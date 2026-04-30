Lo lắng thái quá, liều thuốc độc giết chết thành công

Khi cuộc sống xuất hiện những xáo trộn, nhiều người thường lâm vào trạng thái căng thẳng, lo lắng thái quá. Điều này ngăn cản họ nhìn ra những cơ hội để thay đổi bản thân.

Lo lắng thái quá sẽ cản trở bạn nhận ra những cơ hội tiềm năng. Ảnh minh họa: tVN.

Muốn biến ước mơ thành hiện thực, cần sự cố gắng ở rất nhiều phương diện, một trong số đó chính là xóa tan lo lắng. Lo lắng chính là biết bản thân có thiếu sót ở những phương diện nào, muốn nhanh chóng tìm kiếm một phương thức để thay đổi hiện trạng.

Khi cảm thấy lo lắng, đầu tiên chứng tỏ con người đã nhận thức được thế giới này đang thay đổi từng ngày, cũng nhận thức được sự trù bị tri thức và trình độ nhận thức của bản thân đã không thể thích ứng được với sự phát triển của xã hội.

Thứ hai, lo lắng cũng chứng tỏ con người có nguyện vọng thay đổi hiện trạng. Nếu chúng ta hài lòng với những gì đang có, thì sẽ không cảm thấy lo lắng. Nói cách khác, con người sở dĩ cảm thấy lo lắng, là vì muốn trở nên tốt hơn, sẵn lòng đánh đổi và nỗ lực vì điều đó.

Lo lắng là một trạng thái tâm lý tiêu cực, vậy chúng ta nên hạn chế nó như thế nào? Đầu tiên, phải nhận thức được rằng, để có được thành công là điều không dễ dàng.

Thế giới đang phát triển với tốc độ chóng mặt, chúng ta cần hiểu "học tập cả đời" không phải là một câu cửa miệng. Trong thời đại công nghệ mới không ngừng thay đổi như hiện nay, chúng ta muốn thành công, thì trước tiên buộc phải thích ứng được với tốc độ phát triển của xã hội.

Ngoài ra, phải nghĩ mọi cách để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Điều này có nghĩa là chúng ta phải bỏ tiền bạc, bỏ thời gian cho bản thân, phải tiến hành điểm tô cho bản thân, phải không ngừng ám thị bản thân đừng dừng suy nghĩ.

Thứ hai, phải nhận thức được đa số mọi người đều xuất thân từ gia đình bình thường, không có gia cảnh nổi trội, không có mối quan hệ xã hội vững chắc, càng không có tướng mạo và thân hình khiến người ta trầm trồ, xuýt xoa. Trong điều kiện này, muốn thoát khỏi vòng xã hội cạnh tranh kịch liệt, thì chỉ có thể dựa vào tâm trí chín chắn, tư duy mạnh mẽ và năng lực vượt trội của bản thân.

Thứ ba, quy hoạch tốt cuộc đời, xác định rõ mục tiêu, đây là điểm cốt lõi trong thành công của một người. Bởi mục tiêu sẽ dẫn bạn bước về phía trước, suy nghĩ của bạn là nền tảng để tạo nên một cuộc đời rực rỡ.

Một người có ước mơ, có thể xác định mục tiêu của bản thân cao một chút. Tuy ban đầu chỉ là ước muốn, nhưng sau những tích lũy từng chút một, sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng sẽ biến thành hiện thực.

Mục tiêu của hôm qua là ngọn đèn soi đường chỉ lối cho hôm nay, cũng là hy vọng của ngày hôm nay. Thật khó tưởng tượng một người cả ngày lơ mơ hồ đồ có thể gặt hái được thành công, cũng thật khó tưởng tượng một người không nỗ lực, lại có thể biến mơ ước của ngày hôm nay thành quả ngọt của ngày mai.

Tỷ phú người Nhật Bản Yoshimoto Haruhiko từng nói: "Nếu muốn thành công, mục tiêu càng lớn càng tốt. Bởi vì như vậy, trước khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ nghiêm khắc với bản thân, luôn cảnh tỉnh bản thân không được lười biếng".