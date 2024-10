Tham vọng lớn của TikTok: Lấn sân thị trường sách in

ByteDance, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc sở hữu TikTok, sẽ đẩy mạnh hoạt động của đơn vị xuất bản trực thuộc 8th Note Press.

Theo New York Times, sau động thái phát triển trong ngành xuất bản từ năm ngoái, hiện tại, 8th Note Press đang có kế hoạch mở rộng đáng kể sự hiện diện bằng cách xuất bản sách in và bán chúng tại các hiệu sách.

Để thực hiện điều đó, 8th Note Press đang hợp tác với Zando, một công ty xuất bản độc lập, theo tuyên bố mới của Zando ngày 16/10. Liên doanh xuất bản mới có kế hoạch phát hành 10 - 15 cuốn sách mỗi năm, và những tựa sách đầu tiên sẽ ra mắt vào đầu năm 2025.

Liên doanh mới sẽ tập trung vào các thể loại phổ biến với độc giả thế hệ Millennial và thế hệ Z, chủ yếu là tiểu thuyết lãng mạn, lãng mạn - kỳ ảo và tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên.

Jacob Bronstein, Giám đốc biên tập và tiếp thị của công ty, cho biết việc mở rộng sang lĩnh vực sách in luôn là một phần trong kế hoạch của 8th Note.

"Sách in vẫn là định dạng phổ biến nhất. Và đối với một số thể loại cụ thể, trong đó có những thể loại mà chúng tôi đang nhắm đến, chúng vẫn rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi biết rmình cần phải xuất bản sách in”, ông Bronstein nói.

8th Note cũng đang theo dõi chặt chẽ những nội dung thịnh hành trên mạng Internet, bao gồm trên BookTok, và đang tìm cách mua những cuốn sách nằm trong xu hướng và các cuộc thảo luận đó, ông Bronstein cho biết.

Sự phát triển của BookTok tạo đà cho 8th Note Press phát triển trong ngành xuất bản. Ảnh: NYT.

"Đầu tiên chúng tôi nghĩ tới việc mọi người thích đọc gì, ai đang đọc những cuốn sách này, mọi người đang nói về những cuốn sách này như thế nào, những cuộc trò chuyện này diễn ra trực tuyến như thế nào và ở đâu? Và điều thứ hai là tìm hiểu về thể loại", ông Bronstein chia sẻ về sự quan tâm hiện tại của 8th Note.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, 8th Note Press đã mua bản quyền hơn 30 cuốn sách, bao gồm hai cuốn trong loạt truyện trinh thám lãng mạn của Tara Lush về một người bẫy cá sấu ở Florida, The Lost Saint của Rachael Craw, một bộ truyện giả tưởng du hành thời gian và Learning to Fall của Peach Morris, một câu chuyện tình lãng mạn tuổi vị thành niên.

Tuy nhiên, việc thiếu mảng in ấn khiến nhà xuất bản này gặp bất lợi trong thị trường bán lẻ, nơi mà phần lớn độc giả vẫn thích sách in.

Thế lực mới trong ngành?

Việc công ty chuyển sang in ấn có thể khiến họ trở thành đối thủ cạnh tranh nghiêm túc hơn với các nhà xuất bản truyền thống, đặc biệt là nếu 8th Note có thể tạo ra các tác phẩm ăn khách bằng cách quảng bá những tác giả họ có trên TikTok.

Trong vài năm qua, TikTok đã trở thành một nền tảng không thể thiếu để các nhà xuất bản và tác giả tiếp thị sách cho độc giả trẻ tuổi. Các bài đánh giá sách và video về sách trên nền tảng này đã có độ lan toả đáng kinh ngạc. Theo một đại diện của TikTok, có hơn 38 triệu bài đăng được gắn thẻ là #BookTok và video BookTok đã tăng gần 15% trong 9 tháng đầu năm nay so với năm 2023.

Và với cả độc giả trẻ tuổi, những người có sức ảnh hưởng trên TikTok, họ đều thích có sách in để chia sẻ trong video và trưng bày trên kệ sách của họ.

Tính đến năm 2024, doanh số bán sách in của các tác giả ăn khách trên BookTok, bao gồm Colleen Hoover, Sarah J. Maas, Freida McFadden và Rebecca Yarros, đã đạt 41 triệu bản, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Circana BookScan.

"Độc giả đang tìm hiểu về sách theo những cách mà chúng ta chưa từng nhận ra. Họ đang trò chuyện về sách và chia sẻ sách, và họ đang làm như vậy trên TikTok. Và sự quan tâm của họ sẽ phát huy hiệu quả đối với một nhà xuất bản biết cách tìm và khai thác những độc giả này", Melissa Edwards, một đại diện văn học, người đã giao dịch cuốn tiểu thuyết The Last Man in Paradise của Syed S. Masood cho 8th Note vào năm ngoái.

Đối với các CEO của Zando, việc hợp tác với 8th Note đã giúp họ hiểu sâu hơn về cách tiếp cận các cộng đồng độc giả trực tuyến. Zando, ra mắt vào năm 2020, đã có thành tích trong việc điều hành các liên doanh xuất bản và thực hiện các chiến dịch tiếp thị hợp tác. Công ty có gần một chục ấn phẩm với các thương hiệu truyền thông và người nổi tiếng, trong số đó có John Legend, Sarah Jessica Parker, Gillian Flynn, tạp chí The Atlantic và công ty podcast Crooked Media.

Molly Stern, CEO của Zando cho biết: "8th Note đang nhắm đến một nhóm độc giả và họ hiểu được sức mạnh của các nền tảng kỹ thuật số để hỗ trợ đưa những cuốn sách đến đúng đối tượng".

Đánh thức thị trường xuất bản

Một số đại diện văn học và tác giả cho biết việc 8th Note tham gia vào lĩnh vực xuất bản là điều đáng hoan nghênh trong bối cảnh ngành kinh doanh sách cần phải đổi mới và thích nghi để tồn tại.

Khi người đại diện Saskia Leach chào bán một bộ truyện lãng mạn đầu tay của tiểu thuyết gia Ally Wiegand, bà đã nhận được lời đề nghị từ bốn nhà xuất bản và cuối cùng đã bán nó cho 8th Note vào tháng 1.

Bà cho biết lời đề nghị từ 8th Note phần nào hấp dẫn hơn vì họ có các kế hoạch tiếp thị trực tuyến rộng rãi. Leach cho biết: "Hoạt động quảng cáo tập trung và tiếp cận người có sức ảnh hưởng của 8th Note Press trên TikTok chắc chắn là một sức hút đối với các tác giả. Tôi biết họ sẽ đáp ứng được nhu cầu của thế hệ BookTok".

Tuy nhiên, một số tác giả và người đại diện thấy rủi ro khi ký hợp đồng với một công ty hoàn toàn mới. Là một công ty khởi nghiệp, 8th Note vẫn thiếu các mối quan hệ rộng rãi với những nhà bán sách và nhà phê bình, điều các nhà xuất bản truyền thống đã vun đắp trong nhiều thập kỷ.

Sanibel, một tiểu thuyết gia mới vào nghề và đã bán cuốn sách của mình, To Have and Have More, cho một biên tập viên tại 8th Note vào năm ngoái, lúc đầu lo lắng rằng cuốn tiểu thuyết của mình có thể không bao giờ được đưa vào các hiệu sách. Nhưng Sanibel đã được trấn an khi biết về mối quan hệ hợp tác giữa 8th Note với Zando và rất phấn khích khi biết rằng cuốn sách của mình sẽ là tựa sách chính ra mắt vào mùa xuân năm sau.

“Lúc đầu, tôi rất lo lắng rằng sách sẽ chỉ được xuất bản trực tuyến”. Nhưng 8th Note là một nhà xuất bản hoàn toàn mới và có cảm giác là họ rất tham vọng, Sanibel bày tỏ.