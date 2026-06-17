Than ế trên mạng, chủ quán trà sữa TP.HCM làm tới tấp không kịp bán

Nhờ loạt clip "than ế" triệu view trên mạng xã hội, chủ quán trà sữa Miss Rosy tất bật phục vụ khách đến mua đồ uống mỗi ngày. Thậm chí cửa hàng vừa mở đã có người đứng chờ.

Chủ quán trà sữa Miss Rosy đứng sau loạt clip "than ế" triệu view.

Khoảng 11h, trước quán trà sữa Miss Rosy nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Dương Quảng Hàm (phường An Nhơn, TP.HCM), đông đảo bạn trẻ đứng xếp hàng chờ đến lượt mua.

Không biển hiệu cầu kỳ, quán có gần 9 năm gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên quanh khu vực. Điều khiến cái tên này nổi lên gần đây đến từ lý do bất ngờ: liên tục "than ế" trên mạng xã hội.

"Mệt gấp đôi" từ khi nổi tiếng

Thay vì đăng clip khoe đông khách như nhiều tiệm kinh doanh, chủ quán Miss Rosy (tên thân thuộc là chị Rosy) liên tục tung lên TikTok những video than thở về cảnh vắng hoe, đìu hiu tại quán từ năm 2025. Đến đầu năm nay, một số video bắt đầu lan truyền và hút triệu lượt xem, khiến cái tên này được biết đến rộng rãi.

"Việc quay clip 'than ế' đăng lên mạng chỉ đơn thuần là muốn tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước. Chính tôi cũng không ngờ những nội dung đó lại trở nên viral", chị Rosy chia sẻ với Tri thức - Znews.

Từ khi quán nổi tiếng, nhiều người kéo đến tận nơi ủng hộ. Lượng khách tăng cũng kéo theo sự thay đổi trong cách vận hành hàng ngày. Theo chị Rosy, lượng nguyên liệu và topping phải chuẩn bị nhiều hơn trước gấp đôi, đồng nghĩa công sức bỏ ra cũng đáng kể hơn.

Mọi nguyên liệu, topping đều được chủ quán chuẩn bị tươi ngon mỗi ngày.

Khi phóng viên ghé quán vào khoảng 8h sáng đầu tuần, một số topping đang tức tốc được chuẩn bị để kịp phục vụ lượng khách kéo đến liên tục trong ngày. Từ 9h, các bạn trẻ bắt đầu nhộn nhịp kéo đến.

Cao điểm là khoảng 11-12h, khung giờ mà nhiều sinh viên Đại học Văn Lang gần đó nghỉ trưa. Từng nhóm bạn 2-3 người rủ nhau ghé quán. Nhiều người tay cầm điện thoại quay lại những màn đối đáp hài hước cùng chị Rosy, tạo nên không khí náo nhiệt.

Phía sau xe đẩy, chị Rosy tay thoăn thoắt pha chế nhưng miệng vẫn không ngớt "quăng miếng" với khách: "Mua gì các tình yêu ơi". Với không ít người, sự dí dỏm, thoải mái đó là thứ khiến họ quay lại lần sau.

Do lượng khách ngày càng đông, việc quán bán hết sạch hàng trước giờ đóng cửa 18h30 cũng không hiếm.

Không khí náo nhiệt vào giờ cao điểm trưa tại quán, khi nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ đợi mua đồ uống.

"Hết tiền thì Miss Rosy"

Ngoài các video "than ế", chủ quán còn gắn với câu "Hết tiền thì Miss Rosy" với ngụ ý đùa rằng quán là lựa chọn của nhiều người khi đã hết tiền.

"Câu nói này xuất phát từ việc các bạn trẻ đùa vui với tôi trong lúc mua hàng, vô tình viral tới bây giờ. Nghe các bạn nói, tôi cũng 'quăng miếng' lại cho vui", chị Rosy chia sẻ.

Bên cạnh sức hút từ mạng xã hội, điều giúp Miss Rosy duy trì 9 năm là chất lượng sản phẩm và mức giá phù hợp túi tiền sinh viên, theo lời nhiều khách hàng thân thiết.

Hoàng Nam (21 tuổi) biết đến quán qua mạng xã hội rồi ghé thử, nay đã thành khách quen. "Điều khiến tôi ấn tượng là sự dễ thương của chị Rosy và chất lượng của ly nước so với mức giá", nam sinh viên bày tỏ.

Từ lời mời của bạn bè, Thu Hà (23 tuổi) ghé quán lần đầu và nhận xét: "Chị chủ khá vui tính, trà sữa đậm vị mà giá cả cũng phải chăng".

Ly nước của quán có mức giá phải chăng với học sinh, sinh viên.

Đối với người phụ nữ đứng sau quán trà sữa triệu view, việc giữ chân khách phụ thuộc vào giá trị cốt lõi chứ không nằm ở những gì xuất hiện trên mạng xã hội.

"Tệp khách hàng cốt lõi của quán vẫn luôn là các bạn sinh viên quanh khu vực. Tôi tin rằng nếu sản phẩm thực sự chất lượng và hợp khẩu vị, khách chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ lâu dài chứ không chỉ đến một lần vì sự hiếu kỳ", chị Rosy chia sẻ.

Hiện, quán mở cửa từ 6h đến 18h30. Thực đơn đa dạng với nhiều sự lựa chọn mức giá từ 10.000 đến 30.000 đồng.

Món bán chạy nhất là trà sữa đầy đủ topping, trong đó phô mai viên và củ năng tự làm là 2 lựa chọn phổ biến. Đến nay, ngoài chi nhánh trên đường Dương Quảng Hàm, quán mở rộng thêm 3 chi nhánh khác ở TP.HCM.