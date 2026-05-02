'Nguyên tắc 21 ngày' để hình thành thói quen tốt

Theo các nhà khoa học, đại não cần 21 ngày để xây dựng đường mòn thần kinh mới. Đây cũng là khoảng thời gian cần thiết để xây dựng và bước đầu duy trì những thói quen tốt.

Muốn hình thành thói quen tốt, chúng ta cần kiên trì lặp lại hàng ngày. Ảnh minh họa: P.N.O.

Theo nghiên cứu khoa học, đại não cần 21 ngày để xây dựng một đường mòn thần kinh mới. Bởi vậy, hành vi của con người sau khi trải qua sự lặp lại trên 21 ngày sẽ hình thành thói quen, còn sự lặp lại trên 90 ngày sẽ hình thành thói quen ổn định. Việc hình thành thói quen có thể chia ra làm 3 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn thứ nhất: Trong bảy ngày đầu, bạn phải luôn luôn nhắc nhở bản thân thực hiện thói quen mới phải dồn hết tâm trí để duy trì nó.

- Giai đoạn thứ hai: Từ ngày thứ 8 đến ngày 21, bạn vẫn phải dồn hết tâm trí để thực hiện thói quen mới, nhưng đã cảm thấy quen và tự nhiên.

- Giai đoạn thứ ba: Ngày 22 đến ngày 90, bạn sẽ vô thức thực hiện thói quen mới, mỗi lần đều rất tự nhiên, không làm lại cảm thấy không quen.

Nhìn lại bản thân một chút, một giây trước bạn còn tập trung làm việc, giây sau đã cầm điện thoại lên lướt web, chơi Facebook. Trong thời đại này, bỏ dở giữa chừng đã trở thành thói quen của chúng ta.

Bạn quyết chí mỗi tuần phải đọc xong một cuốn sách, nhưng hiện thực là quyết tâm mới hạ hôm nay, ngày mai bởi vì có việc khác mà gạt ra sau đầu. Thế là, một tuần qua đi, bạn vẫn chưa đọc được mấy trang sách.

Hay tuần này đã đọc xong một cuốn sách, tuần sau bạn lại bị chuyện tăng ca hoặc tụ tập bạn bè làm lỡ dở thời gian, dần dần, bạn đã mất đi lòng tin với bản thân. Dùng mọi lời viện cớ để bào chữa cho bản thân rồi bắt đầu phủ định bản thân, phủ định kế hoạch mà mình đã vạch ra.

Bạn muốn dưỡng thành thói quen việc hôm nay không để ngày mai, nhưng thực tế luôn là:

Buổi sáng lãnh đạo mở cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ, công việc của bạn vì thế vẫn chưa được hoàn thành.

Buổi chiều sắp sửa tan làm, lại có đồng nghiệp đến tìm bạn để bàn bạc về một nhiệm vụ nào đó, lại một giờ đồng hồ nữa trôi qua, bạn đã không thể hoàn thành nốt công việc của mình.

Bạn lên kế hoạch hàng ngày đến công ty sớm trước 10 phút, để liệt kê những việc cần hoàn thành trong ngày, nhưng thứ Hai bạn phải đưa con đến trường, thứ Ba tắc đường, thứ Tư không lên kịp xe buýt, thứ Năm ngủ quá giấc vì đồng hồ báo thức không đổ chuông. Một tuần qua đi, bạn vẫn chưa thể đến công ty sớm trước 10 phút để vạch ra kế hoạch làm việc của mình.

Bạn dự định trước khi tan làm sẽ kiểm tra nhật ký công việc của một ngày, liệt kê ra những việc hôm nay đã hoàn thành và chưa hoàn thành, những việc nào ngày mai cần tiếp tục làm, những việc nào là việc quan trọng. Nhưng thứ Hai trước khi tan làm, lãnh đạo mở cuộc họp khẩn cấp, sau khi họp xong bạn tắt máy tính rồi ra về, thứ Ba bạn lại bị chuyện nọ chuyện kia bám riết không viết được, thứ Tư, thứ Năm…