0,06 giây và cú chào sân gây sốc của 'thần đồng' 12 tuổi Yu Zidi

Chỉ 0,06 giây - khoảng cách quá mong manh để một cô bé 12 tuổi bước lên bục nhận huy chương tại giải vô địch bơi lội thế giới 2025. Thế nhưng, với những gì Yu Zidi thể hiện, làng bơi thế giới phải nghiêng mình trước một tài năng hiếm có.

Màn trình diễn 2 phút 09,21 giây ở chung kết nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân tại giải vô địch bơi lội thế giới 2025 đang diễn ra ở Singapore không chỉ đưa Yu vào nhóm những kình ngư nữ xuất sắc, mà còn là lời tuyên bố đanh thép rằng: một hiện tượng mới vừa xuất hiện.

Trong lịch sử, hiếm ai có thể bước ra sân khấu thế giới trước tuổi 15. Shane Gould (1972), Katie Ledecky hay Ruta Meilutyte (2012) đều giành huy chương vàng Olympic khi 15 tuổi. Michael Phelps cũng chỉ chạm đến đấu trường Olympic ở tuổi ấy.

Vì vậy, việc Yu - một cô bé mới 12 tuổi - lọt vào chung kết giải vô địch bơi lội thế giới và chỉ kém huy chương vài phần trăm giây, thực sự là một câu chuyện phi thường. Sự kiện này khiến người ta nhớ lại năm 1936, khi Inge Sorensen (Đan Mạch) giành HCĐ Olympic ở tuổi 12 - một kỷ lục tưởng chừng sẽ mãi thuộc về quá khứ.

Và giờ đây, Yu Zidi không chỉ tái hiện hình ảnh của Sorensen, mà còn mở ra viễn cảnh mới: một “cỗ máy” bơi lội với tốc độ và sức bền chưa từng có ở lứa tuổi này.

Sinh ra tại Bảo Định (Hà Bắc), Yu bắt đầu bơi từ năm 6 tuổi. Chỉ 4 năm sau, cô đạt chuẩn vận động viên hạng nhất quốc gia và được chọn vào trung tâm huấn luyện Taihua Jinye - nơi những kình ngư hàng đầu Trung Quốc rèn luyện.

Tại đây, Yu tập cạnh Li Bingjie, nhà vô địch Olympic, và hai VĐV đội tuyển quốc gia khác. “Chị ấy là nhà vô địch Olympic, còn em chỉ ở làn số 0, điều đó khiến em run lắm”, Yu từng kể lại.

Không chỉ tài năng, Yu còn nổi bật bởi kỷ luật và khối lượng tập luyện khắc nghiệt. Mỗi ngày, cô bơi 10 km trong hồ, ít nhất 6 buổi/tuần, kết hợp huấn luyện ở độ cao.

Những con số ấy đủ để khiến nhiều kình ngư chuyên nghiệp phải nể phục. Ở tuổi 11, thành tích của Yu ngang bằng hoặc vượt nhiều nhà vô địch trẻ của Anh, thậm chí đủ sức cạnh tranh suất Olympic nếu thi đấu ở quốc gia khác.

Tài năng vượt trội mang đến cho Yu biệt danh “Xiaohaijie” - “cô bé lớn”. Nhưng đằng sau cái tên dễ thương ấy là những áp lực không hề nhỏ. “Em sợ mình bơi không tốt và làm mọi người thất vọng”, Yu thừa nhận.

Áp lực ấy từng khiến Yu muốn bỏ cuộc trước vòng loại giải vô địch thế giới hồi tháng 4. “Em không còn muốn tập luyện nữa. Nhưng nhờ sự động viên của HLV, bác sĩ, cha mẹ, em nhớ lại lý do mình bắt đầu và hiểu rằng không thể dừng lại”, Yu kể.

Đây là vấn đề mà giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. Làm sao để bảo vệ một viên ngọc quý như Yu khỏi bị bào mòn bởi thành tích quá sớm? Một chuyên gia thể thao từng làm việc với nhiều nhà vô địch cảnh báo: “Với tài năng trẻ như Yu, quan trọng nhất là sự phát triển lâu dài. Phải có lộ trình hợp lý để cơ thể và tâm lý đạt đỉnh ở độ tuổi 20-26, chứ không thể đốt cháy giai đoạn”.

Điều đáng nói là Yu không chỉ dựa vào một thành tích đơn lẻ. Sau khi thiếu 0,06 giây để giành huy chương ở 200 mét hỗn hợp, cô vẫn tự tin hướng đến các nội dung khác: 200 mét bướm và 400 mét hỗn hợp.

“Em sẽ cố gắng để lên bục. Em thiếu một bước hôm nay, vì thế em sẽ nỗ lực hơn”, Yu nói.

Đối thủ của Yu, Alex Walsh (23 tuổi, Mỹ) - người giành HCB - không tiếc lời khen ngợi: “Cô bé này quá xuất sắc. Tôi rất tò mò xem em ấy sẽ phát triển thế nào từ trải nghiệm này”.

Ở thời điểm hiện tại, Yu chưa đủ tuổi để lập kỷ lục thế giới lứa tuổi trẻ (FINA chỉ công nhận từ 14 tuổi), nhưng nếu duy trì phong độ, cô có thể phá hàng loạt cột mốc khi bước sang tuổi 14.

Thành công bước đầu của Yu Zidi không chỉ là niềm tự hào của Trung Quốc, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: Làm sao để nuôi dưỡng một tài năng đặc biệt mà không đánh mất sự hồn nhiên và niềm vui với thể thao? Trong thể thao đỉnh cao, việc gặt hái vinh quang quá sớm đôi khi khiến VĐV kiệt sức khi còn rất trẻ - những trường hợp như Ye Shiwen là lời cảnh tỉnh.

Để Yu Zidi trở thành một nhà vô địch thế giới hay Olympic trong tương lai, điều quan trọng không phải là đẩy nhanh thành tích, mà là duy trì tình yêu và sức bền cho hành trình dài hạn. Nếu được dẫn dắt đúng hướng, Yu hoàn toàn có thể trở thành một phiên bản kết hợp giữa sự toàn diện của Phelps và sức bứt phá của Ledecky - nhưng tất cả chỉ là tiềm năng.

Ở tuổi mà nhiều cô bé vẫn còn mải chơi búp bê, Yu Zidi bơi cùng những kình ngư giỏi nhất thế giới và suýt giành huy chương. Dù còn quá trẻ để được ghi nhận các kỷ lục, cô đã được cả làng bơi nhắc đến như một hiện tượng.

Giải vô địch thế giới tại Singapore chỉ là bước khởi đầu. Nếu Yu tiếp tục giữ vững tinh thần và được định hướng bài bản, chúng ta có thể đang chứng kiến khởi đầu của một huyền thoại mới. Và có lẽ, chỉ vài năm nữa, cái tên Yu Zidi sẽ không chỉ là “cô bé 12 tuổi gây sốc” mà sẽ là biểu tượng cho một thế hệ bơi lội mới - đầy táo bạo, bản lĩnh và tài năng.

