Vì sao Đoàn Văn Hậu đang chịu cái nhìn khắt khe?

Trong quá trình chữa trị chấn thương 2 năm qua, hình ảnh của Đoàn Văn Hậu gần như chỉ gắn liền với cô vợ Hải My khiến bản thân anh đang chịu cái nhìn khắt khe từ dư luận.

Cuối năm 2023, Đoàn Văn Hậu được chẩn đoán gặp chấn thương gót chân, loại chấn thương phức tạp và khó điều trị nhất với cầu thủ bóng đá. Điểm bám gân gót là vùng chịu lực rất lớn trong mỗi bước chạy, nên dễ tái phát và tiềm ẩn nguy cơ phải chia tay sân cỏ sớm.

Tần suất hình ảnh Đoàn Văn Hậu với Hải My tràn ngập trên các mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Cần tiết chế

Trong hơn hai năm qua, Hậu hầu như không thể thi đấu cho CLB Công An Hà Nội lẫn đội tuyển quốc gia, chỉ quẩn quanh với những buổi điều trị, phẫu thuật và tập phục hồi. Thế nhưng, thay vì quá trình tập luyện chuyên nghiệp, hình ảnh mà dư luận nhìn thấy nhiều nhất lại là Đoàn Văn Hậu bên cạnh vợ Doãn Hải My. Điều này vô hình trung khiến sự quan tâm của khán giả nghiêng nhiều về đời tư, thay vì chuyên môn của một cầu thủ từng được coi là “viên ngọc” của bóng đá Việt Nam.

Không thể phủ nhận, việc có người thân đồng hành trong giai đoạn khó khăn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Người hâm mộ hoàn toàn có thể chia sẻ và thông cảm cho điều đó. Tuy nhiên, khi hình ảnh của cả hai xuất hiện với tần suất dày đặc trong một bối cảnh vốn dĩ chỉ nên dành cho chuyên môn, sự khắt khe từ dư luận là điều khó tránh khỏi.

Trường hợp của Nguyễn Xuân Son là ví dụ điển hình để so sánh. Cũng chấn thương dài hạn, cũng nhận sự dõi theo rất lớn và sát sao của người hâm mộ, những gì công chúng thường thấy về Xuân Son chủ yếu xoay quanh các buổi tập luyện, vật lý trị liệu, nỗ lực tìm lại phong độ.

Hình ảnh đời tư của Xuân Son chỉ xuất hiện ít ỏi trong những khoảng nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, chứ không chen lấn vào các video tập luyện. Chính sự tiết chế đó giúp khán giả giữ được niềm tin vào nỗ lực chuyên môn của anh.

Với Văn Hậu, điều người hâm mộ mong muốn nhất vẫn là hình ảnh cầu thủ này tập luyện hăng say, từng bước lấy lại thể lực, chứ không chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ. Tiết chế ở đây không phải là phủ nhận sự đồng hành của Hải My, mà là cân bằng giữa đời tư và hình ảnh chuyên môn, điều mà một tuyển thủ quốc gia cần lưu ý.

Giữ lại một tài năng hiếm có

Đoàn Văn Hậu là cầu thủ đặc biệt. Anh được HLV Nguyễn Hữu Thắng trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia khi mới 18 tuổi.

Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu trưởng thành vượt bậc và nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục những cột mốc lịch sử như á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 hay lọt top 8 Asian Cup 2019.

Bóng đá Việt Nam vẫn chờ sự trở lại của Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FBNV

Ở vị trí hậu vệ cánh trái, Văn Hậu sở hữu chiều cao vượt trội cùng lối chơi mạnh mẽ, khẳng định “trần” đẳng cấp mà bóng đá Việt Nam hiếm ai chạm tới sau anh. Chính vì vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi sự trở lại của Văn Hậu.

Nhưng để làm được điều đó, hơn ai hết, Hậu cần cho thấy sự kiên trì trong tập hồi phục. Công chúng vẫn muốn thấy anh đang thực sự lao động miệt mài cho sự nghiệp, thay vì ngập tràn trong các hình ảnh đời tư.

Hai năm chấn thương lấy đi của Văn Hậu quá nhiều cơ hội, nhưng anh vẫn còn thời gian để thay đổi cách công chúng nhìn nhận. Nếu biết cân bằng, tiết chế và tập trung tái hiện hình ảnh một cầu thủ chuyên nghiệp, Văn Hậu hoàn toàn có thể giữ lại niềm tin của người hâm mộ và viết tiếp hành trình của một tài năng hiếm có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.