Tinh anh công sở 4.0

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Lo lắng thái quá, liều thuốc độc giết chết thành công

Khi cuộc sống xuất hiện những xáo trộn, nhiều người thường lâm vào trạng thái căng thẳng, lo lắng thái quá. Điều này ngăn cản họ nhìn ra những cơ hội để thay đổi bản thân.

Lo lắng thái quá sẽ cản trở bạn nhận ra những cơ hội tiềm năng. Ảnh minh họa: tVN.

Muốn biến ước mơ thành hiện thực, cần sự cố gắng ở rất nhiều phương diện, một trong số đó chính là xóa tan lo lắng. Lo lắng chính là biết bản thân có thiếu sót ở những phương diện nào, muốn nhanh chóng tìm kiếm một phương thức để thay đổi hiện trạng.

Khi cảm thấy lo lắng, đầu tiên chứng tỏ con người đã nhận thức được thế giới này đang thay đổi từng ngày, cũng nhận thức được sự trù bị tri thức và trình độ nhận thức của bản thân đã không thể thích ứng được với sự phát triển của xã hội.

Thứ hai, lo lắng cũng chứng tỏ con người có nguyện vọng thay đổi hiện trạng. Nếu chúng ta hài lòng với những gì đang có, thì sẽ không cảm thấy lo lắng. Nói cách khác, con người sở dĩ cảm thấy lo lắng, là vì muốn trở nên tốt hơn, sẵn lòng đánh đổi và nỗ lực vì điều đó.

Lo lắng là một trạng thái tâm lý tiêu cực, vậy chúng ta nên hạn chế nó như thế nào? Đầu tiên, phải nhận thức được rằng, để có được thành công là điều không dễ dàng.

Thế giới đang phát triển với tốc độ chóng mặt, chúng ta cần hiểu "học tập cả đời" không phải là một câu cửa miệng. Trong thời đại công nghệ mới không ngừng thay đổi như hiện nay, chúng ta muốn thành công, thì trước tiên buộc phải thích ứng được với tốc độ phát triển của xã hội.

Ngoài ra, phải nghĩ mọi cách để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Điều này có nghĩa là chúng ta phải bỏ tiền bạc, bỏ thời gian cho bản thân, phải tiến hành điểm tô cho bản thân, phải không ngừng ám thị bản thân đừng dừng suy nghĩ.

Thứ hai, phải nhận thức được đa số mọi người đều xuất thân từ gia đình bình thường, không có gia cảnh nổi trội, không có mối quan hệ xã hội vững chắc, càng không có tướng mạo và thân hình khiến người ta trầm trồ, xuýt xoa. Trong điều kiện này, muốn thoát khỏi vòng xã hội cạnh tranh kịch liệt, thì chỉ có thể dựa vào tâm trí chín chắn, tư duy mạnh mẽ và năng lực vượt trội của bản thân.

Thứ ba, quy hoạch tốt cuộc đời, xác định rõ mục tiêu, đây là điểm cốt lõi trong thành công của một người. Bởi mục tiêu sẽ dẫn bạn bước về phía trước, suy nghĩ của bạn là nền tảng để tạo nên một cuộc đời rực rỡ.

Một người có ước mơ, có thể xác định mục tiêu của bản thân cao một chút. Tuy ban đầu chỉ là ước muốn, nhưng sau những tích lũy từng chút một, sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng sẽ biến thành hiện thực.

Mục tiêu của hôm qua là ngọn đèn soi đường chỉ lối cho hôm nay, cũng là hy vọng của ngày hôm nay. Thật khó tưởng tượng một người cả ngày lơ mơ hồ đồ có thể gặt hái được thành công, cũng thật khó tưởng tượng một người không nỗ lực, lại có thể biến mơ ước của ngày hôm nay thành quả ngọt của ngày mai.

Tỷ phú người Nhật Bản Yoshimoto Haruhiko từng nói: "Nếu muốn thành công, mục tiêu càng lớn càng tốt. Bởi vì như vậy, trước khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ nghiêm khắc với bản thân, luôn cảnh tỉnh bản thân không được lười biếng".

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

Lo lắng Ám thị Thành công Tướng mạo Điểm tô Lo lắng

    Vì sao nên lắng nghe trước khi thể hiện?

    Trước khi thể hiện bản thân với cấp trên hoặc khách hàng, bạn nên lắng nghe xem họ cần điều gì. Nếu bạn mang tới đúng điều đối phương cần, việc "ghi điểm" sẽ dễ dàng hơn.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghề viết văn

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

