‘Thần đồng’ bơi lội 12 tuổi của Trung Quốc giành huy chương lịch sử

Yu Zidi giành tấm huy chương thế giới đầu tiên sau khi góp mặt ở vòng loại nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ. Dù không được chọn thi đấu ở lượt bơi chung kết, Yu vẫn đủ điều kiện nhận huy chương đồng nhờ màn trình diễn ấn tượng trong phần thi vòng loại buổi sáng cùng ngày.

Đội Trung Quốc về đích thứ 3 chung cuộc với thành tích 7 phút 42,99 giây, qua đó giành HCĐ, đứng sau đội bơi Australia (vàng) và Mỹ (bạc). Với thành tích này, Yu Zidi trở thành vận động viên bơi trẻ nhất giành huy chương tại một giải vô địch thế giới kể từ năm 1936.

Yu chia sẻ: "Cảm giác thật xúc động khi được lựa chọn thi đấu ở vòng loại. Tôi hy vọng sẽ cải thiện thành tích cá nhân hơn nữa".

Buổi tối cùng ngày, Yu bỏ lỡ huy chương cá nhân đầu tiên với khoảng cách siêu nhỏ, về thứ 4 ở nội dung 200 m bướm nữ với thời gian 2 phút 6,43 giây. Summer McIntosh (Canada) giành HCV với 2 phút 1,99 giây, trong khi Regan Smith (Mỹ) giành HCB với 2 phút 4.99, và Elizabeth Dekkers (Úc) về thứ ba với 2 phút 6,12 - chỉ hơn Yu đúng 0,31 giây.

Trước đó, Yu cũng mất HCĐ ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân vì chỉ kém 0,06 giây so với người về thứ ba. Yu còn cơ hội lên bục lần nữa ở nội dung 400 m cá nhân. Màn thể hiện của Yu khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ ngả mũ thán phục.

"Tôi bị choáng ngợp bởi tốc độ của cô bé", ngôi sao bơi Romania, David Popovici chia sẻ với Tân Hoa Xã. "Năm 12 tuổi tôi cũng từng nắm kỷ lục quốc gia ở nội dung 200 m hỗn hợp, nhưng vẫn chậm hơn Yu Zidi tới 7 giây".

