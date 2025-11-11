Công ty Trung Quốc tặng phím vàng để tri ân nhân viên

Thay vì thưởng tiền mặt hay cổ phiếu, công ty công nghệ Trung Quốc Insta360 chọn tặng nhân viên phím vàng ròng như biểu tượng cho sự ổn định và trân trọng tài năng.

Insta360 duy trì truyền thống tặng vàng cho nhân viên trong bốn năm liên tiếp. Ảnh: Sohu.

Một công ty công nghệ Trung Quốc gây chú ý khi tặng nhân viên những chiếc phím (keycap) bằng vàng ròng, trong đó có chiếc nặng tới 35 gram, trị giá khoảng 45.000 USD .

Công ty Insta360, thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực camera 360 độ có trụ sở tại Thâm Quyến đã duy trì truyền thống tặng keycap vàng cho nhân viên nhân dịp Ngày Lập trình viên Trung Quốc (24/10) nhằm vinh danh những đóng góp của đội ngũ kỹ sư.

Năm nay, Insta360 trao tặng tổng cộng 21 keycap vàng. Phím nặng nhất là phím cách, đạt 35,02 gram, tương đương khoảng 320.000 nhân dân tệ ( 45.000 USD ). Tính đến nay, công ty đã trao tổng cộng 55 keycap. Giá trị phần thưởng tăng hơn gấp đôi so với năm đầu tiên nhờ giá vàng tăng mạnh.

Trong giới công nghệ Trung Quốc, Insta360 được ví như “nhà máy vàng” bởi chính sách thưởng độc đáo. Nhà sáng lập Liu Jingkang cho biết món quà này không nhằm thể hiện giá trị vật chất mà mang ý nghĩa biểu tượng về sự ổn định. Ông nhấn mạnh rằng sức mạnh của công ty nằm ở đội ngũ nhân viên tài năng, trong đó mỗi cú chạm phím là một lần biến đá thành vàng.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập hồi tháng 7, Insta360 tặng toàn bộ nhân viên và thực tập sinh “hộp mù” chứa miếng dán vàng nguyên chất nặng 0,36 gram, được thiết kế với nhiều họa tiết khác nhau. Món quà đi kèm thông điệp rằng tất cả những gì lấp lánh không đơn thuần là vàng, nó còn là chính mỗi người.

Công ty cũng có truyền thống tặng đồng tiền vàng nguyên chất 1 gram cho nhân viên mới kết hôn hoặc sinh con. Trong tiệc cuối năm gần nhất, giải thưởng lớn là thỏi vàng 999 nặng 50 gram.

Một nhân viên chia sẻ rằng phần thưởng bằng vàng rất thực tế và giúp họ quản lý tài sản tốt hơn. Người khác cho biết đã sưu tầm các món vàng từ công ty qua từng cột mốc trong đời, khẳng định dù giá vàng tăng cao, họ vẫn giữ lại vì có những thứ không thể đo bằng tiền.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với chính sách đãi ngộ của Insta360. “Tôi không thể diễn tả được mức độ ghen tị của mình với nhân viên công ty này", một người dùng nổi bật bình luận.