc đã có kết quả tốt. Nếu kiên trì luyện tập, bạn sẽ thấy bản thân tiến bộ rõ rệt.

Muốn chạm tới thành công, bạn nhất định phải kiên trì. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim 30 chưa phải là hết.

Bạn muốn sau khi tan làm sẽ về nhà và ở bên người thân nhiều hơn, nhưng thực tế luôn là:

Hôm nay bạn tăng ca, về tới nhà tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện với ai.

Buổi tối tụ tập với bạn bè, về tới nhà đã mười một rưỡi, muốn nói chuyện với người nhà nhưng không có thời gian.

Trong lòng bạn nghĩ, khi về nhà sẽ cùng người thân dốc bầu tâm sự, nhưng hai người lại mệt mỏi và không tập trung, cuối cùng lại biến thành cãi vã, không ai sẵn lòng nhận lỗi trước, thế là mấy ngày sau đó không ai làm phiền đến ai.

Hãy tin rằng mọi người đều sẽ gặp phải những tình huống tương tự. Khi bạn hạ quyết tâm làm một việc, dưỡng thành một thói quen, thực hiện một mục tiêu, nhưng thường bỏ dở giữa chừng, hoặc là bị một số chuyện cắt ngang, bởi vậy bạn thường cảm thấy chán nản.

Không phải mỗi người từ khi sinh ra đã có năng lực kiên trì đến cùng, những người có thể làm vậy cũng không phải là thánh nhân, họ không phải chỉ cần nói một tiếng “cố lên” với bản thân là có thể kiên định với mục tiêu của mình. Muốn có năng lực này, buộc phải trải qua ba giai đoạn bắt đầu, kiên trì, lặp đi lặp lại mới có thể thành công.

Đa số những người bỏ dở giữa chừng, đều vì xuất hiện vấn đề ở ba mắt xích này:

Thứ nhất, giai đoạn bắt đầu. Khi bạn bắt đầu làm một việc, nếu bạn nghĩ việc này rất phức tạp, rất khó thực hiện, sợ mình không chuẩn bị tốt, thường nói những câu cửa miệng như “đợi tôi… sẽ bắt đầu…”, vậy thì rất nhiều việc cũng chỉ dừng lại ở lời nói suông mà thôi, không thể bắt tay vào làm được. Thế nên, khi vừa bắt đầu, đã có rất nhiều người thua cuộc.

Thứ hai, giai đoạn kiên trì. Thách thức lớn nhất của thành công nằm ở chỗ chinh phục được lớp lớp cửa ải, không bị khó khăn ngáng chân. Thế nhưng, đây vừa khéo lại là chướng ngại mà rất nhiều người không thể vượt qua.

Thứ ba, giai đoạn lặp lại. Có nhiều người khó khăn lắm mới kiên trì được một khoảng thời gian, nhưng có vẻ là kết quả không được như ý, vì vậy thường cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục. Nhưng người này không biết rằng, có lẽ thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Họ thường dùng những câu đại loại như “dù sao mình cũng đã thử qua rồi” để an ủi bản thân, vì bỏ cuộc thì dễ dàng hơn tiếp tục nhiều, nhưng họ cũng bởi vậy mà đánh mất cơ hội tốt.

Thông qua việc phân chia thành ba giai đoạn bắt đầu, kiên trì, lặp đi lặp lại, chúng ta biết được nguyên nhân của việc bỏ dở giữa chừng chính là: Phức tạp hóa sự việc, không dám bắt đầu; một khi gặp phải sự quấy nhiễu là bỏ cuộc, không thể kiên trì, sau khi thất bại không muốn thử lại lần nữa.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

