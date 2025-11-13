Thành công bất ngờ của điện thoại Huawei siêu mỏng

Nhằm đối đầu với cạnh tranh trong và ngoài nước, Huawei đã tung ra mẫu điện thoại flagship phân khúc tầm trung, nhưng lại có nhiều tính năng, và độ mỏng kinh ngạc.

Mẫu điện thoại siêu mỏng mới. Ảnh: Huawei.

Sáng ngày 11/11 (giờ địa phương), Huawei đã chính thức bán mẫu Mate 70 Air. Hiện tại, khi mua phiên bản tiêu chuẩn màu Feather White tại cửa hàng tự doanh trên JD.com, người dùng sẽ được giao hàng trong ngày hôm sau.

Là mẫu Huawei Mate mỏng nhất từ trước đến nay, Mate 70 Air có giá khởi điểm 4.199 nhân dân tệ (NDT). Nhờ các chính sách trợ giá quốc gia tại một số tỉnh, thành phố, giá bán ban đầu có thể giảm xuống chỉ còn 3.699 NDT.

Trên các nền tảng bên thứ ba, ngay cả khi không có trợ giá, Mate 70 Air vẫn có thể xuống đến 3.778 NDT nếu áp dụng phiếu giảm giá 10% dành cho thành viên. Người dùng có thể “đăng nhập tích lũy” nhận lên đến 1.000 NDT sau hai tháng cho các dòng máy mới của Huawei.

Theo Lei Technology, trong số các flagship dòng Mate gần đây của Huawei, hầu như không có mẫu nào cháy hàng ngay khi mở đặt trước hoặc mở bán, ngoại trừ Huawei Mate 70 Air. Mẫu Air mới này dù nhận được nhiều sự chú ý, lại được Huawei xếp vào dòng Mate 70 của thế hệ trước, và chỉ chính thức ra mắt sau đó một năm.

So với iPhone Air, Mate 70 Air dày hơn 1 mm và nặng hơn 43 g. Nhưng có vẻ hãng đã rút kinh nghiệm từ màn ra mắt điện thoại siêu mỏng của Apple vào tháng 9, và có cách quảng bá hoàn toàn khác.

Cụm 4 camera của Mate 70 Air. Ảnh: Huawei.

Mate 70 Air tuy chỉ đạt mỏng nhẹ tương đối, nhưng lại tập trung thể hiện hiệu quả công nghệ ở nhiều khía cạnh khác. Mẫu máy sở hữu màn hình OLED 7 inch tần số quét cao ở mặt trước, và cụm 4 camera sau, gồm camera chính cảm biến lớn siêu nhạy sáng, ống kính tele có chống rung quang học, góc siêu rộng, và camera màu gốc “Red Maple”.

Ngoài ra, máy còn có viên pin lớn 6.500 mAh, hệ thống loa kép đối xứng, cùng sạc nhanh có dây 66W. Phiên bản hiện tại của Mate 70 Air dù hỗ trợ hai SIM hai chế độ chờ, lại không có khe cắm SIM vật lý và cũng không hỗ trợ eSIM.

Về định vị sản phẩm, iPhone Air được thiết kế với triết lý mỏng nhẹ, nhưng bất chấp chi phí và giá bán. Trong khi đó, Mate 70 Air của Huawei có mục tiêu chính là giúp các dòng sản phẩm tầm trung và cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn.

Theo dữ liệu từ IDC, trong quý III/2025, Vivo vượt qua Huawei để giành vị trí số một trên thị trường smartphone Trung Quốc. Các mẫu mới của Huawei cũng gặp có lượt bán thấp trong dịp mua sắm lớn nhất năm trên nền tảng JD.com. Các nhà phân tích cho rằng Huawei cần một mẫu thuộc dòng flagship nhưng ở phân khúc giá thấp để đẩy doanh số tổng thể.

Cạnh tranh trong phân khúc trên ngày càng gay gắt. Lei Technology ghi nhận hai xu hướng tại thị trường nội địa. Một là các dòng iPhone đắt tiền như 17, 17 Pro Max hay flagship Android như dòng Xiaomi 17 Pro/Max cũng đạt được doanh số khởi đầu ấn tượng.

Thứ hai, các nhà sản xuất Android nội địa lớn đang có xu hướng khởi động làn sóng “cao cấp hóa phân khúc tầm trung”. Cuối tháng 10, Xiaomi ra mắt phiên bản Pro Max của REDMI, nhắm vào phân khúc giá khoảng 4.000 NDT, tiếp đó là các dòng sản phẩm mới như OPPO Reno và Honor X00 được dự đoán sẽ theo sau trong tháng này.

Trong bối cảnh đó, Mate 70 Air, được ra mắt chính thức vào dịp Lễ Độc Thân, đang gây chú ý với chiến lược “giảm giá sâu” và “ưu đãi liên tục”. Điều này cho thấy hãng sản xuất từng giữ ngôi vương trên thị trường smartphone cao cấp nội địa và đủ sức đối đầu với Apple, đang nhanh chóng thích nghi với tình hình và thách thức mới.