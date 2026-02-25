Thần đồng Ấn Độ 5 tuổi biết lập trình, 8 tuổi dự hội thảo về AI

Ở độ tuổi nhiều trẻ đang khám phá phim hoạt hình, Ranvir Sachdeva (8 tuổi), đến từ Ấn Độ, đã sớm tham gia các cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo trên các diễn đàn toàn cầu.

Ranvir Sachdeva là diễn giả trẻ nhất tại hội nghị về AI. Ảnh: Sage170.

Mới đây, cậu bé 8 tuổi này gây chú ý khi trở thành diễn giả chính trẻ nhất trong lịch sử tại Hội nghị Thượng đỉnh Tác động AI tại Ấn Độ. Sự xuất hiện của em nhận được sự ngưỡng mộ từ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo công nghệ và giới giáo dục, theo NDTV.

Tại sự kiện, Ranvir Sachdeva đã trình bày về mối liên hệ giữa các triết lý cổ đại Ấn Độ và công nghệ hiện đại, đồng thời chia sẻ góc nhìn về cách các quốc gia phát triển trí tuệ nhân tạo. Cậu bé đồng thời giới thiệu trường hợp sử dụng một mô hình AI vừa ra mắt tại Ấn Độ. Mô hình này đã đóng góp vào GDP quốc gia và thúc đẩy phổ cập kiến thức AI.

Trước khi gây chú ý tại hội nghị, cậu bé sinh năm 2017 đã từng được biết đến là một thần đồng công nghệ, hoạt động với vai trò nhà công nghệ, tác giả và diễn giả TEDx từ sớm.

Ngay từ năm 3 tuổi, em đã có thể tính nhẩm bình phương, nắm vững kiến thức ở nhiều lĩnh vực như công nghệ đô thị thông minh, phát triển bền vững, khám phá không gian, lập trình và AI.

Em còn sở hữu chứng chỉ Google về AI, tự xây dựng chatbot AI có thể tích hợp ứng dụng qua API và là tác giả cuốn sách “Are You Born With AI?” được phát hành toàn cầu trên Amazon.

Đến năm 4 tuổi, dự án mùa hè về Sứ mệnh Sao Hỏa của Ranvir Sachdeva được giới thiệu trên website của Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (NASA).

Hồ sơ thành tích của Ranvir tiếp tục nối dài khi em trở thành một trong những lập trình viên trẻ nhất thế giới. Cụ thể, vào năm 2023, khi mới lên 5, em trở thành lập trình viên của Apple Swift và được CEO Apple Tim Cook mời đến trụ sở California tham dự sự kiện Hội nghị Các nhà phát triển Toàn cầu của Apple (WWDC).

Đến tháng 9/2024, khi mới 6 tuổi, Ranvir trở thành người trẻ nhất từng được Liên Hợp Quốc mời tham dự Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 79 - Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai tại trụ sở ở New York, đồng thời được Ban Thanh niên Liên Hợp Quốc ghi nhận vì đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) sau cuộc gặp Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Felipe Paullier.

Ở độ tuổi này, em cũng là diễn giả TEDx trẻ nhất thế giới về công nghệ và đổi mới, giữ kỷ lục diễn giả TEDx trẻ nhất châu Á và được ghi danh vào Asia Book of Records.

Vào tháng 7/2025, khi mới 7 tuổi, Ranvir được Bộ Giáo dục Ấn Độ mời phát biểu về đổi mới trong AI và công nghệ số; đồng thời trình bày tham luận tại Hội nghị Thượng đỉnh về AI ở Geneva (Thụy Sĩ).

Dù lịch trình dày đặc, Ranvir vẫn dành thời gian chơi cờ vua, thậm chí tham gia đội cricket ở trường. Cậu bé cũng có kết quả học tập ấn tượng khi kết quả đánh giá Cambridge cho thấy em đã đạt trình độ tương đương một học sinh 14 tuổi. Hiện, Ranvir cũng đang theo học khóa học Machine Learning tại Đại học Harvard (Mỹ)