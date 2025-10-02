Thần đồng điền kinh Anh gây kinh ngạc

Divine Iheme, VĐV điền kinh 16 tuổi người Anh, khiến giới chuyên môn bất ngờ khi lập thành tích chạy 100 m nhanh hơn kỷ lục mà Usain Bolt từng đạt được ở cùng độ tuổi.

Divine Iheme cho thấy tiềm năng lớn.

Sinh ra và lớn lên tại Oxfordshire (Anh), Iheme nổi lên như một hiện tượng từ năm 2023. Khi mới 14 tuổi, cậu bé gây sốc khi hoàn thành cự ly 100 m với thời gian 10,30 giây, phá kỷ lục thế giới lứa tuổi U15.

Thành tích ngay lập tức giúp tài năng trẻ được so sánh với huyền thoại Usain Bolt hay ngôi sao đương đại Noah Lyles. Ba tuần sau đó, Iheme tiếp tục cải thiện thành tích cá nhân khi chạy 100 m trong 10,29 giây – nhanh hơn 0,01 giây so với kỷ lục cũ.

Nếu so sánh với các VĐV hàng đầu thế giới ở cùng độ tuổi, thành tích của Iheme vượt trội một cách đáng kinh ngạc. Usain Bolt – người giữ kỷ lục thế giới 100 m với 9,58 giây – chưa từng chạy dưới 10,57 giây khi 14 tuổi.

Nhà vô địch thế giới hiện tại là Noah Lyles cũng không có thông số ấn tượng bằng Iheme ở độ tuổi thiếu niên. Gout Gout, tài năng trẻ đình đám của Australia, cũng không đạt phong độ tốt như Iheme.

Divine Iheme liên tục gây bất ngờ.

Giới chuyên môn cho rằng với thành tích hiện tại, Iheme hoàn toàn có thể cạnh tranh huy chương tại các giải vô địch quốc gia Anh ở lứa tuổi trưởng thành.

Chia sẻ với Telegraph, Iheme nhớ lại khoảnh khắc lập kỷ lục: "Hôm đó máy tính giờ bị trễ, tôi phải chờ ở tư thế xuất phát. Khi nhìn thấy con số 10,3 giây xuất hiện, tôi hét lên rồi chạy quanh sân vì quá phấn khích".

Điều thú vị là bà Nkiruka – mẹ kiêm HLV của Iheme – khẳng định bà biết con trai có năng khiếu thể thao từ khi còn trong bụng. "Khi mang thai, nó cứ đạp liên tục. Tôi, bố nó và cả ông ngoại đều từng là VĐV. Khi con bắt đầu học tiểu học, chúng tôi biết chắc mình cần nuôi dưỡng tài năng này", bà nói với BBC.

Với nền tảng thể chất đặc biệt, sự hỗ trợ từ gia đình và thành tích vượt chuẩn thế giới khi vừa tròn 16 tuổi vào ngày 1/10 vừa qua, Iheme đang được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao tiếp theo của làng điền kinh thế giới.

Sửng sốt với màn chạy 100 m của VĐV 15 tuổi nước Anh Thần đồng điền kinh Anh quốc Bronson Hearn-Smith gây kinh ngạc khi chạy 100 m chỉ trong 10,65 giây - thành tích phi thường kèm đoạn video tạo cơn sốt mạng xã hội.